'कुमकुम भाग्य' की प्रज्ञा हैं करोड़ों की मालकिन, ऑडी और मर्सडीज से करती हैं सफर, नेटवर्थ जान हो जाएंगे हैरान
कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सृति झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है.
सृति झा टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है. वो सिर्फ अपनी एक्टिं के लिए ही नहीं बल्कि लैविश लाइफ जीने के लिए भी जानी-जाती हैं. चलिए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में..
Published at : 22 Oct 2025 08:24 PM (IST)
Tags :Kumkum Bhagya Sriti Jha
