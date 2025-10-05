हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमोनालिसा ने पिंक शरारा सूट में दिखाया हसीन अवतार, हाथ में मोरपंख लेकर दिए गजब के पोज

मोनालिसा ने पिंक शरारा सूट में दिखाया हसीन अवतार, हाथ में मोरपंख लेकर दिए गजब के पोज

Monalisa Viral Pics: एक्ट्रेस मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मचा दिया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पिंक सूट में कहर ढहाती नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 05 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Monalisa Viral Pics: एक्ट्रेस मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरें ने सोशल मीडिया पर आते ही बवाल मचा दिया है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस पिंक सूट में कहर ढहाती नजर आ रही हैं.

भोजपुरी और टीवी की फेमस एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया क्वीन भी कहलाती हैं. जहां उनकी हर तस्वीर अपलोड होते ही वायरल होने लगती है. संडे के दिन भी एक्ट्रेस ने अपनी कई खूबसूरत फोटोज फैंस के साथ शेयर की. आप भी डालिए इसपर एक नजर...

1/7
मोनालिसा ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिनमें एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में कहर ढहाती दिखी.
मोनालिसा ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिनमें एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में कहर ढहाती दिखी.
2/7
दऱअसल फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में मोनालिसा हर दिन नए-नए लुक में अपनी फोटोज शेयर करती हैं. जो फैंस को भी खूब भाती है.
दऱअसल फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में मोनालिसा हर दिन नए-नए लुक में अपनी फोटोज शेयर करती हैं. जो फैंस को भी खूब भाती है.
3/7
संडे के दिन मोनालिसा ने पिंक कलर के शरारे सूट में अपनी दिलकश तस्वीरें अपलोड की. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
संडे के दिन मोनालिसा ने पिंक कलर के शरारे सूट में अपनी दिलकश तस्वीरें अपलोड की. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
4/7
अपना ये ट्रेडिशनल अवतार मोनालिसा ने ग्लोसी मेकअप, माथे पर पिंक बिंदी, खुले बालों और कानों में मैचिंग झुमकों के साथ पूरा किया.
अपना ये ट्रेडिशनल अवतार मोनालिसा ने ग्लोसी मेकअप, माथे पर पिंक बिंदी, खुले बालों और कानों में मैचिंग झुमकों के साथ पूरा किया.
5/7
हर तस्वीर में मोनालिसा का एक अलग पोज देखने को मिल रहा है. एक्ट्रेस की ये अदाएं देख फैंस एक बार फिर उनपर दिल हार बैठे.
हर तस्वीर में मोनालिसा का एक अलग पोज देखने को मिल रहा है. एक्ट्रेस की ये अदाएं देख फैंस एक बार फिर उनपर दिल हार बैठे.
6/7
मोनालिसा ने इन तस्वीरों के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा है. एक्ट्रेस ने लिखा कि, ‘थैंक्यू यूनिवर्स सब चीजों के लिए..’
मोनालिसा ने इन तस्वीरों के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा है. एक्ट्रेस ने लिखा कि, ‘थैंक्यू यूनिवर्स सब चीजों के लिए..’
7/7
बता दें कि मोनालिसा का एक्टिंग सफर भोजपुरी सिनेमा से शुरू हुआ था. अब वो छोटे पर्दे की भी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं.
बता दें कि मोनालिसा का एक्टिंग सफर भोजपुरी सिनेमा से शुरू हुआ था. अब वो छोटे पर्दे की भी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं.
Published at : 05 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Monalisa TV News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बाबी देओल बालीवुड के खलनायकों की सफलता पर | आर्यन खान का डायरेक्टर के रूप में सफर और बहुत कुछ
स्वाति चौहान और करण राजदान इंटरव्यू सायरा खान केस तीन तलाक और अधिक
एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
सोनम वांगचुक का जेल से पहला संदेश, लेह हिंसा को लेकर रखी डिमांड; हेल्थ के बारे में भी दिया अपडेट
महाराष्ट्र
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
'ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान नहीं है', गरबे के दौरान अंडा फेंकने पर भड़के मंत्री नितेश राणे
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
फैशन
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
ट्रेंडिंग
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget