साड़ी से स्कर्ट तक मैथिली ठाकुर के बदले-बदले अंदाज, 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
Mathili Thakur New Look: मैथिली ठाकुर अपने नए फैशन स्टाइल से सभी को सरप्राइज कर रही हैं. साड़ी से लेकर स्कर्ट तक, हर लुक में उनकी खूबसूरती और एलिगेंस देखते ही बनता है.
मैथिली ठाकुर इन दिनों अपने बदले-बदले फैशन स्टाइल से फैंस को खूब इंप्रेस कर रही हैं.कभी ट्रेडिशनल साड़ी में तो कभी स्टाइलिश स्कर्ट में, हर लुक में उनका ग्रेस और कॉन्फिडेंस झलकता है.उनकी ये तस्वीरें साबित करती हैं कि मैथिली सिर्फ आवाज की नहीं, बल्कि स्टाइल की भी रानी हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 09:26 PM (IST)
Tags :Singer Mathili Thakur
