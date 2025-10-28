हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसिल्वर लहंगे में निया शर्मा ने गिराई बिजलियां, एक्ट्रेस का लुक वेडिंग सीजन के लिए है परफेक्ट इंस्पिरेशन

सिल्वर लहंगे में निया शर्मा ने गिराई बिजलियां, एक्ट्रेस का लुक वेडिंग सीजन के लिए है परफेक्ट इंस्पिरेशन

Nia’s Silver Glam: टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का नया सिल्वर-व्हाइट लहंगा लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ये लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Nia’s Silver Glam: टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का नया सिल्वर-व्हाइट लहंगा लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ये लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है.

टीवी इंडस्ट्री की ग्लैम क्वीन निया शर्मा हमेशा अपने फैशन स्टेटमेंट्स से फैंस का दिल जीतती हैं. हर बार की तरह इस बार भी निया ने अपने नए ट्रेडिशनल लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सिल्वर-व्हाइट लहंगे में उनका ये एलीगेंट अंदाज़ फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. उनका यह लुक न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि आने वाले फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन भी है.

1/8
टीवी की ग्लैम क्वीन निया शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह उनका बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश व्हाइट-सिल्वर लहंगा लुक है. छोटे पर्दे की नागिन कहे जाने वाली निया जब भी सामने आती हैं, तो अपने ग्लैमरस अंदाज़ से फैंस का दिल जीत लेती हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. उनका नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. तस्वीरों में निया जिस कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ पोज दे रही हैं, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
टीवी की ग्लैम क्वीन निया शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह उनका बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश व्हाइट-सिल्वर लहंगा लुक है. छोटे पर्दे की नागिन कहे जाने वाली निया जब भी सामने आती हैं, तो अपने ग्लैमरस अंदाज़ से फैंस का दिल जीत लेती हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. उनका नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. तस्वीरों में निया जिस कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ पोज दे रही हैं, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
2/8
निया का यह लुक एलिगेंस और सिज़्ज़्लिंग का एक परफेक्ट मेल है. उनका यह व्हाइट-सिल्वर टोन वाला लहंगा इस फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए एक शानदार फैशन इंस्पिरेशन बन गया है. उन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल में मॉडर्न टच जोड़कर दिखा दिया है कि एथनिक आउटफिट भी कितना ग्लैमरस लग सकता है. लहंगे पर बारीक मिरर और सीक्विन वर्क की गई है, वहीं सफेद रंग की शाइन पूरे आउटफिट को एक रिच लुक दे रही है.
निया का यह लुक एलिगेंस और सिज़्ज़्लिंग का एक परफेक्ट मेल है. उनका यह व्हाइट-सिल्वर टोन वाला लहंगा इस फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए एक शानदार फैशन इंस्पिरेशन बन गया है. उन्होंने ट्रेडिशनल स्टाइल में मॉडर्न टच जोड़कर दिखा दिया है कि एथनिक आउटफिट भी कितना ग्लैमरस लग सकता है. लहंगे पर बारीक मिरर और सीक्विन वर्क की गई है, वहीं सफेद रंग की शाइन पूरे आउटफिट को एक रिच लुक दे रही है.
3/8
इस लहंगे की खासियत इसकी जोर्जेट बेस्ड फैब्रिक और डिटेल्ड हैंडवर्क है. मिरर एंब्रॉयडरी और सीक्विन वर्क ने इसे फेस्टिव-परफेक्ट बना दिया है. व्हाइट कलर वैसे भी हर स्किन टोन पर खिलता है, और शाम की शादी, पार्टी या रिसेप्शन के लिए यह आउटफिट बिल्कुल फिट बैठता है.
इस लहंगे की खासियत इसकी जोर्जेट बेस्ड फैब्रिक और डिटेल्ड हैंडवर्क है. मिरर एंब्रॉयडरी और सीक्विन वर्क ने इसे फेस्टिव-परफेक्ट बना दिया है. व्हाइट कलर वैसे भी हर स्किन टोन पर खिलता है, और शाम की शादी, पार्टी या रिसेप्शन के लिए यह आउटफिट बिल्कुल फिट बैठता है.
