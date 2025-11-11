हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रिवीलिंग ड्रेस पहन मोनालिसा ने दिए एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज, अदाएं देख फैंस हुए लट्टू

रिवीलिंग ड्रेस पहन मोनालिसा ने दिए एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज, अदाएं देख फैंस हुए लट्टू

भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली मोनालिसा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मोनालिसा कड़ी मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंची हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Nov 2025 06:21 PM (IST)
भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली मोनालिसा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. मोनालिसा कड़ी मेहनत के दम पर इस मुकाम पर पहुंची हैं.

मोनालिसा सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि ग्लैमरस अंदाज से भी लोगों को दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. वो इंस्टाग्राम पर एक से बढ़कर एक सिजलिंग तस्वीरें शेयर करती हैं.

1/7
मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर स्काई ब्लू कलर की रिवीलिंग ड्रेस में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. हमेशा की तरह इस बार भी एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज देखने को मिला.
मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर स्काई ब्लू कलर की रिवीलिंग ड्रेस में कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. हमेशा की तरह इस बार भी एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज देखने को मिला.
2/7
मोनालिसा लेटेस्ट तस्वीरों में रिवीलिंग ड्रेस पहन पूल किनारे एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज देती दिखाई दे रही हैं. ये आउटफिट उनके कॉन्फिडेंट लुक को कॉम्पिलमेंट कर रहा है.
मोनालिसा लेटेस्ट तस्वीरों में रिवीलिंग ड्रेस पहन पूल किनारे एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज देती दिखाई दे रही हैं. ये आउटफिट उनके कॉन्फिडेंट लुक को कॉम्पिलमेंट कर रहा है.
3/7
मोनालिसा की इन तस्वीरों पर फैंस अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं. मजह कुछ ही देर में इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.
मोनालिसा की इन तस्वीरों पर फैंस अपना खूब प्यार बरसा रहे हैं. मजह कुछ ही देर में इन तस्वीरों पर लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.
4/7
फैंस मोनालिसा की इन तस्वीरों को देख उन्हें वॉटर बेबी और ग्लैमरस क्वीन कहते हुए नजर आ रहे हैं.
फैंस मोनालिसा की इन तस्वीरों को देख उन्हें वॉटर बेबी और ग्लैमरस क्वीन कहते हुए नजर आ रहे हैं.
5/7
मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. उसके बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया. सबसे ज्यादा उन्हें पॉपुलैरिटी बिग बॉस से मिली थी.
मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं. उसके बाद उन्होंने टीवी की तरफ रुख किया. सबसे ज्यादा उन्हें पॉपुलैरिटी बिग बॉस से मिली थी.
6/7
बिग बॉस 10 के अलावा मोनालिसा ने टीवी सीरियल नजर और बेकाबू में भी काम किया है.एक्ट्रेस को नेगेटिव रोल में खूब पसंद किया गया.
बिग बॉस 10 के अलावा मोनालिसा ने टीवी सीरियल नजर और बेकाबू में भी काम किया है.एक्ट्रेस को नेगेटिव रोल में खूब पसंद किया गया.
7/7
मोनालिसा के इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और खूब प्यार बरसाते हैं.
मोनालिसा के इंस्टाग्राम पर 5.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और खूब प्यार बरसाते हैं.
Published at : 11 Nov 2025 06:21 PM (IST)
Tags :
Monalisa

टेलीविजन फोटो गैलरी

