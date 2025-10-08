महाभारत की ‘द्रौपदी’ की 10 तस्वीरें, जवानी में भी बला की खूबसूरत थीं रुपा गांगुली

उनके इस रोल ने फैंस के दिलों में उनकी छवि को हमेशा के लिए यादगार कर दिया. रूपा ने अपने रोल में इमोशंस की गहराई और नारी शक्ति को बखूबी पेश किया, जिससे वे हर उम्र के फैंस के लिए इंस्पिरेशन बन गईं.