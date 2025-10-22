हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'कुंडली भाग्य' की सृष्टि की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हद से ज्यादा ग्लैमरस है प्रीता की ये मुस्लिम बहन

'कुंडली भाग्य' की सृष्टि की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हद से ज्यादा ग्लैमरस है प्रीता की ये मुस्लिम बहन

जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में सृष्टि की भूमिका निभाकर अंजुम फकीह ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खयों में छाई ही रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 03:14 PM (IST)
जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में सृष्टि की भूमिका निभाकर अंजुम फकीह ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. एक्ट्रेस आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खयों में छाई ही रहती हैं.

अंजुम फकीह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कई खुलासे किए.एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे 2 साल वो बिना काम के रहीं.इस दौरान उन्हें किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.

टीवी की टैलेंटेड और फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं अंजुम फकीह. एक्ट्रेस ने कुंडली भाग्य से घर-घर में तगड़ी पहचान बनाई है. लेकिन कुछ वक्त के लिए वो लाइमलाइट से गायब थीं.
टीवी की टैलेंटेड और फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं अंजुम फकीह. एक्ट्रेस ने कुंडली भाग्य से घर-घर में तगड़ी पहचान बनाई है. लेकिन कुछ वक्त के लिए वो लाइमलाइट से गायब थीं.
एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर क्यों वो कुछ वक्त के लिए शोबिज से दूर थीं.ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अंजुम फकीह ने कहा कि 2 साल उन्होंने बिना काम के गुजारा है.
एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर क्यों वो कुछ वक्त के लिए शोबिज से दूर थीं.ईटाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अंजुम फकीह ने कहा कि 2 साल उन्होंने बिना काम के गुजारा है.
अंजुम फकीह ने कहा कि एक दिन आप सबके सामने होते हो और फिर दूसरे दिन गायब हो जाते हों.मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैप्स को कैसे फेस करूं.
अंजुम फकीह ने कहा कि एक दिन आप सबके सामने होते हो और फिर दूसरे दिन गायब हो जाते हों.मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैप्स को कैसे फेस करूं.
अंजुम ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो पैप्स के आसान सवालों के जवाब कैसे दें.पैप्स पूछा करते थे- अगला प्रोजेक्ट कौन सा है?
अंजुम ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो पैप्स के आसान सवालों के जवाब कैसे दें.पैप्स पूछा करते थे- अगला प्रोजेक्ट कौन सा है?
इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं हुआ करते थे. मुझे ये सोचकर डर लगता था कि मुझे जज किया जाएगा. इसलिए मैं चुप रहती.
इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं हुआ करते थे. मुझे ये सोचकर डर लगता था कि मुझे जज किया जाएगा. इसलिए मैं चुप रहती.
अंजुम फकीह ने कहा कि वो लंबे वक्त से ठीक नहीं थीं. मैं खोई हुई महसूस कर रही थी. डिस्कनेक्टेड थी और मेरे दिल पर एक बोझ था.
अंजुम फकीह ने कहा कि वो लंबे वक्त से ठीक नहीं थीं. मैं खोई हुई महसूस कर रही थी. डिस्कनेक्टेड थी और मेरे दिल पर एक बोझ था.
मैं स्ट्रगल्स को हाइलाइट्स नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये कहने को जरूर नॉर्मेलाइज करना चाहती हूं कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूं.
मैं स्ट्रगल्स को हाइलाइट्स नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये कहने को जरूर नॉर्मेलाइज करना चाहती हूं कि मैं ठीक फील नहीं कर रही हूं.
आप जब ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप ठीक नहीं है, तभी से ही आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है. हर दिन मैं भी यही कर रही हूं.
आप जब ये एक्सेप्ट करते हैं कि आप ठीक नहीं है, तभी से ही आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है. हर दिन मैं भी यही कर रही हूं.
अब आखिरकार मुझे फिर से थोड़ी रोशनी दिखनी शुरू हुई है.अंजुम ने बताया कि जब वो 19 साल की थी, तभी से डिप्रेशन से जूझ रही हैं.
अब आखिरकार मुझे फिर से थोड़ी रोशनी दिखनी शुरू हुई है.अंजुम ने बताया कि जब वो 19 साल की थी, तभी से डिप्रेशन से जूझ रही हैं.
एक्ट्रेस ने कहा कि उस दौरान वो इन चीजों को पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी. बस मुझे इतना पता थि कुछ तो ठीक नहीं है, बुझा-बुझा सा है और फिर मुझे डिप्रेशन हो गया.
एक्ट्रेस ने कहा कि उस दौरान वो इन चीजों को पूरी तरह से समझ नहीं पाती थी. बस मुझे इतना पता थि कुछ तो ठीक नहीं है, बुझा-बुझा सा है और फिर मुझे डिप्रेशन हो गया.
Published at : 22 Oct 2025 03:14 PM (IST)
Embed widget