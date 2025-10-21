हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की मधुबाला दृष्टि धामी ने पति और परिवार संग मनाई दिवाली, सादगी में दिखीं बेमिसाल

टीवी की मधुबाला दृष्टि धामी ने पति और परिवार संग मनाई दिवाली, सादगी में दिखीं बेमिसाल

Drashti's Elegant Diwali: टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने इस दिवाली अपने पति नीरज खेमका और परिवार संग खूबसूरत जश्न मनाया. उनका यह ग्रेसफुल लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Drashti’s Elegant Diwali: टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने इस दिवाली अपने पति नीरज खेमका और परिवार संग खूबसूरत जश्न मनाया. उनका यह ग्रेसफुल लुक सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दृष्टि धामी, जिन्हें दर्शक प्यार से टीवी की मधुबाला के नाम से जानते हैं, अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने कई हिट शोज़ में काम कर टीवी इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. इस बार दिवाली के मौके पर दृष्टि ने अपने पति नीरज खेमका और परिवार के साथ त्योहार मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली तस्वीरें शेयर कर फैंस को दिवाली की शुभकामनाएं दीं.

टीवी की मधुबाला दृष्टि धामी ने इस दिवाली पर अपने फैंस के साथ अपनी फैमिली सेलिब्रेशन की झलक शेयर की है. इन तस्वीरों में वह अपने पति और परिवार के साथ बेहद खुश नज़र आ रही हैं. उन्होंने इन फोटोज़ को शेयर करते हुए सबको दिवाली की बधाई दी और लिखा - हैप्पी दिवाली जिससे उनके फैंस काफी खुश हुए.
टीवी की मधुबाला दृष्टि धामी ने इस दिवाली पर अपने फैंस के साथ अपनी फैमिली सेलिब्रेशन की झलक शेयर की है. इन तस्वीरों में वह अपने पति और परिवार के साथ बेहद खुश नज़र आ रही हैं. उन्होंने इन फोटोज़ को शेयर करते हुए सबको दिवाली की बधाई दी और लिखा - हैप्पी दिवाली जिससे उनके फैंस काफी खुश हुए.
दृष्टि ने इस मौके पर बहुत ही सिंपल और एलीगेंट लुक अपनाया है. उन्होंने सफेद रंग का खूबसूरत ट्रेडिशनल सूट पहना है. सफेद रंग के इस सूट पर गोल्डन बॉर्डर और हल्की एम्ब्रॉयडरी उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रही है.
दृष्टि ने इस मौके पर बहुत ही सिंपल और एलीगेंट लुक अपनाया है. उन्होंने सफेद रंग का खूबसूरत ट्रेडिशनल सूट पहना है. सफेद रंग के इस सूट पर गोल्डन बॉर्डर और हल्की एम्ब्रॉयडरी उनके पूरे लुक को रॉयल टच दे रही है.
उनका सूट टिशू फैब्रिक से बना है, जबकि गोल्डन डिटेल्स वाले दुपट्टे ने इस आउटफिट को और भी खास बना दिया है. गोल्डन थ्रेड वर्क और बॉर्डर फेस्टिव वाइब को बढ़ा रहा है.
उनका सूट टिशू फैब्रिक से बना है, जबकि गोल्डन डिटेल्स वाले दुपट्टे ने इस आउटफिट को और भी खास बना दिया है. गोल्डन थ्रेड वर्क और बॉर्डर फेस्टिव वाइब को बढ़ा रहा है.
ज्वेलरी में दृष्टि ने बड़े गोल्डन झुमके पहने हैं, जो उनके सफेद आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट लग रहे हैं. उन्होंने बाकी एक्सेसरीज़ को बहुत सिंपल रखा है ताकि ध्यान उनके आउटफिट और नेचुरल ब्यूटी पर बना रहे.
ज्वेलरी में दृष्टि ने बड़े गोल्डन झुमके पहने हैं, जो उनके सफेद आउटफिट के साथ एकदम परफेक्ट लग रहे हैं. उन्होंने बाकी एक्सेसरीज़ को बहुत सिंपल रखा है ताकि ध्यान उनके आउटफिट और नेचुरल ब्यूटी पर बना रहे.
मेकअप के लिए दृष्टि ने नैचुरल टोन चुनी है हल्का बेस, न्यूड लिपस्टिक और सटल आई मेकअप ने उनके चेहरे को ग्लोइंग बना दिया है. बालों को ओपन रखकर उन्होंने लुक को फ्रेश रखा है, जो फेस्टिव डे सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
मेकअप के लिए दृष्टि ने नैचुरल टोन चुनी है हल्का बेस, न्यूड लिपस्टिक और सटल आई मेकअप ने उनके चेहरे को ग्लोइंग बना दिया है. बालों को ओपन रखकर उन्होंने लुक को फ्रेश रखा है, जो फेस्टिव डे सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
उनके पति नीरज खेमका ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पहना है जिस पर रेड फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है. उनका लुक ट्रेंडी और मॉडर्न है. दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बेहद प्यारा लग रहा है.
उनके पति नीरज खेमका ने नेवी ब्लू कलर का कुर्ता पहना है जिस पर रेड फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है. उनका लुक ट्रेंडी और मॉडर्न है. दोनों का कलर कॉम्बिनेशन बेहद प्यारा लग रहा है.
इन तस्वीरों में दृष्टि और नीरज अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं. पीछे लाइट, डेकोरेशन और मुस्कुराते चेहरे एक परफेक्ट दिवाली सेलिब्रेशन था. एक्ट्रेस का यह ट्रेडिशनल, सिंपल और फैमिली-बॉन्डेड दिवाली लुक फैंस के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है कि त्योहार को प्यार, सिंपलिसिटी और अपनेपन के साथ मनाना ही असली खूबसूरती है.
इन तस्वीरों में दृष्टि और नीरज अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं. पीछे लाइट, डेकोरेशन और मुस्कुराते चेहरे एक परफेक्ट दिवाली सेलिब्रेशन था. एक्ट्रेस का यह ट्रेडिशनल, सिंपल और फैमिली-बॉन्डेड दिवाली लुक फैंस के लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन है कि त्योहार को प्यार, सिंपलिसिटी और अपनेपन के साथ मनाना ही असली खूबसूरती है.
Published at : 21 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Madhubala Drashti Dhami Niraj Khemka

Photo Gallery

