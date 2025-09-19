एक्सप्लोरर
तुलसी की बेटी परी की 10 तस्वीरें, दो लड़कों को एक साथ प्यार के जाल में फंसा बनाया दीवाना
क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. शो टीआरपी में दूसरे नंबर पर है. शो की कहानी इन दिनों तुलसी विरानी की बेटी परी के इर्द-गिर्द घूम रही है.
शो में परी का रोल शगुन शर्मा निभा रही हैं. शगुन शर्मा को इस रोल में काफी पसंद किया जा रहा है. शो में दिखाया गया कि वो प्यार किसी और से करती हैं और शादी किसी और से कर लेती हैं.
Published at : 19 Sep 2025 07:42 PM (IST)
