टीवी की मधुबाला दृष्टि धामी ने पति और परिवार संग मनाई दिवाली, सादगी में दिखीं बेमिसाल
Drashti’s Elegant Diwali: टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने इस दिवाली अपने पति नीरज खेमका और परिवार संग खूबसूरत जश्न मनाया. उनका यह ग्रेसफुल लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दृष्टि धामी, जिन्हें दर्शक प्यार से टीवी की मधुबाला के नाम से जानते हैं, अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई हिट शोज़ में काम कर टीवी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. इस बार दिवाली के मौके पर दृष्टि ने अपने पति नीरज खेमका और परिवार के साथ त्योहार मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली तस्वीरें शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.
Published at : 21 Oct 2025 06:13 PM (IST)
