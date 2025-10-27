एक्सप्लोरर
Chhath Puja 2025: बालिका वधू की 'गहना' ने लगाया नाक से सिंदूर, इस तरह मना रही हैं छठ
Chhath Puja 2025: बालिका वधू की 'गहना' यानी नेहा मर्दा हर साल की तरह इस साल भी छठ पूजा मनाती नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
टीवी शो बालिका वधू में गहना का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस नेहा मर्दा हर साल की तरह इस बार भी छठ पर्व को धूम धाम से मनाती नजर आईं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद ही खूबसूरत अंदाज में दिखाई दे रही हैं.
Published at : 27 Oct 2025 04:54 PM (IST)
Tags :Neha Marda Chhath Puja 2025
टेलीविजन
