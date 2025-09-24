हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुलसी' की सौतन की 10 तस्वीरें, 53 की उम्र में मिहिर की बेटी परिधि से ग्लैमर में हैं चार कदम आगे

'तुलसी' की सौतन की 10 तस्वीरें, 53 की उम्र में मिहिर की बेटी परिधि से ग्लैमर में हैं चार कदम आगे

क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन आ चुका है. इस शो को देखना दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं. लेकिन, सीजन वन भी खूब चर्चा में हैं. साथ ही उसके कलाकार खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 11:58 AM (IST)
क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन आ चुका है. इस शो को देखना दर्शक बेहद पसंद कर रहे हैं. लेकिन, सीजन वन भी खूब चर्चा में हैं. साथ ही उसके कलाकार खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सिर्फ तुलसी ही मिहिर की जिंदगी में नहीं थी. बल्कि, एक वक्त ऐसा था जब मिहिर को डॉक्टर मंदिरा से प्यार हो गया था.

1/10
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में डॉक्टर मंदिरा की भूमिका एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने निभाया था. उन्हें इस रोल में काफी पसंद किया गया था.
क्योंकि सास भी कभी बहू थी में डॉक्टर मंदिरा की भूमिका एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने निभाया था. उन्हें इस रोल में काफी पसंद किया गया था.
2/10
मंदिरा ने शो में तो पॉजिटिव करेक्टर के तौर पर एंट्री ली थी. लेकिन, बाद में इनके कैरेक्टर को नेगेटिव कर दिया गया था.
मंदिरा ने शो में तो पॉजिटिव करेक्टर के तौर पर एंट्री ली थी. लेकिन, बाद में इनके कैरेक्टर को नेगेटिव कर दिया गया था.
3/10
दरअसल, मंदिरा की शो में एंट्री तब हुई थी, जब मिहिर का एक्सीडेंट हो गया था. तब उन्होंने डॉक्टर मंदिरा बनकर मिहिर की देखरेख की थी.
दरअसल, मंदिरा की शो में एंट्री तब हुई थी, जब मिहिर का एक्सीडेंट हो गया था. तब उन्होंने डॉक्टर मंदिरा बनकर मिहिर की देखरेख की थी.
4/10
इस दौरान मिहिर की यादाशत चली गई होती है और उसका ट्रटीमेंट करते-करते मंदिरा उससे प्यार कर बैठती है.
इस दौरान मिहिर की यादाशत चली गई होती है और उसका ट्रटीमेंट करते-करते मंदिरा उससे प्यार कर बैठती है.
5/10
इधर, तुलसी को पता होता है कि मिहिर इस दुनिया में नहीं है. लेकिन, बाद में जब उसे पता चलता है तो वो मिहिर को मंदिरा से दूर करना चाहती है.
इधर, तुलसी को पता होता है कि मिहिर इस दुनिया में नहीं है. लेकिन, बाद में जब उसे पता चलता है तो वो मिहिर को मंदिरा से दूर करना चाहती है.
6/10
ऐसे में मिहिर को पाने के लिए मंदिर तरह-तरह के चाल चलती है. वो यहां तक कहती है कि मिहिर के बच्चे की मां बनने वाली है.
ऐसे में मिहिर को पाने के लिए मंदिर तरह-तरह के चाल चलती है. वो यहां तक कहती है कि मिहिर के बच्चे की मां बनने वाली है.
7/10
हालांकि, धीरे-धीरे मिहिर और पूरे विरानी परिवार के सामने मंदिरा की सच्चाई आ जाती है. फिर उसे मिहिर की जिंदगी से जाना पड़ता है.
हालांकि, धीरे-धीरे मिहिर और पूरे विरानी परिवार के सामने मंदिरा की सच्चाई आ जाती है. फिर उसे मिहिर की जिंदगी से जाना पड़ता है.
8/10
उसके बाद शो में दिखाया जाता है कि मिहिर की जिंदगी से मंदिरा जा रही होती है. तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है.
उसके बाद शो में दिखाया जाता है कि मिहिर की जिंदगी से मंदिरा जा रही होती है. तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है.
9/10
मंदिरा बेदी ने इस कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि दर्शक सीजन 2 में भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अभी तक ऐसा नहीं हुआ.
मंदिरा बेदी ने इस कैरेक्टर को इतनी खूबसूरती से निभाया था कि दर्शक सीजन 2 में भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, अभी तक ऐसा नहीं हुआ.
10/10
मंदिरा बेदी 53 साल की हैं. लेकिन, इस उम्र में भी वो खुद को काफी फिट रखती हैं. ग्लैमर में तो ये हसीना मिहिर की बेटी परिधि को भी मात देती है.
मंदिरा बेदी 53 साल की हैं. लेकिन, इस उम्र में भी वो खुद को काफी फिट रखती हैं. ग्लैमर में तो ये हसीना मिहिर की बेटी परिधि को भी मात देती है.
Published at : 24 Sep 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
Mandira Bedi Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
गुजरात
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
गुजरात
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget