टीवी की 'मधुबाला' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर देख खो बैठेंगे होश, छोटे पर्दे से दूर कर रही हैं ये काम
'मधुबाला' सीरियल से घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली दृष्टि धामी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है.
दृष्टि धामी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी. वो एक अच्छी डांसर भी हैं. बतौर मॉडल एक्ट्रेस प्रिंट और टीवी के विज्ञापनों के लिए शूट भी कर चुकी हैं.
Published at : 16 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Madhubala Drashti Dhami
