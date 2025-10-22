हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनधीरज धूपर की वाइफ की 10 तस्वीरें, ग्लैमर और खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस को देती हैं मात

धीरज धूपर की वाइफ की 10 तस्वीरें, ग्लैमर और खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस को देती हैं मात

छोटे पर्दे के चॉकलेटी बॉय के नाम से पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कुंडली भाग्य में करण की भूमिका निभाकर उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 09:27 PM (IST)
छोटे पर्दे के चॉकलेटी बॉय के नाम से पॉपुलर एक्टर धीरज धूपर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कुंडली भाग्य में करण की भूमिका निभाकर उन्होंने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी.

कुंडली भाग्य में प्रीता पर जान छिड़कने वाले करण उर्फ धीरज धूपर की उनकी वाइफ विन्नी अरोड़ा से पहली मुलाकात 2009 में सीरियल माता-पिता के चरणों में स्वर्ग के सेट पर हुई थी.

1/9
धीरज धूपर को विन्नी से पहली नजर में प्यार हो गया था.हालांकि, उन्होंने पहले विन्नी को ये बात नहीं बताई थी.
धीरज धूपर को विन्नी से पहली नजर में प्यार हो गया था.हालांकि, उन्होंने पहले विन्नी को ये बात नहीं बताई थी.
2/9
साथ काम करते-करते धीरज और विन्नी एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए. उसके बाद इनका रिश्ता कब प्यार में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला.
साथ काम करते-करते धीरज और विन्नी एक-दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए. उसके बाद इनका रिश्ता कब प्यार में बदल गया उन्हें खुद पता नहीं चला.
3/9
धीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जब विन्नी से प्यार हुआ था तब चीजें काफी खूबसूरत हो गई थीं. दोनों ने लोगों से अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश की.
धीरज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें जब विन्नी से प्यार हुआ था तब चीजें काफी खूबसूरत हो गई थीं. दोनों ने लोगों से अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश की.
4/9
लेकिन कहते हैं न इश्क छुपाए नहीं छुपता है.ऑन स्क्रीन के साथ ही ऑफ स्क्रीन भी दोनों की केमिस्ट्री देख लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी.
लेकिन कहते हैं न इश्क छुपाए नहीं छुपता है.ऑन स्क्रीन के साथ ही ऑफ स्क्रीन भी दोनों की केमिस्ट्री देख लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी.
5/9
धीरज और विन्नी ने एक-दूसरे को करीब छह साल तक डेट किया था और उसके बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया.
धीरज और विन्नी ने एक-दूसरे को करीब छह साल तक डेट किया था और उसके बाद उन्होंने शादी का फैसला लिया.
6/9
धीरज धूपर ने विन्नी अरोड़ा के संग 16 नवंबर 2016 में शादी की थी. दोनों की शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे.
धीरज धूपर ने विन्नी अरोड़ा के संग 16 नवंबर 2016 में शादी की थी. दोनों की शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे.
7/9
धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं.
धीरज धूपर और विन्नी अरोड़ा की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं.
8/9
अक्सर दोनों को सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते हुए देखा जाता है. दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
अक्सर दोनों को सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते हुए देखा जाता है. दोनों अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.
9/9
विन्नी अब किसी टीवी शो में नजर नहीं आती हैं. लेकिन, वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के लाखों फॉलोवर्स हैं.
विन्नी अब किसी टीवी शो में नजर नहीं आती हैं. लेकिन, वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के लाखों फॉलोवर्स हैं.
Published at : 22 Oct 2025 09:27 PM (IST)
Tags :
Vinny Arora Dhoopar Dheeraj Dhoopar

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार?
Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget