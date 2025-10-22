एक्सप्लोरर
'कुंडली भाग्य' की सृष्टि की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हद से ज्यादा ग्लैमरस है प्रीता की ये मुस्लिम बहन
जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में सृष्टि की भूमिका निभाकर अंजुम फकीह ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खयों में छाई ही रहती हैं.
अंजुम फकीह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कई खुलासे किए.एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे 2 साल वो बिना काम के रहीं.इस दौरान उन्हें किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.
