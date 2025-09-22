हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बालिका वधू की गहना की खूबसूरती के आगे आगे फीकी पड़ जाती है आनंदी, यकीन नहीं तो खुद देख लें ये 10 फोटोज

बालिका वधू की गहना की खूबसूरती के आगे आगे फीकी पड़ जाती है आनंदी, यकीन नहीं तो खुद देख लें ये 10 फोटोज

Neha Marda Glamours Pics: बालिका वधू में जहां आनंदी का मासूम अंदाज सबको भाया, वहीं गहना की खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इन तस्वीरों में गहना का अंदाज आनंदी पर भारी पड़ता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 01:38 PM (IST)
Neha Marda Glamours Pics: बालिका वधू में जहां आनंदी का मासूम अंदाज सबको भाया, वहीं गहना की खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इन तस्वीरों में गहना का अंदाज आनंदी पर भारी पड़ता है.

टीवी का मशहूर शो बालिका वधू अपने हर किरदार की वजह से याद किया जाता है. जहां आनंदी ने अपनी मासूम मुस्कान से दर्शकों का दिल जीता, वहीं गहना ने अपनी खूबसूरती और गरिमा से सबको प्रभावित किया. अक्सर तुलना होती है कि दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत लगी. इन तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि गहना की खूबसूरती के सामने आनंदी का अंदाज हल्का पड़ गया. यही वजह है कि गहना का स्टाइल और अदाएं आज भी चर्चा में रहती हैं.

नेहा मर्दा भारतीय टेलीविज़न की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी सादगी, खूबसूरती और दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई.
नेहा मर्दा भारतीय टेलीविज़न की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपनी सादगी, खूबसूरती और दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई.
बचपन से ही उन्हें डांस और एक्टिंग का शौक था डांसिंग में उनकी गहरी रुचि रही और वे कई डांस रियलिटी शोज में भी दिखाई दीं.
बचपन से ही उन्हें डांस और एक्टिंग का शौक था डांसिंग में उनकी गहरी रुचि रही और वे कई डांस रियलिटी शोज में भी दिखाई दीं.
टेलीविजन पर हम सबने ने नेहा को हैवी कास्ट्यूम और गहनों से सजा हुआ देखा है. पर रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं.
टेलीविजन पर हम सबने ने नेहा को हैवी कास्ट्यूम और गहनों से सजा हुआ देखा है. पर रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं.
नेहा मर्दा की इंस्टाग्राम पिक्चर्स देख कर यकीन करना मुश्किल है कि ये वही टीवी की संस्कारी बहू हैं, जो शो में सर झुकाकर हमेशा दादी सा.. दादी सा करती नजर आती थीं. एक्ट्रेस की फोटोज में उनका एटीट्यूड और क्लास नजर आता है.
नेहा मर्दा की इंस्टाग्राम पिक्चर्स देख कर यकीन करना मुश्किल है कि ये वही टीवी की संस्कारी बहू हैं, जो शो में सर झुकाकर हमेशा दादी सा.. दादी सा करती नजर आती थीं. एक्ट्रेस की फोटोज में उनका एटीट्यूड और क्लास नजर आता है.
नेहा मर्दा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की. शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ एपिसोडिक शो किए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली बालिका वधू (2008) से.
नेहा मर्दा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की. शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ एपिसोडिक शो किए, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली बालिका वधू (2008) से.
'बालिका वधु' के अलावा नेहा मर्दा 'देवों के देव महादेव','एक हजारों में मेरी बहना है','क्यों रिश्तों में कट्टी-बट्टी' और 'झलक दिखला जा' जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं. पर लोग अब तक उन्हें 'बालिका वधु' के रूप में ही जानते हैं. 
'बालिका वधु' के अलावा नेहा मर्दा 'देवों के देव महादेव','एक हजारों में मेरी बहना है','क्यों रिश्तों में कट्टी-बट्टी' और 'झलक दिखला जा' जैसे शोज में भी नजर आ चुकी हैं. पर लोग अब तक उन्हें 'बालिका वधु' के रूप में ही जानते हैं. 
'बालिका वधू' में नेहा ने गहना के रोल को सिर्फ निभाया ही नहीं, बल्कि जिया भी. यही वजह है कि इस शो से वो घर-घर पॉपुलर हो गई थीं. 2021 में नेहा को 'कुंडली भाग्य' और 'बदलेगी दुनिया की रीति' जैसे शोज में बतौर गेस्ट देखा गया था. 
'बालिका वधू' में नेहा ने गहना के रोल को सिर्फ निभाया ही नहीं, बल्कि जिया भी. यही वजह है कि इस शो से वो घर-घर पॉपुलर हो गई थीं. 2021 में नेहा को 'कुंडली भाग्य' और 'बदलेगी दुनिया की रीति' जैसे शोज में बतौर गेस्ट देखा गया था. 
गहना का रोल सपोर्टिंग होकर भी गहराई और परिपक्वता लिए हुए था. वहीं आनंदी शो की केंद्रीय किरदार थी, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.
गहना का रोल सपोर्टिंग होकर भी गहराई और परिपक्वता लिए हुए था. वहीं आनंदी शो की केंद्रीय किरदार थी, जिसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई.
नेहा मर्दा ने गहना का रोल निभाया, और अपनी इज्जत व हक के लिए खड़ी होने वाली मजबूत बहू बनी.वहीं अविका गौर ने चाइल्ड आनंदी का किरदार निभाया, जो बाल विवाह की पीड़ा को दर्शाता था.
नेहा मर्दा ने गहना का रोल निभाया, और अपनी इज्जत व हक के लिए खड़ी होने वाली मजबूत बहू बनी.वहीं अविका गौर ने चाइल्ड आनंदी का किरदार निभाया, जो बाल विवाह की पीड़ा को दर्शाता था.
2021 के बाद अब तक नेहा किसी शो में दिखाई नहीं दी हैं. वहीं अगर एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें, तो उन्होंने 2012 में पटना के एक बिजनेसमैंन आयुष्म अग्रवाल से शादी की थी.
2021 के बाद अब तक नेहा किसी शो में दिखाई नहीं दी हैं. वहीं अगर एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें, तो उन्होंने 2012 में पटना के एक बिजनेसमैंन आयुष्म अग्रवाल से शादी की थी.
Published at : 22 Sep 2025 01:38 PM (IST)
Balika Vadhu Neha Marda

टेलीविजन फोटो गैलरी

Embed widget