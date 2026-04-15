हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'नागिन' की इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन

'नागिन' की इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन

नागिन 7 में इन दिनों कनिका मान को नेगेटिव रोल में देखा जा रहा है. राधिका के कैरेक्टर में दर्शकों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस ने Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 15 Apr 2026 02:50 PM (IST)
नागिन 7 में इन दिनों कनिका मान को नेगेटिव रोल में देखा जा रहा है. राधिका के कैरेक्टर में दर्शकों का उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है. इसी बीच एक्ट्रेस ने Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं.

Hauterrfly को दिए इंटरव्यू में कनिका मान ने गुड टच और बैड टच के बारे में बात की.इसी दौरान एक्ट्रेस ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े एक चौंकाने वाले किस्से को शेयर किया.

1/7
कनिका मान ने कहा कि कई बार घर में भी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर पाती हैं. क्योंकि, उनकी बातें सुनेगा कौन.
कनिका मान ने कहा कि कई बार घर में भी लड़कियों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, जिसके बारे में वो किसी से बात नहीं कर पाती हैं. क्योंकि, उनकी बातें सुनेगा कौन.
2/7
कनिका ने कहा,'मान लो कोई कजिन है या रिलेटिव है या पड़ोसी कुछ भी ऐसा कर रहा है तो आप किसको बताने जाओगे. क्योंकि, घर के लोगों के लिए भी इस तरह की बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है.'
कनिका ने कहा,'मान लो कोई कजिन है या रिलेटिव है या पड़ोसी कुछ भी ऐसा कर रहा है तो आप किसको बताने जाओगे. क्योंकि, घर के लोगों के लिए भी इस तरह की बातों पर विश्वास करना मुश्किल होता है.'
Published at : 15 Apr 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Kanika Mann Naagin 7

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Diwali 2026 Box Office Clash: दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, रणबीर कपूर की 'रामायण' से टकाएगी ये हॉलीवुड फिल्म
दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, रणबीर कपूर की 'रामायण' से टकाएगी ये हॉलीवुड फिल्म
मनोरंजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से हुई बरखा बिष्ट की छुट्टी, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा-'इतिहास रच दिया'
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' से हुई बरखा की छुट्टी, इमोशनल पोस्ट शेयर कर कहा-'इतिहास रच दिया'
मनोरंजन
Bhooth Bangla Fees: तब्बू और वामिका गब्बी से 1500% ज्यादा है अक्षय कुमार की फीस, जानें पूरी स्टारकास्ट की सैलरी
तब्बू और वामिका गब्बी से 1500% ज्यादा है अक्षय कुमार की फीस, जानें पूरी स्टारकास्ट की सैलरी
मनोरंजन
'सपोर्टिंग कास्ट की तरफ देखते तक नहीं', लीड स्टार्स की इनसिक्योरिटी पर बोले साराभाई फेम राजेश कुमार
'सपोर्टिंग कास्ट की तरफ देखते तक नहीं', लीड स्टार्स की इनसिक्योरिटी पर बोले साराभाई फेम राजेश कुमार
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
ईरान पर अमेरिका की ये बात सुनकर आग उगलने लगा ड्रैगन, बोला- 'सरासर झूठ, हम देंगे करारा जवाब...'
बिहार
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
सम्राट के पीछे 3 बड़े नेताओ का हाथ! बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर क्या बोले पिता शकुनी चौधरी?
इंडिया
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
'दिल्ली में आवास, असम में FIR फिर तेलंगाना HC क्यों गए पवन खेड़ा?' हिमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलील
बॉलीवुड
Diwali 2026 Box Office Clash: दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, रणबीर कपूर की 'रामायण' से टकाएगी ये हॉलीवुड फिल्म
दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर होगा महाक्लैश, रणबीर कपूर की 'रामायण' से टकाएगी ये हॉलीवुड फिल्म
आईपीएल 2026
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
IPL 2026: RCB को उसके घर में रोकना लखनऊ के लिए बड़ी चुनौती, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख नहीं होगा यकीन
बिहार
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला, कब खत्म होगा EBC का इंतजार?
बिहार में 36% अति पिछड़ा जाति, फिर भी CM पद क्यों नहीं? सवर्ण और OBC का रहा बोलबाला
ऑटो
दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत
दमदार लुक के साथ लौटी नई Duster, देशभर में शुरू हुई डिलीवरी, जानें कीमत
जनरल नॉलेज
Oman Currency: ओमान में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?
ओमान में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं यहां?
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
Embed widget