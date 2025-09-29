एक्सप्लोरर
'तुलसी' की 'छोटी' से ज्यादा 'बड़ी बेटी' है ग्लैमरस, यकीन ना हो तो इन 10 तस्वीरों में देख लें हुस्न का जलवा
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी और मिहिर की बेटी शोभा की भूमिका निभाकर पॉपुलरैटी हासिल करने वाली रितु चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
रितु चौधरी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. इतना ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी वो स्मृति ईरानी संग अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 29 Sep 2025 05:03 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
टेलीविजन
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
टेलीविजन
10 Photos
60 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत हैं दीपिका चिखलिया, देखें टीवी की 'सीता' की 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
India-Pakistan Match: जब हार रही थी टीम तो इस्तीफा लिख रहे थे पाकिस्तान के कोच? PAK एक्सपर्ट क्यों कर रहे ऐसा दावा
दिल्ली NCR
'5 करोड़ दे दे वरना मरने के लिए तैयार रह', DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को मिली धमकी
क्रिकेट
रोस्ट मूड में अभिषेक शर्मा, अफरीदी की कर दी घनघोर बेइज्जती, कहा- कोई भी प्रीमियम बॉलर...
बॉलीवुड
एक बार फिर थिएटर्स में लौटेंगे तीनों स्पाइडरमैन, जानिए कब रिलीज होगी कौन सी फिल्म
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion