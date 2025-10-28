एक्सप्लोरर
सिल्वर लहंगे में निया शर्मा ने गिराई बिजलियां, एक्ट्रेस का लुक वेडिंग सीजन के लिए है परफेक्ट इंस्पिरेशन
Nia’s Silver Glam: टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा का नया सिल्वर-व्हाइट लहंगा लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ये लुक फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है.
टीवी इंडस्ट्री की ग्लैम क्वीन निया शर्मा हमेशा अपने फैशन स्टेटमेंट्स से फैंस का दिल जीतती हैं. हर बार की तरह इस बार भी निया ने अपने नए ट्रेडिशनल लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सिल्वर-व्हाइट लहंगे में उनका ये एलीगेंट अंदाज़ फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. उनका यह लुक न सिर्फ स्टाइलिश है बल्कि आने वाले फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट फैशन इंस्पिरेशन भी है.
Published at : 28 Oct 2025 03:07 PM (IST)
टेलीविजन
टेलीविजन
टेलीविजन
टेलीविजन