4/8
निया के इस लुक की एक और बड़ी खूबी है उनका स्ट्रैपलेस ब्लाउज डिज़ाइन, जिसने पूरे आउटफिट को वेस्टर्न टच दे दिया है. यह डिजाइन ट्रेडिशनल लहंगे के साथ कंट्रास्ट बनाकर उसे और ज्यादा फैशनेबल बना रहा है. अगर आप किसी शादी या फेस्टिव इवेंट में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो यह ब्लाउज स्टाइल आपके लुक को यूनिक और ट्रेंडी बना सकता है.
निया के इस लुक की एक और बड़ी खूबी है उनका स्ट्रैपलेस ब्लाउज डिज़ाइन, जिसने पूरे आउटफिट को वेस्टर्न टच दे दिया है. यह डिजाइन ट्रेडिशनल लहंगे के साथ कंट्रास्ट बनाकर उसे और ज्यादा फैशनेबल बना रहा है. अगर आप किसी शादी या फेस्टिव इवेंट में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं, तो यह ब्लाउज स्टाइल आपके लुक को यूनिक और ट्रेंडी बना सकता है.
5/8
इसके साथ निया ने दुपट्टे को बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट तरीके से ड्रेप किया है. उन्होंने हल्के शिमर वाले दुपट्टे को एक साइड से फ्लो करते हुए कैरी किया, जिससे उनका पूरा लुक और भी ग्रेसफुल लगने लगा. यह ड्रेपिंग स्टाइल खास तौर पर उन लोगों के लिए सही है, जो कम मेहनत में एक क्लासी और पॉलिश्ड स्टेटमेंट बनाना चाहती हैं.
इसके साथ निया ने दुपट्टे को बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट तरीके से ड्रेप किया है. उन्होंने हल्के शिमर वाले दुपट्टे को एक साइड से फ्लो करते हुए कैरी किया, जिससे उनका पूरा लुक और भी ग्रेसफुल लगने लगा. यह ड्रेपिंग स्टाइल खास तौर पर उन लोगों के लिए सही है, जो कम मेहनत में एक क्लासी और पॉलिश्ड स्टेटमेंट बनाना चाहती हैं.
6/8
निया ने अपने इस लुक को मिनिमल ज्वेलरी और नेचुरल मेकअप के साथ बैलेंस किया. उन्होंने सिर्फ हैवी सिल्वर झुमके पहने और बाकी कोई एक्सेसरी नहीं चुनी. इसके बावजूद उनका पूरा लुक बेहद रॉयल और सॉफ्ट दिख रहा था. उनका ग्लोइंग मेकअप, न्यूड लिप्स और हल्का आई-मेकअप उनके सिल्वर लहंगे के टोन को बखूबी कॉम्प्लिमेंट कर रहा था, जिससे वह और भी फ्रेश और रिफाइंड दिख रही हैं.
निया ने अपने इस लुक को मिनिमल ज्वेलरी और नेचुरल मेकअप के साथ बैलेंस किया. उन्होंने सिर्फ हैवी सिल्वर झुमके पहने और बाकी कोई एक्सेसरी नहीं चुनी. इसके बावजूद उनका पूरा लुक बेहद रॉयल और सॉफ्ट दिख रहा था. उनका ग्लोइंग मेकअप, न्यूड लिप्स और हल्का आई-मेकअप उनके सिल्वर लहंगे के टोन को बखूबी कॉम्प्लिमेंट कर रहा था, जिससे वह और भी फ्रेश और रिफाइंड दिख रही हैं.
7/8
अपने एथनिक लुक को पूरा करने के लिए निया ने ओपन सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल अपनाया. इस सिंपल लेकिन स्टाइलिश हेयरस्टाइल ने उन्हें नेचुरल वाइब दी और पूरे आउटफिट को बैलेंस किया. उनकी स्माइल ने इस लुक को और भी परफेक्ट बना दिया.
अपने एथनिक लुक को पूरा करने के लिए निया ने ओपन सॉफ्ट वेव्स हेयरस्टाइल अपनाया. इस सिंपल लेकिन स्टाइलिश हेयरस्टाइल ने उन्हें नेचुरल वाइब दी और पूरे आउटफिट को बैलेंस किया. उनकी स्माइल ने इस लुक को और भी परफेक्ट बना दिया.
8/8
निया का यह व्हाइट-सिल्वर लहंगा लुक इस बात का सबूत है कि ट्रेडिशनल फैशन अब सिर्फ सिंपल ही नहीं है. यह मॉडर्न ट्विस्ट, एक्सपेरिमेंट और एलिगेंस के साथ मिलकर नया ट्रेंड सेट कर रहा है. अगर आप इस शादी या फेस्टिव सीजन में ऐसा लुक चाहती हैं जो ग्रेसफुल भी लगे और ग्लैमरस भी, तो निया का यह ट्रेडिशनल लुक आपके लिए एकदम बेस्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकता है.
निया का यह व्हाइट-सिल्वर लहंगा लुक इस बात का सबूत है कि ट्रेडिशनल फैशन अब सिर्फ सिंपल ही नहीं है. यह मॉडर्न ट्विस्ट, एक्सपेरिमेंट और एलिगेंस के साथ मिलकर नया ट्रेंड सेट कर रहा है. अगर आप इस शादी या फेस्टिव सीजन में ऐसा लुक चाहती हैं जो ग्रेसफुल भी लगे और ग्लैमरस भी, तो निया का यह ट्रेडिशनल लुक आपके लिए एकदम बेस्ट इंस्पिरेशन साबित हो सकता है.
Published at : 28 Oct 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Jamai Raja Nia Sharma Ek Hazaaron Mein Meri Behna Hai

