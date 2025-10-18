हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनग्लैमर क्वीन मौनी रॉय की 7 बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख दिल हार जाएंगे आप

ग्लैमर क्वीन मौनी रॉय की 7 बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख दिल हार जाएंगे आप

Mouni Roy Glamorous Looks: मौनी रॉय सोशल मीडिया पर अपनी हसीन अदाओं से सबका दिल चुराती हैं. दिन पर दिन तो जैसी उनकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है. देखें एक्ट्रेस की तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 08:20 PM (IST)
Mouni Roy Glamorous Looks: मौनी रॉय सोशल मीडिया पर अपनी हसीन अदाओं से सबका दिल चुराती हैं. दिन पर दिन तो जैसी उनकी खूबसूरती बढ़ती ही जा रही है. देखें एक्ट्रेस की तस्वीरें.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस मौनी रॉय अलग-अलग आउटफिट्स से सुर्खियों में छाई रहती हैं. उनकी हर एक अदा फैंस के दिल में अपनी जगह बना ही लेती है. इन वायरल तस्वीरों में मौनी रॉय का सिजलिंग अवतार तो देखते बनता है.

1/7
मौनी रॉय के फैशन और आउटफिट्स के चॉइस के लिए उन्हें कोई मात नहीं दे सकता. अपने इन्हीं ट्रेंडी आउटफिट्स और स्टाइलिश अंदाज को लेकर हसीना खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
मौनी रॉय के फैशन और आउटफिट्स के चॉइस के लिए उन्हें कोई मात नहीं दे सकता. अपने इन्हीं ट्रेंडी आउटफिट्स और स्टाइलिश अंदाज को लेकर हसीना खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
2/7
अक्सर देखा गया है कि अभिनेत्री अपने आउटफिट्स के साथ कुछ न कुछ एक्सपेरीमेंट करती रहती हैं. इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट भी काफी दिलचस्प होते हैं और वो फैंस को पसंद भी आते हैं.
अक्सर देखा गया है कि अभिनेत्री अपने आउटफिट्स के साथ कुछ न कुछ एक्सपेरीमेंट करती रहती हैं. इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट भी काफी दिलचस्प होते हैं और वो फैंस को पसंद भी आते हैं.
3/7
फेस्टिव सीजन हो या कैजुअल आउटिंग मौनी रॉय के आउटफिट हर एक ओकेशन के लिए परफेक्ट हैं. इतना ही नहीं टीवी की नागिन अपने आउटफिट्स को परफेक्टली बैलेंस करना जानती हैं जिससे उनकी टोंड फिगर भी हाइलाइट होती है.
फेस्टिव सीजन हो या कैजुअल आउटिंग मौनी रॉय के आउटफिट हर एक ओकेशन के लिए परफेक्ट हैं. इतना ही नहीं टीवी की नागिन अपने आउटफिट्स को परफेक्टली बैलेंस करना जानती हैं जिससे उनकी टोंड फिगर भी हाइलाइट होती है.
4/7
अपनी इन्हीं अदाओं से एक्ट्रेस ने लोगों को अपना दीवाना बना कर रखा है. मौनी रॉय जो भी पहने वो स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है और उनकी तस्वीरें भी मिनटों में वायरल हो जाती हैं. सैकड़ों लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर प्यार बरसाते नजर आते हैं.
अपनी इन्हीं अदाओं से एक्ट्रेस ने लोगों को अपना दीवाना बना कर रखा है. मौनी रॉय जो भी पहने वो स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है और उनकी तस्वीरें भी मिनटों में वायरल हो जाती हैं. सैकड़ों लोग अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर प्यार बरसाते नजर आते हैं.
5/7
टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना किस्मत आजमाया लेकिन यहां उनका सिक्का नहीं चल पाया. लेकिन टीवी इंडस्ट्री में अपने हर एक किरदार को मौनी रॉय ने शिद्दत से निभाया और फैंस के मन में बखूबी अपनी छाप छोड़ी है.
टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी अपना किस्मत आजमाया लेकिन यहां उनका सिक्का नहीं चल पाया. लेकिन टीवी इंडस्ट्री में अपने हर एक किरदार को मौनी रॉय ने शिद्दत से निभाया और फैंस के मन में बखूबी अपनी छाप छोड़ी है.
6/7
उन्होंने 2006 में एकता कपूर के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. जिसमें उन्होंने पुलकित सम्राट और आकाशदीप सहगल के साथ कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्हें 'देवों के देव महादेव' और नागिन जैसे शोज में भी देखा गया.
उन्होंने 2006 में एकता कपूर के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. जिसमें उन्होंने पुलकित सम्राट और आकाशदीप सहगल के साथ कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्हें 'देवों के देव महादेव' और नागिन जैसे शोज में भी देखा गया.
7/7
बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस और टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद मौनी रॉय को कई फिल्मों के आइटम सॉन्ग के डांस सिक्वेंस में देखा गया. यहां भी मौनी रॉय अपने टैलेंट और ग्लैमरस अंदाज से छा गईं. आखिरी बार उन्हें 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 1' में देखा गया.
बॉलीवुड में बतौर एक्ट्रेस और टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद मौनी रॉय को कई फिल्मों के आइटम सॉन्ग के डांस सिक्वेंस में देखा गया. यहां भी मौनी रॉय अपने टैलेंट और ग्लैमरस अंदाज से छा गईं. आखिरी बार उन्हें 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 1' में देखा गया.
Published at : 18 Oct 2025 08:20 PM (IST)
Tags :
Mouni Roy Brahmastra: Part 1

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dhanteras Special: धनतेरस के दिन रंगारंग हुआ बॉलीवुड | KFH
Dipankar Bhattacharya Exclusive: दीपांकर ने बताया अब की बार बिहार में किसकी सरकार
बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
ट्रंप के टैरिफ पर भारत के लिए कब आएगी गुड न्यूज? पीयूष गोयल ने दिया जवाब, बोले- 'बातचीत...'
बिहार
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
बिहार चुनाव में RJD '1-0 से आगे' इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन रद्द
क्रिकेट
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
भारत-ऑस्ट्रेलिया के पहले वनडे में इन 5 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
विश्व
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी भीषण आग, धूं-धूं कर जला कार्गो टर्मिनल, जान बचाकर भागने लगे लोग
बॉलीवुड
70 के दशक में रिलीज हुई थीं 10 सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्में, सभी हैं एक से बढ़कर एक
70 के दशक में रिलीज हुई थीं 10 सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स फिल्में, सभी हैं एक से बढ़कर एक
दिल्ली NCR
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
दिल्ली: कर्तव्य पथ पर दिखेगी 1 लाख 51 हजार दीपों की जगमगाहट, भव्य ड्रोन शो से यादगार बनेगा पल
फूड
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
दिवाली में बाजार से न ले आना नकली मिठाईयां, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
क्या हो अगर एक बार में खा लिए जाएं 50 अंडे? सच्चाई जान कांप उठेगी रूह
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget