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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग कर लौटे ओरी, हाथ-पैर में लगी चोट, एयरपोर्ट से वायरल हुई तस्वीर

'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग कर लौटे ओरी, हाथ-पैर में लगी चोट, एयरपोर्ट से वायरल हुई तस्वीर

Orry Photos: हाल ही में ओरी 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' की शूटिंग कर मुंबई लौट आए हैं. इसी बीच उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसमें उनके हाथ और पैर में लगी चोट ने फैंस को परेशान कर रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jun 2026 08:31 AM (IST)
Orry Photos: हाल ही में ओरी 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' की शूटिंग कर मुंबई लौट आए हैं. इसी बीच उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसमें उनके हाथ और पैर में लगी चोट ने फैंस को परेशान कर रही हैं.

कलर्स टीवी का सबसे पॉपुलर और स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' जल्द ही आने वाला हैं. शो की शूटिंग केपटाउन में चल रही हैं, जिसमें नए और पुराने कलाकार नजर आने वाले हैं. इसी बीच सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी शो की शूटिंग कर वापस मुंबई आ चुके हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई है. हालांकि ओरी के हाथ और पैर में चोट दिखाई दे रही है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया हैं.

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ओरी हमेशा अपने हंसमुख और खुशमिजाज वाले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं. आज भी एयरपोर्ट पर उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी.
ओरी हमेशा अपने हंसमुख और खुशमिजाज वाले इंसान के तौर पर जाने जाते हैं. आज भी एयरपोर्ट पर उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी.
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हाथ और पैर में चोट लगने के बाद भी वो सभी के साथ बहुत प्यार से मिले, जो दिखाता है कि वो कितने प्यारे इंसान हैं.
हाथ और पैर में चोट लगने के बाद भी वो सभी के साथ बहुत प्यार से मिले, जो दिखाता है कि वो कितने प्यारे इंसान हैं.
Published at : 23 Jun 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Orry Khatron Ke Khiladi 15

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