तुलसी की बेटी परी की 10 तस्वीरें, दो लड़कों को एक साथ प्यार के जाल में फंसा बनाया दीवाना

तुलसी की बेटी परी की 10 तस्वीरें, दो लड़कों को एक साथ प्यार के जाल में फंसा बनाया दीवाना

क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. शो टीआरपी में दूसरे नंबर पर है. शो की कहानी इन दिनों तुलसी विरानी की बेटी परी के इर्द-गिर्द घूम रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 11:51 AM (IST)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन दिनों चर्चा में बना हुआ है. शो टीआरपी में दूसरे नंबर पर है. शो की कहानी इन दिनों तुलसी विरानी की बेटी परी के इर्द-गिर्द घूम रही है.

शो में परी का रोल शगुन शर्मा निभा रही हैं. शगुन शर्मा को इस रोल में काफी पसंद किया जा रहा है. शो में दिखाया गया कि वो प्यार किसी और से करती हैं और शादी किसी और से कर लेती हैं.

परी के रोल में वो एक साथ दो लड़कों को घुमा रही हैं. उनका बॉयफ्रेंड उनके प्यार में पागल है और पति भी प्यार में पड़ चुका है. हालांकि, वो आखिरी दांव खेलते हुए पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकार जेल पहुंचा देती हैं.
परी के रोल में वो एक साथ दो लड़कों को घुमा रही हैं. उनका बॉयफ्रेंड उनके प्यार में पागल है और पति भी प्यार में पड़ चुका है. हालांकि, वो आखिरी दांव खेलते हुए पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाकार जेल पहुंचा देती हैं.
परी के रोल में शगुन को पसंद किया जा रहा है. वो काफी चालाक और शातिर रोल में हैं.
परी के रोल में शगुन को पसंद किया जा रहा है. वो काफी चालाक और शातिर रोल में हैं.
शो में उन्हें साड़ी पहने देखा जा रहा है. शो में उनका लुक काफी स्टाइलिश है. वो अपने लुक को सादगी से भरा रखती हैं.
शो में उन्हें साड़ी पहने देखा जा रहा है. शो में उनका लुक काफी स्टाइलिश है. वो अपने लुक को सादगी से भरा रखती हैं.
इस ब्लू एथनिक आउटफिट में शगुन बहुत खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने इस लुक को हैवी नेकलेस, बिंदी और चूड़ियों से कंप्लीट किया है. वो पूरे लुर में बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
इस ब्लू एथनिक आउटफिट में शगुन बहुत खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने इस लुक को हैवी नेकलेस, बिंदी और चूड़ियों से कंप्लीट किया है. वो पूरे लुर में बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
शगुन एथनिक के अलावा वेस्टर्न आउटफिट में कहर ढाती हैं. इस स्पोर्ट्स ब्रा और डेनिम शॉर्ट्स में वो कमाल लग रही हैं.
शगुन एथनिक के अलावा वेस्टर्न आउटफिट में कहर ढाती हैं. इस स्पोर्ट्स ब्रा और डेनिम शॉर्ट्स में वो कमाल लग रही हैं.
इस स्ट्रैपलेस टॉप के साथ उन्होंने स्कर्ट कैरी की है. उन्होंने मैसी हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने लाइट मेकअप कैरी किया है.
इस स्ट्रैपलेस टॉप के साथ उन्होंने स्कर्ट कैरी की है. उन्होंने मैसी हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने लाइट मेकअप कैरी किया है.
शगुन इस हाई स्लिट पिंक शिमरी ड्रेस में कहर ढा रही हैं. उन्होंने मैचिंग हील्स और कर्ली हेयरस्टाइल से लुक को कंप्लीट किया है.
शगुन इस हाई स्लिट पिंक शिमरी ड्रेस में कहर ढा रही हैं. उन्होंने मैचिंग हील्स और कर्ली हेयरस्टाइल से लुक को कंप्लीट किया है.
इस लहंगे को शगुन ने माथा पट्टी, झुमका ईयररिंग्स और ओपन हेयर से कंप्लीट किया है. इस लहंगे में शगुन बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.
इस लहंगे को शगुन ने माथा पट्टी, झुमका ईयररिंग्स और ओपन हेयर से कंप्लीट किया है. इस लहंगे में शगुन बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.
शगुन इस व्हाइट ड्रेस में एंजेल जैसी लग रही हैं. उनहोंने मिनिमल मेकअप और ब्रेसलेट से लुक को कंप्लीट किया है.
शगुन इस व्हाइट ड्रेस में एंजेल जैसी लग रही हैं. उनहोंने मिनिमल मेकअप और ब्रेसलेट से लुक को कंप्लीट किया है.
Published at : 19 Sep 2025 07:42 PM (IST)
