मौनी रॉय की 10 तस्वीरें, अपनी अदाओं से कहर ढाती हैं टीवी की ये 'नागिन'

मौनी ने इस तस्वीर में एक खूबसूरत रॉयल ब्लू रंग का लहंगा पहना है. लहंगे पर बारीक मिरर-वर्क और गोल्डन कढ़ाई है, जो इसे फेस्टिव और ट्रेडिशनल लुक दे रहा है. उन्होंने डीप-कट वाली मैचिंग चोली पहनी है, जिसकी बैक पर गोल्डन और नीले लटकन लगे हैं. दुपट्टा शीयर है जिस पर कढ़ाई की गई है और उसे खूबसूरती से स्टाइल किया गया है. जूलरी में उन्होंने केवल लंबे झुमके और मांग टीका पहना है, जो इस लुक को क्लासी और एलिगेंट बना रहा है.