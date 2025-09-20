हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
तुलसी की समधन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बहू परी से चार कदम है आगे

तुलसी की समधन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बहू परी से चार कदम है आगे

स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में संजीवनी साठे को तुलसी की समधन यानी परिधि की सास की भूमिका में देखा जा रहा है, लोग इन्हें इस कैरेक्टर में खूब पसंद कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Sep 2025 05:17 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में संजीवनी साठे को तुलसी की समधन यानी परिधि की सास की भूमिका में देखा जा रहा है, लोग इन्हें इस कैरेक्टर में खूब पसंद कर रहे हैं.

संजीवनी साठे क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अजय की मां की भूमिका में नजर आ रही हैं. शो में उनका एक अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है.

1/9
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जब संजीवनी साठे की एंट्री हुई थी, वो एपिसोड काफी धमाकेदार था.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जब संजीवनी साठे की एंट्री हुई थी, वो एपिसोड काफी धमाकेदार था.
2/9
संजीवनी साठे ने एंट्री एपिसोड में जिस तरह से तुलसी की बेटी परिधि से घर के कामों के बारे में पूछा था, ऐसा लगा था कि शो में आगे वो अपनी बहू को काफी परेशान करने वाली हैं.
संजीवनी साठे ने एंट्री एपिसोड में जिस तरह से तुलसी की बेटी परिधि से घर के कामों के बारे में पूछा था, ऐसा लगा था कि शो में आगे वो अपनी बहू को काफी परेशान करने वाली हैं.
3/9
लेकिन, शो की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ी संजीवनी साठे को एक अच्छी सास के तौर पर देखा गया.
लेकिन, शो की कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ी संजीवनी साठे को एक अच्छी सास के तौर पर देखा गया.
4/9
संजीवनी साठे शो में अपनी समधन तुलसी यानी स्मृति ईरानी से काफी अच्छे से पेश आती हैं.
संजीवनी साठे शो में अपनी समधन तुलसी यानी स्मृति ईरानी से काफी अच्छे से पेश आती हैं.
5/9
इतना ही नहीं बल्कि शो में तो इनकी बहू परिधि ही इन पर अत्याचार करने लगी है और ये चुपचाप सहन कर रही हैं.
इतना ही नहीं बल्कि शो में तो इनकी बहू परिधि ही इन पर अत्याचार करने लगी है और ये चुपचाप सहन कर रही हैं.
6/9
संजीवनी साठे की एक्टिंग दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. क्योंकि उनका कैरेक्टर अपने आप में ही काफी यूनिक है.
संजीवनी साठे की एक्टिंग दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. क्योंकि उनका कैरेक्टर अपने आप में ही काफी यूनिक है.
7/9
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संजीवनी साठे यंग ऐज में काफी ग्लैमरस और खूबरती थी.
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि संजीवनी साठे यंग ऐज में काफी ग्लैमरस और खूबरती थी.
8/9
संजीवनी साठे रियल लािफ में काफी ग्लैमरस भी हैं, इसका अंदाजा आप उनकी इन तस्वीरों से लगा सकते हैं.
संजीवनी साठे रियल लािफ में काफी ग्लैमरस भी हैं, इसका अंदाजा आप उनकी इन तस्वीरों से लगा सकते हैं.
9/9
संजीवनी साठे पॉपुलर मराठी एक्ट्रेस हैं. मराठी इंडस्ट्री में इनकी गिनती टॉप एक्ट्रेस में हुआ करती है.
संजीवनी साठे पॉपुलर मराठी एक्ट्रेस हैं. मराठी इंडस्ट्री में इनकी गिनती टॉप एक्ट्रेस में हुआ करती है.
Published at : 20 Sep 2025 05:17 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Sanjiivani Sathe

टेलीविजन फोटो गैलरी

Embed widget