Naagin 7: ब्रेकअप के बाद अंकित गुप्ता के दोस्त पर प्रियंका चाहर चौधरी ने कसा तंज, खुलेआम कह दी ये बात

Naagin 7: ब्रेकअप के बाद अंकित गुप्ता के दोस्त पर प्रियंका चाहर चौधरी ने कसा तंज, खुलेआम कह दी ये बात

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली प्रियंका चाहर चौधरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 05:17 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली प्रियंका चाहर चौधरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

प्रियंका चाहर चौधरी आज जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है. उनकी स्ट्रगल और मेहनत की है जो उन्हें नागिन जैसे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला है.

प्रियंका चाहर चौधरी नागिन 7 में नजर आने वाली हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है. शो के कई प्रोमो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें एक्ट्रेस का नागिन लुक देखने को मिला.
प्रियंका चाहर चौधरी नागिन 7 में नजर आने वाली हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है. शो के कई प्रोमो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें एक्ट्रेस का नागिन लुक देखने को मिला.
प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन बने देख उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने शो को प्रमोट करने पति पत्नी औप पंगा के सेट पर पहुंचीं.
प्रियंका चाहर चौधरी को नागिन बने देख उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस अपने शो को प्रमोट करने पति पत्नी औप पंगा के सेट पर पहुंचीं.
प्रियंका चाहर चौधरी ने शो में एंट्री करते ही अभिषेक कुमार को अपना एक्स दोस्त बताया. वहीं, ईशा मालवीय ने कहा कि ये नागिन अभी-अभी बनी है, लेकिन एक मेरी ओजी तेजो पहले से है.
प्रियंका चाहर चौधरी ने शो में एंट्री करते ही अभिषेक कुमार को अपना एक्स दोस्त बताया. वहीं, ईशा मालवीय ने कहा कि ये नागिन अभी-अभी बनी है, लेकिन एक मेरी ओजी तेजो पहले से है.
प्रियंका कहती हैं कि ईशा मेरी दोस्त हैं. लेकिन, अभिषेक मेरे नए-नए एक्स मित्र बने हैं.
प्रियंका कहती हैं कि ईशा मेरी दोस्त हैं. लेकिन, अभिषेक मेरे नए-नए एक्स मित्र बने हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी का बात सुन रुबीना दिलैक कहती हैं कि तू किस-किस का एक्स है भाई.
प्रियंका चाहर चौधरी का बात सुन रुबीना दिलैक कहती हैं कि तू किस-किस का एक्स है भाई.
ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अंकित गुप्ता संग ब्रेकअप के बाद प्रियंका चाहर चौधरी की दोस्ती अभिषेक कुमार संग भी टूट चुकी है.
ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अंकित गुप्ता संग ब्रेकअप के बाद प्रियंका चाहर चौधरी की दोस्ती अभिषेक कुमार संग भी टूट चुकी है.
एक यूजर ने कहा कि ब्रेकअप के बाद प्रियंका ने अभिषेक ने भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. बता दें प्रियंका चाहर चौधरी, ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार और अंकित गुप्ता एक साथ उड़ारिया शो में नजर आए थे.
एक यूजर ने कहा कि ब्रेकअप के बाद प्रियंका ने अभिषेक ने भी एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. बता दें प्रियंका चाहर चौधरी, ईशा मालवीय, अभिषेक कुमार और अंकित गुप्ता एक साथ उड़ारिया शो में नजर आए थे.
Published at : 08 Nov 2025 05:17 PM (IST)
Ankit Gupta Priyanka Chahar Choudhary Pati Patni Aur Panga

इंडिया
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit

'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस...,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी का तंज; RJD पर बोले- नहीं चाहिए 'कट्टा सरकार'
'चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस,' राहुल गांधी के तालाब में छलांग लगाने पर PM मोदी ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
मेरठ में एक और 'मुस्कान', अब काजल ने पति को दिया नशा, फिर प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
बॉलीवुड
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देखकर गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन! दिया ऐसा रिएक्शन
शिखर पहाड़िया ने अनन्या पांडे संग किया ऐसा काम, देख गर्लफ्रेंड जाह्ववी कपूर को हुई जलन!
क्रिकेट
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्या संजू सैमसन होंगे टीम इंडिया से बाहर? भारतीय बैटिंग पर सूर्यकुमार यादव कह गए बड़ी बात; जानें क्या कहा
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
यूटिलिटी
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?
नौकरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 122 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें योग्यता और सैलरी
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
ये तो हद हो गई, देव दिवाली पर नमो घाट को लोगों ने बनाया शौचालय? वीडियो देख खौल उठेगा खून
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
