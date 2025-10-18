एक्सप्लोरर
'अनुपमा' की सौतन की एक-एक तस्वीर है कातिलाना, मदालसा कर देती हैं इंटरनेट का पारा हाई
Madalasa Sharma Glamorous Photos: फैशन के मामले में मदालसा शर्मा सभी को मात देती हैं. हर बार इन अवतारों को देख फैंस उन्हें अपना दिल दे बैठते हैं. आज हम आपको उनकी ग्लैमरस तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे.
मदालसा शर्मा टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अभी काफी टाइम से भले ही वो टीवी पर्दे से दूर हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा ही अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं. फैंस भी हसीना के स्टाइल और फैशन को बहुत पसंद करते हैं. देखिए ग्लैमरस तस्वीरें.
Published at : 18 Oct 2025 07:29 PM (IST)
