Laughter Chefs Season 3: इन 14 स्टार्स के बीच शुरू होगा मजेदार कुकिंग बैटल, दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनमेंट

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनLaughter Chefs Season 3: इन 14 स्टार्स के बीच शुरू होगा मजेदार कुकिंग बैटल, दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनमेंट

Laughter Chefs Season 3: टीवी शो 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' की अनाउंसमेंट के बाद से शो के फैन्स इसके लिए बेहद एक्साइटेड दिख रहे हैं. बता दें, शो में टीवी और सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे नजर आने वाले हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Oct 2025 03:13 PM (IST)
कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' ने अपने दोनों ही सीजन से दर्शकों का जमकर मनोरंजन किया. शो के दोनों ही सीजन हिट रहे और मेकर्स को बंपर टीआरपी भी दिलाई. वहीं अब 'लाफ्टर शेफ'सीजन 3 जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाला है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर प्रोमो शेयर करते हुए सीजन 3 की घोषणा कर डाली है. अब उड़ती उड़ती खबर हाथ लगी है कि कई टीवी स्टार्स का नाम इस शो के लिए कन्फर्म हो गया है. वहीं साथ में मेकर्स टीवी दुनिया की पॉपुलर नागिन को भी 'लाफ्टर शेफ 3' में लाने की तैयार कर रहे हैं. आइए जामते हैं किन-किन स्टार्स का नाम है शामिल.

सबसे पसंदीदा कपल में से एक कृष्णा और कश्मीरा एक बार फिर शो में वापसी कर रहे हैं. अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और मज़ेदार नोकझोंक के लिए मशहूर ये जोड़ी इस सीजन में दर्शकों को हंसी से लोटपोट करने वाली है.
'मधुबाला' फेम एक्टर विवियन डिसेना इस सीजन के नए कंटेस्टेंट हैं. अपने ऑन-स्क्रीन किरदारों के लिए मशहूर विवियन को इस बार दर्शक एक नए, मज़ेदार और हल्के-फुल्के अंदाज़ में देखने के लिए उत्साहित हैं.
जैसा कि आपको मालूम है कि तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. इस जोड़ी को जनता का प्यार मिलता है. ऐसे में मेकर्स चाहते हैं कि ये कपल 'लाफ्टर शेफ 3' में हिस्सा लें. बता दें तेजस्वी प्रकाश 'सेलिब्रेटी मास्टर शेफ' में नजर आ चुकी हैं. तेजस्वी को दोबारा किचन में देखना फैंस के लिए खुशी की बात है.
ईशा मालवीय इस सीजन में अपने ग्लैमरस अंदाज और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से सबका ध्यान खींचने वाली हैं. पर्दे पर अपनी दमदार मौजूदगी के लिए जानी जाने वाली ईशा अब किचन में भी अपने नए अवतार से दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं.
‘बिग बॉस 17’ के चर्चित जोड़ीदार अभिषेक कुमार और समर्थ जुरैल अब लाफ्टर शेफ्स 3 में अपने तगड़े अंदाज के साथ नजर आने वाले हैं. शो में उनकी ऑन-स्क्रीन दुश्मनी से दोस्ती बनी थी, और अब यही केमिस्ट्री इस बार मुकाबले में नया तड़का लगाने वाली है.
ईशा सिंह इस सीजन में अपनी एनर्जी और नैचुरल चार्म से माहौल रौशन करने वाली हैं. अपने बेबाक अंदाज़ और मस्तीभरे नेचर के लिए जानी जाने वाली ईशा से फैंस को शो में खूब एंटरटेनमेंट की उम्मीद है.
पिछले सीजन में फैंस के फेवरेट बन चुके सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव एक बार फिर शो में वापसी कर रहे हैं.
रियल-लाइफ कपल गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी, जो हमेशा से फैंस के पसंदीदा रहे हैं, इस सीजन शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं. उनकी प्यारी केमिस्ट्री और सहज बॉन्डिंग एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार है.
जन्नत जुबैर पहले भी शो में अपनी मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीत चुकी हैं, और अब वो एक बार फिर वापसी कर रही हैं.
अली गोनी, जो शो के शुरुआती सीजनों से ही इसका हिस्सा रहे हैं, इस बार फिर वो शो में वापस धमाल मचाने आ रहे हैं.
Published at : 27 Oct 2025 03:13 PM (IST)
