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'नागिन' की इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
नागिन 7 में इन दिनों कनिका मान को नेगेटिव रोल में देखा जा रहा है. राधिका के कैरेक्टर में दर्शकों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस ने Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं.
Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में कनिका मान ने गुड टच और बैड टच के बारे में बात की.इसी दौरान एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े एक चौंकाने वाले किस्से को शेयर किया.
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Published at : 15 Apr 2026 02:50 PM (IST)
Tags :Kanika Mann Naagin 7
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प्रेम कुमारJournalist
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