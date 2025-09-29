हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुलसी' की 'छोटी' से ज्यादा 'बड़ी बेटी' है ग्लैमरस, यकीन ना हो तो इन 10 तस्वीरों में देख लें हुस्न का जलवा

'तुलसी' की 'छोटी' से ज्यादा 'बड़ी बेटी' है ग्लैमरस, यकीन ना हो तो इन 10 तस्वीरों में देख लें हुस्न का जलवा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी और मिहिर की बेटी शोभा की भूमिका निभाकर पॉपुलरैटी हासिल करने वाली रितु चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 05:03 PM (IST)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी और मिहिर की बेटी शोभा की भूमिका निभाकर पॉपुलरैटी हासिल करने वाली रितु चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

रितु चौधरी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. इतना ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वो स्मृति ईरानी संग अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.

1/9
क्योंकि सास भी कभी बहू 2 के शुरू होने के साथ ही शो के पुराने कलाकार भी चर्चा में छा गए. हालांकि, प्रीमियर एपिसोड में रितु चौधरी को देखा गया था.
क्योंकि सास भी कभी बहू 2 के शुरू होने के साथ ही शो के पुराने कलाकार भी चर्चा में छा गए. हालांकि, प्रीमियर एपिसोड में रितु चौधरी को देखा गया था.
2/9
लेकिन, उसके बाद से वो गायब थीं. पिछले काफी वक्त से रितु शो में नहीं दिखाई दे रही हैं.
लेकिन, उसके बाद से वो गायब थीं. पिछले काफी वक्त से रितु शो में नहीं दिखाई दे रही हैं.
3/9
अब, जब शो में तुलसी की छोटी बेटी परिधि ने बवाल मचाया हुआ है तो एकता कपूर ने बड़ी बेटी शोभा की भी वापसी करवा दी है.
अब, जब शो में तुलसी की छोटी बेटी परिधि ने बवाल मचाया हुआ है तो एकता कपूर ने बड़ी बेटी शोभा की भी वापसी करवा दी है.
4/9
दरअसल, शो में शोभा की एंट्री अपनी मां तुलसी और पिता मिहिर के बीच सुलह करवाने के लिए हुई है.
दरअसल, शो में शोभा की एंट्री अपनी मां तुलसी और पिता मिहिर के बीच सुलह करवाने के लिए हुई है.
5/9
जी हां, शोभा ने शो में वापसी करते ही मिहिर की क्लास लगानी शुरू कर दी है. मिहिर से शोभा कहती है कि सुना है आप ऑफिस में रह रहे हैं.
जी हां, शोभा ने शो में वापसी करते ही मिहिर की क्लास लगानी शुरू कर दी है. मिहिर से शोभा कहती है कि सुना है आप ऑफिस में रह रहे हैं.
6/9
ये सब क्याचल रहा है पापा. उसके बाद शोभा वीडियो कॉल पर तुलसी को पूजा करते हुए मिहिर को दिखाएगी.
ये सब क्याचल रहा है पापा. उसके बाद शोभा वीडियो कॉल पर तुलसी को पूजा करते हुए मिहिर को दिखाएगी.
7/9
इतना ही नहीं बल्कि जल्द ही शोभा अपनी मां तुलसी के संग मिलकर परिधि की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी.
इतना ही नहीं बल्कि जल्द ही शोभा अपनी मां तुलसी के संग मिलकर परिधि की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी.
8/9
शो में रितु चौधरी की एंट्री बड़े ही शानदार ढंग से हुई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बड़ा धमाका भी होगा.
शो में रितु चौधरी की एंट्री बड़े ही शानदार ढंग से हुई है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बड़ा धमाका भी होगा.
9/9
रितु चौधरी को क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अलावा नजर समेत कई शोज में देखा जा चुका है.
रितु चौधरी को क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अलावा नजर समेत कई शोज में देखा जा चुका है.
Published at : 29 Sep 2025 05:03 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani Ritu Chaudhry

Photo Gallery

View More
Embed widget