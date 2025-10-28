एक्सप्लोरर
माही विज की 10 तस्वीरें, 14 साल बाद पति जय से हो रही हैं अलग
Mahhi Vij -Jay Bhanushali: टीवी के फेमस कपल्स में से एक माही विज और जय भानुशाली अब एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की 14 साल की शादी का द एंड होने जा रहा है.
माही विज और जय भानुशाली टीवी की दुनिया में सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. 14 साल साथ रहने के बाद अब खबरें हैं कि माही और जय भानुशाली एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस ने हमेशा पसंद किया था.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 28 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Tags :Jay Bhanushali Mahhi Vij
टेलीविजन
10 Photos