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से पहले अचानक महागठबंधन से राहुल गांधी ने क्यों बना ली दूरी? | ABP News
सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया? | क्या है सच्चाई? | बलूचिस्तान पर टिप्पणी
एक दीवानियत की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे कहते हैं,
Khesari Lal Yadav Interview | कोविड और नोटबंदी के बाद भोजपुरी सिनेमा
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
बिहार
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
बिहार चुनाव में प्रचार को धार देंगे अखिलेश यादव और डिंपल, महागठबंधन के लिए मांगेगे वोट
विश्व
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
'इंशाअल्लाह भारत को...', बांग्लादेश पहुंचा हाफिज सईद का करीबी, क्या पड़ोसी मुल्क में रची जा रही बड़ी साजिश?
क्रिकेट
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
WC के दौरान महिला क्रिकेटरों से छेड़खानी होने पर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन का बयान, कहा- भारतीय अधिकारी कर रहे हैं जांच
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
दीपिका कक्कड़ की ननद सबा ने दिल्ली में खोला नया रेस्टोरेंट, पहले ही दिन क्यों पहुंची पुलिस?
हेल्थ
Early Warning Signs of Heart Disease: हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
हार्ट अटैक आने से कुछ घंटे पहले ही शरीर करने लगता है इशारे, समझ लें तो बच सकती है जान
जनरल नॉलेज
UAE Lottery Rules: भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
भारत में रहकर क्या UAE में खरीद सकते हैं लॉटरी, जानें क्या हैं इसके नियम?
यूटिलिटी
पुलिस ने आपकी गाड़ी का काट दिया गलत चालान, ऐसे करवा सकते हैं रद्द
पुलिस ने आपकी गाड़ी का काट दिया गलत चालान, ऐसे करवा सकते हैं रद्द
Paisa LIVE
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Embed widget