बालिका वधू की गहना की खूबसूरती के आगे आगे फीकी पड़ जाती है आनंदी, यकीन नहीं तो खुद देख लें ये 10 फोटोज
Neha Marda Glamours Pics: बालिका वधू में जहां आनंदी का मासूम अंदाज सबको भाया, वहीं गहना की खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इन तस्वीरों में गहना का अंदाज आनंदी पर भारी पड़ता है.
टीवी का मशहूर शो बालिका वधू अपने हर किरदार की वजह से याद किया जाता है. जहां आनंदी ने अपनी मासूम मुस्कान से दर्शकों का दिल जीता, वहीं गहना ने अपनी खूबसूरती और गरिमा से सबको प्रभावित किया. अक्सर तुलना होती है कि दोनों में कौन ज्यादा खूबसूरत लगी. इन तस्वीरों को देखकर साफ लगता है कि गहना की खूबसूरती के सामने आनंदी का अंदाज हल्का पड़ गया. यही वजह है कि गहना का स्टाइल और अदाएं आज भी चर्चा में रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 01:38 PM (IST)
Tags :Balika Vadhu Neha Marda
