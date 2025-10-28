एक्सप्लोरर
मौनी रॉय की 10 तस्वीरें, अपनी अदाओं से कहर ढाती हैं टीवी की ये 'नागिन'
Mouni Roy Stunning Pics: टीवी की नागिन मौनी रॉय काफी ग्लैमरस हैं. वे अपनी एक से बढ़कर एक लुक की तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किए रहती हैं. फैंस भी उनकी फोटोज पर खूब प्यार लुटाते हैं.
टीवी की पॉपुलर नागिन और बॉलीवुड अभिनेत्री मौनी रॉय हमेशा अपने फैशन और ग्लैमरस लुक के लिए सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में मौनी ने कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनकी अदाओं और स्टाइल ने सभी का ध्यान खींचा है.
Published at : 28 Oct 2025 12:12 PM (IST)
