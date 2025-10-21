टीवी की मधुबाला दृष्टि धामी ने इस दिवाली पर अपने फैंस के साथ अपनी फैमिली सेलिब्रेशन की झलक शेयर की है. इन तस्वीरों में वह अपने पति और परिवार के साथ बेहद खुश नज़र आ रही हैं. उन्होंने इन फोटोज़ को शेयर करते हुए सबको दिवाली की बधाई दी और लिखा - हैप्पी दिवाली जिससे उनके फैंस काफी खुश हुए.