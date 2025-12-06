हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रेडिशनल अवतार में गजब ढाती हैं 'काव्या', इनसे लें वेडिंग आउटफिट की इंस्पिरेशन

Madalsa Sharma Look Inspiration: अगर आप वेडिंग पर कुछ यूनिक लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो अनुपमा की काव्या के लुक्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं. आइए देखते है उनके ट्रेडिशनल लुक की तस्वीरें.

Updated at : 06 Dec 2025 10:35 AM (IST)
Madalsa Sharma Look Inspiration: अगर आप वेडिंग पर कुछ यूनिक लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो अनुपमा की काव्या के लुक्स आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं. आइए देखते है उनके ट्रेडिशनल लुक की तस्वीरें.

टीवी शो अनुपमा में काव्या का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. ट्रेडिशनल लुक में एक्ट्रेस गजब ढाती हैं. वहीं अगर आप इस वेडिंग सीजन कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इन ट्रेडीशनल आउटफिट से इंस्पिरेशन ले सकती है. उनका हर एक लुक बेहद ही खास है और एलिगेंट है.

1/7
एक्ट्रेस का ये लुक वेडिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है. उन्होंने हैवी लहंगा पहना है जिसके साथ कंट्रास्ट दुपट्टा कैरी किया हैं. उनका ये लुक कॉपी करके आप चमक सकती हैं.
2/7
अगर आप साड़ी लुक लेना चाहती हैं, तो एक्ट्रेस के इस लुक को रीक्रिएट किया जा सकता है. उन्होंने पर्पल कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई है जिसमें वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं.
3/7
वेडिंग सीजन के लिए आप एक्ट्रेस के इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं. उनके लुक की बात करे तो उन्होंने ब्लू लहंगा पहना है. साथ ही हैवी मेकअप और हेयरस्टाइल बनाई है.
4/7
अगर आप ट्रेडिशनल के साथ ग्लैमरस लुक चाहती हैं तो एक्ट्रेस का यह साड़ी लुक कॉपी करके आप इस वेडिंग सीजन शाइन कर सकती हैं.
5/7
वहीं अगर आप लहंगे या साड़ी से कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस का यह लुक बेस्ट रहेगा. उन्होंने ग्रे कलर का हैवी सूट पहना है जो की काफी खूबसूरत है.
6/7
इस वेडिंग सीजन एक्ट्रेस के इस लुक को कॉपी करके आप महफिल लूट सकती हैं. उन्होंने ग्रीन कलर का लहंगा पहना है साथ ही मैचिंग दुप्पटा लिया है.
7/7
इस लुक में एक्ट्रेस बाला की खूबसूरत दिख रही है एक्ट्रेस की लुक की बात करें तो उन्होंने गोल्डन लहंगा कैरी किया हुआ है जिसके साथ रेड दुपट्टा कैरी किया.
Published at : 06 Dec 2025 10:35 AM (IST)
Madalsa Sharma

टेलीविजन फोटो गैलरी

