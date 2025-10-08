हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनमहाभारत की ‘द्रौपदी’ की 10 तस्वीरें, जवानी में भी बला की खूबसूरत थीं रुपा गांगुली

महाभारत की ‘द्रौपदी’ की 10 तस्वीरें, जवानी में भी बला की खूबसूरत थीं रुपा गांगुली

Rupa Ganguly Beautiful Pics: महाभारत की ‘द्रौपदी’ रूपा गांगुली अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती थीं. उनकी तस्वीरें उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी और परफेक्ट अंदाज का बेहतरीन एग्जांपल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Rupa Ganguly Beautiful Pics: महाभारत की ‘द्रौपदी’ रूपा गांगुली अपनी जवानी में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती थीं. उनकी तस्वीरें उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी और परफेक्ट अंदाज का बेहतरीन एग्जांपल हैं.

महाभारत की ‘द्रौपदी’ के रोल में पापुलर एक्ट्रेस रूपा गांगुली अपनी जवानी में बेहद अट्रैक्टिव और स्टाइलिश थीं. उनकी हर तस्वीर में उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है. फैंस उनके परफेक्ट लुक और अनोखे अंदाज को आज भी याद करते हैं.

1/10
रूपा गांगुली भारतीय टेलीविजन और फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा पापुलैरिटी टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में द्रौपदी का रोल निभाने के लिए मिली.
रूपा गांगुली भारतीय टेलीविजन और फिल्मों की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा पापुलैरिटी टीवी सीरियल ‘महाभारत’ में द्रौपदी का रोल निभाने के लिए मिली.
2/10
उनका रोल न सिर्फ दर्शकों के बीच पॉपुलर हुआ, बल्कि इंडियन टीवी इतिहास में यादगार भी बन गया. रूपा की एक्टिंग, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्टाइलिश पर्सनालिटी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई.
उनका रोल न सिर्फ दर्शकों के बीच पॉपुलर हुआ, बल्कि इंडियन टीवी इतिहास में यादगार भी बन गया. रूपा की एक्टिंग, उनके बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्टाइलिश पर्सनालिटी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई.
3/10
रूपा गांगुली का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था. उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाया और थिएटर और स्कूल के प्रोग्राम में भाग लेना शुरू किया.
रूपा गांगुली का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था. उन्होंने बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाया और थिएटर और स्कूल के प्रोग्राम में भाग लेना शुरू किया.
4/10
अपने करियर की शुरुआत उन्होंने छोटे-मोटे टीवी शोज और एडवरटाइजमेंट से की, जहां उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत से धीरे-धीरे नाम कमाया.
अपने करियर की शुरुआत उन्होंने छोटे-मोटे टीवी शोज और एडवरटाइजमेंट से की, जहां उन्होंने अपने टैलेंट और मेहनत से धीरे-धीरे नाम कमाया.
5/10
टीवी सीरियल ‘महाभारत’ ने रूपा गांगुली को असली पहचान दिलाई. इस सीरियल में उन्होंने द्रौपदी का रोल निभाया, जो अपनी खूबसूरती, शालीनता और साहस के लिए जानी जाती थी.
टीवी सीरियल ‘महाभारत’ ने रूपा गांगुली को असली पहचान दिलाई. इस सीरियल में उन्होंने द्रौपदी का रोल निभाया, जो अपनी खूबसूरती, शालीनता और साहस के लिए जानी जाती थी.
6/10
उनके इस रोल ने फैंस के दिलों में उनकी छवि को हमेशा के लिए यादगार कर दिया. रूपा ने अपने रोल में इमोशंस की गहराई और नारी शक्ति को बखूबी पेश किया, जिससे वे हर उम्र के फैंस के लिए इंस्पिरेशन बन गईं.
उनके इस रोल ने फैंस के दिलों में उनकी छवि को हमेशा के लिए यादगार कर दिया. रूपा ने अपने रोल में इमोशंस की गहराई और नारी शक्ति को बखूबी पेश किया, जिससे वे हर उम्र के फैंस के लिए इंस्पिरेशन बन गईं.
7/10
उनका निजी जीवन भी लोगों के लिए हमेशा दिलचस्प रहा है. रूपा गांगुली ने अपने करियर में जो मेहनत और समर्पण दिखाया, उसने उन्हें टीवी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
उनका निजी जीवन भी लोगों के लिए हमेशा दिलचस्प रहा है. रूपा गांगुली ने अपने करियर में जो मेहनत और समर्पण दिखाया, उसने उन्हें टीवी इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
8/10
उन्होंने यह साबित किया कि सही मेहनत, टैलेंट और कॉन्फिडेंस से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है.आज भी रूपा गांगुली की तस्वीरें और उनके ‘द्रौपदी’ वाले रोल की यादें फैंस के बीच जिंदा हैं.
उन्होंने यह साबित किया कि सही मेहनत, टैलेंट और कॉन्फिडेंस से कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान बना सकता है.आज भी रूपा गांगुली की तस्वीरें और उनके ‘द्रौपदी’ वाले रोल की यादें फैंस के बीच जिंदा हैं.
9/10
उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को देखकर उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज की तारीफ करते हैं.
उनके फैंस सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को देखकर उनके ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज की तारीफ करते हैं.
10/10
रूपा गांगुली इंडियन टीवी इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने अपने रोल और पर्सनालिटी से हमेशा छाप छोड़ी.
रूपा गांगुली इंडियन टीवी इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने अपने रोल और पर्सनालिटी से हमेशा छाप छोड़ी.
Published at : 08 Oct 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
Draupadi Rupa Ganguly Mahabharat

