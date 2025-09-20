एक्सप्लोरर
तुलसी की समधन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बहू परी से चार कदम है आगे
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में संजीवनी साठे को तुलसी की समधन यानी परिधि की सास की भूमिका में देखा जा रहा है, लोग इन्हें इस कैरेक्टर में खूब पसंद कर रहे हैं.
संजीवनी साठे क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अजय की मां की भूमिका में नजर आ रही हैं. शो में उनका एक अलग ही स्वैग देखने को मिल रहा है.
Published at : 20 Sep 2025 05:17 PM (IST)
