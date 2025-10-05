एक्सप्लोरर
मोनालिसा ने पिंक शरारा सूट में दिखाया हसीन अवतार, हाथ में मोरपंख लेकर दिए गजब के पोज
Monalisa Viral Pics: एक्ट्रेस मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मचा दिया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पिंक सूट में कहर ढहाती नजर आ रही हैं.
भोजपुरी और टीवी की फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया क्वीन भी कहलाती हैं. जहां उनकी हर तस्वीर अपलोड होते ही वायरल होने लगती है. संडे के दिन भी एक्ट्रेस ने अपनी कई खूबसूरत फोटोज फैंस के साथ शेयर की. आप भी डालिए इसपर एक नजर...
टेलीविजन
7 Photos
मोनालिसा ने पिंक शरारा सूट में दिखाया हसीन अवतार, हाथ में मोरपंख लेकर दिए गजब के पोज
टेलीविजन
10 Photos
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
टेलीविजन
7 Photos
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की ये बच्चा पार्टी अब क्या करती है? कौन बना हीरो तो किसने छापे खूब नोट
टेलीविजन
8 Photos
'तारक मेहता' की इस एक्ट्रेस ने ससुरालवालों से छिपाई शो में काम करने की बात, झेली कई परेशानियां
टेलीविजन
8 Photos
इस 'मुस्लिम एक्ट्रेस' ने 'हिंदू शख्स' संग शादी कर बदला धर्म, अब पहचानना हुआ मुश्किल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
मोनालिसा ने पिंक शरारा सूट में दिखाया हसीन अवतार, हाथ में मोरपंख लेकर दिए गजब के पोज
टेलीविजन
10 Photos
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion