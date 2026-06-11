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Manisha Rani Birthday: मनीषा रानी का बर्थडे सेलिब्रेशन, बेडरूम से शेयर की जश्न की फोटोज
Manisha Rani Birthday: मनीषा रानी ने 9 जून को अपना जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया. इसी के साथ परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
रियलिटी शोज में खुद की पहचान बनाने वाली मनीषा रानी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो अपने बर्थडे को खास अंदाज में सेलिब्रेट करती नजर आईं. उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. साथ ही उनके फैंस कमेंट में उन्हें बधाई देते और प्यार लुटाते दिखे.
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Published at : 11 Jun 2026 08:44 PM (IST)
Tags :Manisha Rani
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