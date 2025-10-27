एक्सप्लोरर
Laughter Chefs Season 3: इन 14 स्टार्स के बीच शुरू होगा मजेदार कुकिंग बैटल, दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनमेंट
Laughter Chefs Season 3: टीवी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की अनाउंसमेंट के बाद से शो के फैन्स इसके लिए बेहद एक्साइटेड दिख रहे हैं. बता दें, शो में टीवी और सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं.
कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' ने अपने दोनों ही सीजन से दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया. शो के दोनों ही सीजन हिट रहे और मेकर्स को बंपर टीआरपी भी दिलाई. वहीं अब 'लाफ्टर शेफ'सीजन 3 जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाला है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर प्रोमो शेयर करते हुए सीजन 3 की घोषणा कर डाली है. अब उड़ती उड़ती खबर हाथ लगी है कि कई टीवी स्टार्स का नाम इस शो के लिए कन्फर्म हो गया है. वहीं साथ में मेकर्स टीवी दुनिया की पॉपुलर नागिन को भी 'लाफ्टर शेफ 3' में लाने की तैयार कर रहे हैं. आइए जामते हैं किन-किन स्टार्स का नाम है शामिल.
