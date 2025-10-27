हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनईशा मालवीय की 10 तस्वीरें: स्टाइल और फैशन में बॉलीवुड हसीनाओं से चार कदम आगे हैं एक्ट्रेस

ईशा मालवीय की 10 तस्वीरें: स्टाइल और फैशन में बॉलीवुड हसीनाओं से चार कदम आगे हैं एक्ट्रेस

Isha Malviya 10 Gorgeous Pics: ईशा मालवीय इस वक्त टीवी रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें एक्ट्रेस की जोड़ी एल्विश यादव संग दिखाई देंगी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Isha Malviya 10 Gorgeous Pics: ईशा मालवीय इस वक्त टीवी रिएलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें एक्ट्रेस की जोड़ी एल्विश यादव संग दिखाई देंगी.

ईशा मालवीय टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर और बसूरत एक्ट्रेस हैं. इन दिनों एक्ट्रेस का जलवा हर दूसरे शो में देखने को मिल रहा है. इस वक्त वो ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसकी शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है. इसी बीच हम आपको एक्ट्रेस की कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं.

1/10
image इसी शो में एक्ट्रेस की नजदीकियां एक्टर अभिषेक कुमार से बढ़ी थी. दोनों के बीच प्यार परवान भी चढ़ा, लेकिन जल्द ही इनका रिश्ता टूट गया.
image इसी शो में एक्ट्रेस की नजदीकियां एक्टर अभिषेक कुमार से बढ़ी थी. दोनों के बीच प्यार परवान भी चढ़ा, लेकिन जल्द ही इनका रिश्ता टूट गया.
2/10
ईशा ‘उड़ारिया’ के बाद ‘बिग बॉस 17’ में नजर आई. इस शो में भी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब बवाल मचा था.
ईशा ‘उड़ारिया’ के बाद ‘बिग बॉस 17’ में नजर आई. इस शो में भी उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब बवाल मचा था.
3/10
दरअसल शो में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक और उस वक्त के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ के साथ नजर आई थी. घर में तीनों के बीच खूब लड़ाई भी हुई थी.
दरअसल शो में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक और उस वक्त के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ के साथ नजर आई थी. घर में तीनों के बीच खूब लड़ाई भी हुई थी.
4/10
हालांकि अब एक्ट्रेस समर्थ से भी अलग हो चुकी हैं. इसके बाद से ही एक्ट्रेस लगातार अपने अफेयर्स की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.
हालांकि अब एक्ट्रेस समर्थ से भी अलग हो चुकी हैं. इसके बाद से ही एक्ट्रेस लगातार अपने अफेयर्स की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.
5/10
अब जल्द ही एक्ट्रेस ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ में नजर आएंगी. इस शो में भी उनके दोनों एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक और समर्थ भी हिस्सा ले रहे हैं.
अब जल्द ही एक्ट्रेस ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ में नजर आएंगी. इस शो में भी उनके दोनों एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक और समर्थ भी हिस्सा ले रहे हैं.
6/10
ईशा अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं. दरअसल फैंस एक्ट्रेस के हुस्न और फिटनेस के दीवाने हैं.
ईशा अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं. दरअसल फैंस एक्ट्रेस के हुस्न और फिटनेस के दीवाने हैं.
7/10
हर दिन एक्ट्रेस अपने फैंस को अपनी सिजलिंग तस्वीरों के जरिए ट्रीट देती रहती हैं. ये तस्वीरें खूब वायरल भी होती हैं.
हर दिन एक्ट्रेस अपने फैंस को अपनी सिजलिंग तस्वीरों के जरिए ट्रीट देती रहती हैं. ये तस्वीरें खूब वायरल भी होती हैं.
8/10
ईशा को इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर प्यार बरसाते हैं.
ईशा को इंस्टाग्राम पर 3.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर प्यार बरसाते हैं.
9/10
इस तस्वीर में ईशा मालवीय एकदम मरमेड वाइब दे रही हैं. एक्ट्रेस की खूबसूरत अदाएं उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं.
इस तस्वीर में ईशा मालवीय एकदम मरमेड वाइब दे रही हैं. एक्ट्रेस की खूबसूरत अदाएं उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं.
10/10
इस रेड ड्रेस में भी एक्ट्रेस की खूबसूरती देखते ही बन रही थी. एक्ट्रेस ने अपना लुक गोल्डन ज्वेलरी के साथ कंपलीट किया है.
इस रेड ड्रेस में भी एक्ट्रेस की खूबसूरती देखते ही बन रही थी. एक्ट्रेस ने अपना लुक गोल्डन ज्वेलरी के साथ कंपलीट किया है.
Published at : 27 Oct 2025 05:51 PM (IST)
Isha Malviya TV News Laughter Chefs 3

Photo Gallery

