हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमाही विज की 10 तस्वीरें, 14 साल बाद पति जय से हो रही हैं अलग

माही विज की 10 तस्वीरें, 14 साल बाद पति जय से हो रही हैं अलग

Mahhi Vij -Jay Bhanushali: टीवी के फेमस कपल्स में से एक माही विज और जय भानुशाली अब एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की 14 साल की शादी का द एंड होने जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Mahhi Vij -Jay Bhanushali: टीवी के फेमस कपल्स में से एक माही विज और जय भानुशाली अब एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की 14 साल की शादी का द एंड होने जा रहा है.

माही विज और जय भानुशाली टीवी की दुनिया में सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. 14 साल साथ रहने के बाद अब खबरें हैं कि माही और जय भानुशाली एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस ने हमेशा पसंद किया था.

1/10
टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं.
टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं.
2/10
माही और जय भानुशाली एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं.
माही और जय भानुशाली एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं.
3/10
बता दें माही विज ने साल 2011 में जय भानुशाली से शादी रचाई थी.
बता दें माही विज ने साल 2011 में जय भानुशाली से शादी रचाई थी.
4/10
शादी से पहले जय भानुशाली और माही ने काफी वक्त तक एक-दूसरे को डेट भी किया.
शादी से पहले जय भानुशाली और माही ने काफी वक्त तक एक-दूसरे को डेट भी किया.
5/10
माही और जय के तीन बच्चे हैं बेटी तारा, और दो बच्चें राजवीर और खुशी, जिन्हें उन्होंने 2017 में गोद लिया था.
माही और जय के तीन बच्चे हैं बेटी तारा, और दो बच्चें राजवीर और खुशी, जिन्हें उन्होंने 2017 में गोद लिया था.
6/10
एक समय पर टेलीविजन की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिने जाने वाले जय और माही की जोड़ी को उनके फैंस ‘कपल गोल्स’ के रूप में देखते थे.
एक समय पर टेलीविजन की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिने जाने वाले जय और माही की जोड़ी को उनके फैंस ‘कपल गोल्स’ के रूप में देखते थे.
7/10
दोनों सोशल मीडिया पर अपने फैमिली वीडियो और व्लॉग्स के जरिए लोगों के बेहद करीब थे. लेकिन अब दोनों के बीच की दूरी बढ़ चुकी है और रिश्ता टूटने की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है.
दोनों सोशल मीडिया पर अपने फैमिली वीडियो और व्लॉग्स के जरिए लोगों के बेहद करीब थे. लेकिन अब दोनों के बीच की दूरी बढ़ चुकी है और रिश्ता टूटने की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है.
8/10
बताया जा रहा है कि जय और माही काफी समय से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे. रिश्ते को संभालने की काफी कोशिशें की गईं, लेकिन बात नहीं बनी.
बताया जा रहा है कि जय और माही काफी समय से एक-दूसरे से अलग रह रहे थे. रिश्ते को संभालने की काफी कोशिशें की गईं, लेकिन बात नहीं बनी.
9/10
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने कुछ महीने पहले ही तलाक की अर्जी दायर कर दी थी और अब जुलाई-अगस्त 2025 में तलाक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने कुछ महीने पहले ही तलाक की अर्जी दायर कर दी थी और अब जुलाई-अगस्त 2025 में तलाक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.
10/10
बच्चों की कस्टडी को लेकर भी दोनों के बीच सहमति बन चुकी है. कहा जा रहा है कि दोनों ने आपसी समझौते के चलते अलग होने का फैसला लिया है, जिससे बच्चों के जीवन पर इसका कम से कम असर पड़े.
बच्चों की कस्टडी को लेकर भी दोनों के बीच सहमति बन चुकी है. कहा जा रहा है कि दोनों ने आपसी समझौते के चलते अलग होने का फैसला लिया है, जिससे बच्चों के जीवन पर इसका कम से कम असर पड़े.
Published at : 28 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Jay Bhanushali Mahhi Vij

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चुनाव से पहले Prashant Kishor की बढ़ी मुश्किलें, वोटर आईडी कार्ड बनी नई चुनौती
खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा, इन राज्यों में हाई अलर्ट | Breaking | ABP NEWS
Supreme Court का बड़ा फैसला: नाबालिग की Property बेचने के लिए जरूरी है Court की अनुमति!| Paisa Live
IPO Alert: Jayesh Logistics Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
DU छात्रा एसिड अटैक मामले में पिता ने रची थी साजिश? सन्न कर देंगे ये खुलासे

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
भारत में बनेगा सुखोई सुपरजेट SJ-100, HAL और UAC के बीच हो गई डील, सुनकर पाकिस्तान के उड़ेंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी
विश्व
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
भारत के 'त्रिशूल' से खौफ में पाकिस्तान, आसिम मुनीर की सेना में मचा हड़कंप, पूरे मुल्क का एयरस्पेस बंद
क्रिकेट
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
ICC मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप, सौरव गांगुली पर खड़े किए बड़े सवाल
बॉलीवुड
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
'मैं बिकाऊ नहीं...' The Bads Of Bollywood की तारीफ पर ट्रोल करने वालों पर भड़के शशि थरूर
ट्रेंडिंग
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
रेलवे ट्रैक पर छाता लेकर चलना हो सकता है जानलेवा! वीडियो में शख्स ने बता दी सच्चाई
नौकरी
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
SBI में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई; यहां हैं डिटेल्स
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किसान निधि योजना की 21वीं किस्त, समय रहते करवा लें ये काम
ENT LIVE
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
हक ट्रेलर रिव्यू: यामी गौतम- इमरान हाशमी की फिल्म सच्चाई दिखाते हुए कई सवाल खड़े करेगी।
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
Embed widget