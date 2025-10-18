ग्लैमर क्वीन मौनी रॉय की 7 बेहद खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख दिल हार जाएंगे आप

उन्होंने 2006 में एकता कपूर के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. जिसमें उन्होंने पुलकित सम्राट और आकाशदीप सहगल के साथ कृष्णा तुलसी का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्हें 'देवों के देव महादेव' और नागिन जैसे शोज में भी देखा गया.