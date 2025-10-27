दरअसल शो में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक और उस वक्त के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ के साथ नजर आई थी. घर में तीनों के बीच खूब लड़ाई भी हुई थी.