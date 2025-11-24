हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19:तान्या मित्तल करती हैं 'एडल्ट टॉय' का बिजनेस? मैनेजर ने खुद सामने से आकर कही ये बात!

बिग बॉस 19 का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है. सारे कंटेस्टेंट्स अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच तान्या मित्तल एक बार फिर चर्चा में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Nov 2025 06:31 PM (IST)
तान्या मित्तल को अक्सर बिग बॉस के अंदर अपनी अमीरी का नुमाइश करते हुए देखा गया है. कई बार तो उन्हें इस वजह से ट्रोल भी होना पड़ता है.

ऐसे में एक एपिसोड के दौरान मालती चाहर को तान्या मित्तल के बिजनेस के ऊपर सवाल खड़ा करते देखा गया था.
सोशल मीडिया के जरिए मालती चाहर ने ऐसा दावा किया था कि तान्या मित्तल 'एडल्ट टॉय' और 'कॉडम' का बिजनेस करती हैं. हालांकि, तान्या ने इसे झूठा बताया है.
अब बॉलीवुड स्पाई को दिए इंटरव्यू में तान्या मित्तल के मैनेजर ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है. साथ ही इस तरह की बकवास बातों को खारिज किया है.
तान्य़ा के मैनेजर ने कहा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आप किसी लड़की के लिए कुछ बोलते हो वो बहुत ही शर्मनाक होता है. उसका भुगतान आपको करना होगा.
तान्या के मैनेजर ने कहा कि मालती ने जो भी बोला था सारी बातें बेबुनियाद हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. कर्मा आपके पास लौटकर आता है.
मालती को कर्मा मिला है. तान्या को लेकर उसने जिस तरह से कहा अब आपके बारे में वैसी ही बातें हो रही हैं.
तान्या के मैनेजर ने कहा कि मालती को अब लेस्बियन कहा जा रहा है. अब समझ में आ रहा होगा कि किसी के बारे में ऐसी बातें करना कैसा होता है.
Published at : 24 Nov 2025 06:27 PM (IST)
