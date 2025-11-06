हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के मिहिर,हासिल की है ये बड़ी डिग्री, नेटवर्थ भी है तगड़ी

एक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के मिहिर,हासिल की है ये बड़ी डिग्री, नेटवर्थ भी है तगड़ी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में मिहिर की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले अमर उपाध्याय किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 05:44 PM (IST)
अमर उपाध्याय ने वैसे तो अपने करियर में कई टीवी शोज और फिल्मों में काम किया है.लेकिन, एक्टर को जो नेम और फेम क्योंकि सास भी कभी बहू से मिली वो किसी और प्रोजेक्ट से नहीं मिल पाई.

अमर उपाध्याय ने 1994 में अपने करियर की शुरुआत देख भाई देख सीरियल से की थी. उसके बाद उन्हें सुहाना सफर, आरजू, तुलसी कलश और मेहंदी तेरे नाम की जैसे कई शोज में देखा गया.
2003 में एक्टर ने दहशत से बॉलीवुड में कदम रखा था. उसके बाद उन्हें धुंध और एलओसी कारगिल जैसी फिल्मों में देखा गया.हालांकि, उनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा.
उसके बाद एक्टर ने चांद के पार चलो सीरियल के जरिए टीवी पर कमबैक किया. उसके बाद एक्टर को 2011 में बिग बॉस 5 में भी देखा गया.
बता दें अमर उपाध्याय ने अपनी स्कूली पढ़ाई धनमल हाई स्कूल कांदिवली वेस्ट, मुंबई से पूरी की. एक्टर पढ़ाई में काफी अच्छे थे.
अरम ने Bombay Institute of Technology से Chemical Engineering में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद अमर उपाध्याय ने पुणे स्थित Film and Television Institute of India (FTII)से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.
रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि सास भी कभी बहू थी के एक एपिसोड के लिए अमर उपाध्याय प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपयेचार्ज करते हैं. Tring.co.in के अनुसार एक्टर की नेटवर्थ 11.5 मिलियन यूएस डॉलर है.
Published at : 06 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Amar Upadhyay Kunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi

टेलीविजन फोटो गैलरी

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
'जातिवादी फिक्सिंग' जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

Embed widget