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से मिलकर शायराना हुए अखिलेश यादव, तीन तस्वीरें शेयर कर कहीं बड़ी बात
आजम खान से मिलकर शायराना हुए अखिलेश यादव, तीन तस्वीरें शेयर कर कहीं बड़ी बात
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Firecracker Factory Explosion: Andhra Pradesh के Konasema में भीषण धमाका, 6 की मौत
Sahara Scam: Supreme Court, Adani Deal और निवेशकों को मिल रही बड़ी राहत|Paisa Live
US का Tariff Attack: India की Auto Exports को ₹12,000 करोड़ का झटका| Paisa Live
EPFO से ज़्यादा Pension पाने का रास्ता खुला! Kerala High Court का ऐतिहासिक फैसला| Paisa Live
IPO Alert: Mittal Sections Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी? पढ़ें कंपैरिजन
अमेरिका से AMRAAM मिसाइल खरीदेगा पाकिस्तान, ये भारत की HAMMER और SCALP के सामने कहां टिकेगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान से मिलकर शायराना हुए अखिलेश यादव, तीन तस्वीरें शेयर कर कहीं बड़ी बात
आजम खान से मिलकर शायराना हुए अखिलेश यादव, तीन तस्वीरें शेयर कर कहीं बड़ी बात
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
ऑस्ट्रेलिया से ऊपर भारत, टॉप पर इंग्लैंड, पाकिस्तान सबसे नीचे; देखें 2025 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का ताजा हाल
बॉलीवुड
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से रवाना हुईं शूरा खान, देखें वीडियो
अरबाज खान की बेटी की पहली झलक आई सामने, बुर्का पहन हॉस्पिटल से निकलीं शूरा
जनरल नॉलेज
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
अपने घर की पार्टी में शाहरुख खान से कैसे डांस करा सकते हैं आप, कितना लगता है पैसा?
हेल्थ
Arthritis Prevention Tips: हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हाथ-पैरों में दिख रहे ये लक्षण तो समझ लें हो गया गठिया, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
जनरल नॉलेज
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
10 डिजिट का ही क्यों होता है मोबाइल नंबर, इसमें कम या ज्यादा क्यों नहीं होते डिजिट?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget