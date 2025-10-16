हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की 'मधुबाला' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर देख खो बैठेंगे होश, छोटे पर्दे से दूर कर रही हैं ये काम

टीवी की 'मधुबाला' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर देख खो बैठेंगे होश, छोटे पर्दे से दूर कर रही हैं ये काम

'मधुबाला' सीरियल से घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली दृष्टि धामी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 03:27 PM (IST)
'मधुबाला' सीरियल से घर-घर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली दृष्टि धामी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है.

दृष्टि धामी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी. वो एक अच्छी डांसर भी हैं. बतौर मॉडल एक्ट्रेस प्रिंट और टीवी के विज्ञापनों के लिए शूट भी कर चुकी हैं.

1/10
दृष्टि धामी ने छोटे पर्दे पर 'दिल मिल गए' सीरियल से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
दृष्टि धामी ने छोटे पर्दे पर 'दिल मिल गए' सीरियल से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा.
2/10
इस शो के बाद दृष्टि धामी ने एकता कपूर के शो 'कौन जीतेगा बॉलीवुड का टिकट' में पार्टिसिपेट किया. उसके बाद गुरमीत चौधरी संग गीत-हुई सबसे पराई में नजर आईं.
इस शो के बाद दृष्टि धामी ने एकता कपूर के शो 'कौन जीतेगा बॉलीवुड का टिकट' में पार्टिसिपेट किया. उसके बाद गुरमीत चौधरी संग गीत-हुई सबसे पराई में नजर आईं.
3/10
दृष्टि धामी ने 'झलक दिखला जा 6' में पार्टिसिपेट किया था और वो इस सीजन की विनर रही थीं. बता दें एक्ट्रेस के पार्टनर कोरियोग्राफर सलमान युसुफ खान थे.
दृष्टि धामी ने 'झलक दिखला जा 6' में पार्टिसिपेट किया था और वो इस सीजन की विनर रही थीं. बता दें एक्ट्रेस के पार्टनर कोरियोग्राफर सलमान युसुफ खान थे.
4/10
दृष्टि धामी ने ने 'झलक दिखला जा 7' को होस्ट भी किया है.2015 में एक्ट्रेस ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नीरज खेमका संग शादी की.
दृष्टि धामी ने ने 'झलक दिखला जा 7' को होस्ट भी किया है.2015 में एक्ट्रेस ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड नीरज खेमका संग शादी की.
5/10
शादी से पहले नीरज और दृष्टि धामी ने एक दूसरे को छह साल तक डेट किया था. इस कपल ने लव मैरिज को अरेंज करवाया था.
शादी से पहले नीरज और दृष्टि धामी ने एक दूसरे को छह साल तक डेट किया था. इस कपल ने लव मैरिज को अरेंज करवाया था.
6/10
शादी के बाद भी दृष्टि धामी टीवी की दुनिया में एक्टिव रहीं. उन्होंने 'परदेस में है मेरा दिल' और 'सिलसिला बदलते रिश्तों का' जैसे शो में काम किया.
शादी के बाद भी दृष्टि धामी टीवी की दुनिया में एक्टिव रहीं. उन्होंने 'परदेस में है मेरा दिल' और 'सिलसिला बदलते रिश्तों का' जैसे शो में काम किया.
7/10
इसके अलावा दृष्टि धामी को 'कुमकुम भाग्य' समेत कई शो में कैमियो करते हुए भी देखा जा चुका है.2021 में एक्ट्रेस ने 'द एम्पायर' वेब सीरीज में खानजादा बेगम की भूमिका निभाई थी.
इसके अलावा दृष्टि धामी को 'कुमकुम भाग्य' समेत कई शो में कैमियो करते हुए भी देखा जा चुका है.2021 में एक्ट्रेस ने 'द एम्पायर' वेब सीरीज में खानजादा बेगम की भूमिका निभाई थी.
8/10
मुगलों के इतिहास पर आधारित इस सीरीज में दृष्टि धामी के कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था.उसके बाद एक्ट्रेस को 'दुरंगा' समेत कई वेब सीरीज में देखा गया.
मुगलों के इतिहास पर आधारित इस सीरीज में दृष्टि धामी के कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था.उसके बाद एक्ट्रेस को 'दुरंगा' समेत कई वेब सीरीज में देखा गया.
9/10
शादी के 9 साल बाद 2024 में दृष्टि धामी ने बेटी को जन्म दिया. एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का बेहद ही पुराना नाम रखा, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे.
शादी के 9 साल बाद 2024 में दृष्टि धामी ने बेटी को जन्म दिया. एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का बेहद ही पुराना नाम रखा, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे.
10/10
दृष्टि धामी ने अपनी बेटी का नाम लीला रखा है. इन दिनों वो काम से ब्रेक लेकर अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं.
दृष्टि धामी ने अपनी बेटी का नाम लीला रखा है. इन दिनों वो काम से ब्रेक लेकर अपनी बेटी की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं.
Published at : 16 Oct 2025 03:27 PM (IST)
Madhubala Drashti Dhami

Photo Gallery

