Laughter Chefs Season 3: इन 14 स्टार्स के बीच शुरू होगा मजेदार कुकिंग बैटल, दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनमेंट

जैसा कि आपको मालूम है कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस जोड़ी को जनता का प्यार मिलता है. ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि ये कपल 'लाफ्टर शेफ 3' में हिस्सा लें. बता दें तेजस्वी प्रकाश 'सेलिब्रेटी मास्टर शेफ' में नजर आ चुकी हैं. तेजस्वी को दोबारा किचन में देखना फैंस के लिए खुशी की बात है.