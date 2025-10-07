हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसाड़ी से स्कर्ट तक मैथिली ठाकुर के बदले-बदले अंदाज, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

साड़ी से स्कर्ट तक मैथिली ठाकुर के बदले-बदले अंदाज, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

Mathili Thakur New Look: मैथिली ठाकुर अपने नए फैशन स्टाइल से सभी को सरप्राइज कर रही हैं. साड़ी से लेकर स्कर्ट तक, हर लुक में उनकी खूबसूरती और एलिगेंस देखते ही बनता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Mathili Thakur New Look: मैथिली ठाकुर अपने नए फैशन स्टाइल से सभी को सरप्राइज कर रही हैं. साड़ी से लेकर स्कर्ट तक, हर लुक में उनकी खूबसूरती और एलिगेंस देखते ही बनता है.

मैथिली ठाकुर इन दिनों अपने बदले-बदले फैशन स्टाइल से फैंस को खूब इंप्रेस कर रही हैं.कभी ट्रेडिशनल साड़ी में तो कभी स्टाइलिश स्कर्ट में, हर लुक में उनका ग्रेस और कॉन्फिडेंस झलकता है.उनकी ये तस्वीरें साबित करती हैं कि मैथिली सिर्फ आवाज की नहीं, बल्कि स्टाइल की भी रानी हैं.

मैथिली ठाकुर, जिनकी आवाज ने पूरे देश को दीवाना बना दिया है, अब अपने बदले हुए फैशन स्टाइल की वजह से भी चर्चा में हैं.
मैथिली ठाकुर, जिनकी आवाज ने पूरे देश को दीवाना बना दिया है, अब अपने बदले हुए फैशन स्टाइल की वजह से भी चर्चा में हैं.
कभी साड़ी में ट्रेडिशनल लुक तो कभी स्कर्ट में मॉडर्न अंदाज मैथिली हर रूप में कमाल लग रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस उनके नए अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
कभी साड़ी में ट्रेडिशनल लुक तो कभी स्कर्ट में मॉडर्न अंदाज मैथिली हर रूप में कमाल लग रही हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस उनके नए अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
मैथिली ठाकुर मूल रूप से बिहार से हैं और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सिंगिंग की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली थी.
मैथिली ठाकुर मूल रूप से बिहार से हैं और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही सिंगिंग की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना ली थी.
उन्होंने राइजिंग स्टार जैसे म्यूजिक रियलिटी शो से पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन अब वह अपने नए स्टाइलिश लुक के कारण भी सुर्खियों में रहती हैं.
उन्होंने राइजिंग स्टार जैसे म्यूजिक रियलिटी शो से पॉपुलैरिटी हासिल की, लेकिन अब वह अपने नए स्टाइलिश लुक के कारण भी सुर्खियों में रहती हैं.
पहले जहां लोग उन्हें हमेशा इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट में देखने के आदी थे, वहीं अब मैथिली का वेस्टर्न लुक देखकर सब चौंक गए हैं.
पहले जहां लोग उन्हें हमेशा इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट में देखने के आदी थे, वहीं अब मैथिली का वेस्टर्न लुक देखकर सब चौंक गए हैं.
उनकी हाल की फोटोज में मैथिली साड़ी के अलावा स्कर्ट, फ्रॉक और इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आ रही हैं. हर आउटफिट में उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और सिम्पल स्माइल उनके लुक को और भी खास बनाता है.
उनकी हाल की फोटोज में मैथिली साड़ी के अलावा स्कर्ट, फ्रॉक और इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आ रही हैं. हर आउटफिट में उनका कॉन्फिडेंट अंदाज और सिम्पल स्माइल उनके लुक को और भी खास बनाता है.
फैंस कह रहे हैं कि मैथिली अब न सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर हैं, बल्कि एक फैशन आइकॉन भी बन चुकी हैं. उनकी हर नई पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं,
फैंस कह रहे हैं कि मैथिली अब न सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर हैं, बल्कि एक फैशन आइकॉन भी बन चुकी हैं. उनकी हर नई पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आते हैं,
मैथिली ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई ऐसे फोटोशूट शेयर किए हैं. जिनमें वह ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों लुक्स को शानदार तरीके से कैरी करती नजर आती हैं.
मैथिली ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई ऐसे फोटोशूट शेयर किए हैं. जिनमें वह ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों लुक्स को शानदार तरीके से कैरी करती नजर आती हैं.
कभी उन्होंने बनारसी साड़ी पहनी है, तो कभी फ्लोई स्कर्ट और टॉप में स्टाइल दिखाया है. हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस झलकता है. उनकी यह फैशन जर्नी यह साबित करती है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी को खूबसूरती से मिलाया जा सकता है.
कभी उन्होंने बनारसी साड़ी पहनी है, तो कभी फ्लोई स्कर्ट और टॉप में स्टाइल दिखाया है. हर तस्वीर में उनका कॉन्फिडेंस झलकता है. उनकी यह फैशन जर्नी यह साबित करती है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी को खूबसूरती से मिलाया जा सकता है.
आज मैथिली ठाकुर सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं . जिन्होंने यह दिखाया कि टैलेंट और स्टाइल दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है
आज मैथिली ठाकुर सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं . जिन्होंने यह दिखाया कि टैलेंट और स्टाइल दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है
Published at : 07 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Singer Mathili Thakur

Photo Gallery

