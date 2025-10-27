एक्सप्लोरर
ईशा मालवीय की 10 तस्वीरें: स्टाइल और फैशन में बॉलीवुड हसीनाओं से चार कदम आगे हैं एक्ट्रेस
Isha Malviya 10 Gorgeous Pics: ईशा मालवीय इस वक्त टीवी रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें एक्ट्रेस की जोड़ी एल्विश यादव संग दिखाई देंगी.
ईशा मालवीय टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर और बसूरत एक्ट्रेस हैं. इन दिनों एक्ट्रेस का जलवा हर दूसरे शो में देखने को मिल रहा है. इस वक्त वो ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है. इसी बीच हम आपको एक्ट्रेस की कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Tags :Isha Malviya TV News Laughter Chefs 3
