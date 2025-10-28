टीवी की ग्लैम क्वीन निया शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, और इस बार वजह उनका बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश व्हाइट-सिल्वर लहंगा लुक है. छोटे पर्दे की नागिन कहे जाने वाली निया जब भी सामने आती हैं, तो अपने ग्लैमरस अंदाज़ से फैंस का दिल जीत लेती हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया. उनका नया ट्रेडिशनल लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. तस्वीरों में निया जिस कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ पोज दे रही हैं, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.