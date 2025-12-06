एक्सप्लोरर
ट्रेडिशनल अवतार में गजब ढाती हैं 'काव्या', इनसे लें वेडिंग आउटफिट की इंस्पिरेशन
Madalsa Sharma Look Inspiration: अगर आप वेडिंग पर कुछ यूनिक लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो अनुपमा की काव्या के लुक्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं. आइए देखते है उनके ट्रेडिशनल लुक की तस्वीरें.
टीवी शो अनुपमा में काव्या का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. ट्रेडिशनल लुक में एक्ट्रेस गजब ढाती हैं. वहीं अगर आप इस वेडिंग सीजन कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इन ट्रेडीशनल आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती है. उनका हर एक लुक बेहद ही खास है और एलिगेंट है.
Published at : 06 Dec 2025 10:35 AM (IST)
