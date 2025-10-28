मौनी रॉय की 10 तस्वीरें, अपनी अदाओं से कहर ढाती हैं टीवी की ये 'नागिन'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमौनी रॉय की 10 तस्वीरें, अपनी अदाओं से कहर ढाती हैं टीवी की ये 'नागिन'

Mouni Roy Stunning Pics: टीवी की नागिन मौनी रॉय काफी ग्लैमरस हैं. वे अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किए रहती हैं. फैंस भी उनकी फोटोज पर खूब प्यार लुटाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 12:12 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर नागिन और बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय हमेशा अपने फैशन और ग्लैमरस लुक के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में मौनी ने कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी अदाओं और स्टाइल ने सभी का ध्यान खींचा है.

मौनी रॉय ने इस लुक में ब्लैक फ्लोरल ड्रेस पहनी है, जिसके साथ उन्होंने लंबे ब्लैक बूट्स और एक येलो हैंडबैग कैरी किया है. बालों को उन्होंने ऊपर की तरफ बांधा हुआ है और यह पूरा लुक एक क्लासी और स्टाइलिश पार्टी वियर वाइब दे रहा है.
इस तस्वीर में मौनी एक बेबी पिंक रंग की शीयर साड़ी में दिखाई दे रही हैं, जो बहुत ही डेलिकेट और खूबसूरत लग रही है. उन्होंने साड़ी को एक मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है. एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने बड़े और भारी झुमके पहने हैं, जो लुक को ट्रेडिशनल टच दे रहे हैं. उनका स्मोकी आई मेकअप और खुले, लहराते बाल इस ग्रेसफुल और सॉफ्ट लुक को पूरा कर रहे हैं.
इस लुक में मौनी ने ब्लैक ऑफ-शोल्डर ग्लैमरस गाउन पहना हैं. उनकी ड्रेस में ब्लू रंग की एम्ब्रॉयडरी है और एक हाई सिल्ट है. उन्होंने डायमंड के मल्टी-लेयर्ड नेकलेस पहने हैं और बालों का स्लीक बन बनाया है, जो इस एलिगेंट लुक को परफेक्ट फिनिश दे रहा है.
इस तस्वीर में मौनी एक बाथटब के अंदर बेबी पिंक रंग के सैटिन गाउन में लेटी हुई हैं, जो एक ग्लैमरस और एलीगेंट लुक दे रहा है. गाउन का ऊपरी हिस्सा फिटेड हॉल्टर-नेक का है और नीचे का हिस्सा बॉल गाउन जैसा है, जो फोटो में ड्रामा ऐड कर रहा है. उन्होंने न्यूड-पिंक रंग के पॉइंटेड हील्स पहने हैं. यह पूरा लुक सॉफ्ट और बहुत ही स्टाइलिश है.
यह मौनी रॉय का क्लासिक और कूल कैज़ुअल लुक है. उन्होंने एक सफेद क्रॉप्ड शर्ट पहनी है जिसे कमर पर टाई अप डिटेलिंग है, जो उनके मिड-रिफ को फ्लॉन्ट कर रहा है. इसके साथ उन्होंने हाई-वेस्ट ब्लैक फ्लेयर्ड कोरियन पैंट्स पहने हैं. उनका यह ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन एक मिनिमलिस्ट और चिक वाइब दे रहा है. बाल खुले हैं और मेकअप न्यूड रखा गया है, जो इस कंफर्टेबल लेकिन स्टाइलिश ऑउटफिट के लिए परफेक्ट है.
मौनी इस लुक में एक बेहद सॉफ्ट और फेमिनिन लुक में हैं. उन्होंने क्रीम रंग की फ्लोरल साड़ी पहनी है जिस पर पिंक रंग के प्रिंटेड फूल बने हैं. उन्होंने साड़ी को एक स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ ट्रेडिशनल तरीके से ड्रेप किया है. एक्सेसरीज के तौर पर उन्होंने केवल एक चौड़ा पर्ल चोकर नेकलेस और बालों में एक छोटा फूल लगाया है. यह लुक ग्रेसफुल, समरी और बेहद एलिगेंट है.
मौनी ने इस लुक में एक बेहद खूबसूरत बेज और काले रंग का स्ट्रैपलेस गाउन पहना है. इस गाउन पर काले फ्लोरल पैटर्न का काम है, जो इसे रेड कार्पेट वाइब दे रहा है. उन्होंने अपने बालों को सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा है और स्मोकी आँखों के साथ न्यूड लिपस्टिक लगाई है, जिससे उनका पूरा अंदाज़ ग्लैमरस लग रहा है.
इस लुक में मौनी ने एक बेहद खूबसूरत,काले रंग का लेस वाला गाउन पहना है. यह गाउन स्लीवलेस है जिसमें एक वी-नेकलाइन और गले पर एक सेम फैब्रिक का चोकर है. गाउन की फिटिंग बहुत शानदार है, जो उनकी फिगर को हाईलाइट कर रही है. उन्होंने इसके साथ एक ब्लैक क्लच लिया है, और काले रंग की स्ट्रैपी सैंडल पहनी हैं.
मौनी इस लुक में एक हल्के क्रीम रंग का गाउन पहने हुए हैं. यह एक स्ट्रैपलेस गाउन है, जिसके ऊपरी हिस्से पर पिंक और ब्लैक प्रिंट है. गाउन का स्कर्ट फ्लोई है. मौनी ने मेकअप को नेचुरल रखा है.
मौनी ने इस तस्वीर में एक खूबसूरत रॉयल ब्लू रंग का लहंगा पहना है. लहंगे पर बारीक मिरर-वर्क और गोल्डन कढ़ाई है, जो इसे फेस्टिव और ट्रेडिशनल लुक दे रहा है. उन्होंने डीप-कट वाली मैचिंग चोली पहनी है, जिसकी बैक पर गोल्डन और नीले लटकन लगे हैं. दुपट्टा शीयर है जिस पर कढ़ाई की गई है और उसे खूबसूरती से स्टाइल किया गया है. जूलरी में उन्होंने केवल लंबे झुमके और मांग टीका पहना है, जो इस लुक को क्लासी और एलिगेंट बना रहा है.
