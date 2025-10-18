हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की सौतन की एक-एक तस्वीर है कातिलाना, मदालसा कर देती हैं इंटरनेट का पारा हाई

Madalasa Sharma Glamorous Photos: फैशन के मामले में मदालसा शर्मा सभी को मात देती हैं. हर बार इन अवतारों को देख फैंस उन्हें अपना दिल दे बैठते हैं. आज हम आपको उनकी ग्लैमरस तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 07:29 PM (IST)
मदालसा शर्मा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अभी काफी टाइम से भले ही वो टीवी पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा ही अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं. फैंस भी हसीना के स्टाइल और फैशन को बहुत पसंद करते हैं. देखिए ग्लैमरस तस्वीरें.

मदालसा शर्मा टीवी की हसीन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं. उन्होंने कई बार अपने एक्टिंग स्किल्स का प्रमाण दिया और इसके जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है.
इसके अलावा हसीना अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर अभिनेत्री की इन तस्वीरों को बहुत पसंद किया जाता है. अपनी हर एक अदा से मदालसा सभी को अपना मुरीद बनाने का हुनर रखती हैं.
हर एक आउटफिट में अनुपमा की काव्या का लुक बिल्कुल हटकर होता है. इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट उनपर खूब जचता है और वो सोशल मीडिया पर छा जाती हैं.
अक्सर ही उन्हें अपने पति के साथ या सोलो ट्रिप्स एंजॉय करते देखा गया. अपने वेकेशन के फोटोज एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं. पोस्ट शेयर करने के बाद बस चंद घंटों में ही वो वायरल हो जाते हैं.
बता दें, वैसे तो मदालसा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से की लेकिन टीवी सीरियल 'अनुपमा' को उनके करियर का माइलस्टोन माना जाता है. इसी टीवी शो ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाई है
फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली इस एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगू फिल्म ‘फिटिंग मास्टर’ से की. इसके बाद उन्हें कई कन्नड़ फिल्मों में भी देखा गया लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली.
'अनुपमा' क्विट करने के बाद अदाकारा काफी समय से टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं. लेकिन आखिरी बार उन्हें विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में कैमियो रोल में देखा गया. इस फिल्म में उन्होंने अपने ससुर मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया है.
Published at : 18 Oct 2025 07:29 PM (IST)
