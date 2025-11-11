एक्सप्लोरर
रिवीलिंग ड्रेस पहन मोनालिसा ने दिए एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज, अदाएं देख फैंस हुए लट्टू
भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली मोनालिसा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मोनालिसा कड़ी मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंची हैं.
मोनालिसा सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि ग्लैमरस अंदाज से भी लोगों को दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. वो इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती हैं.
11 Nov 2025
