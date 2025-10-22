हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'कुमकुम भाग्य' की प्रज्ञा हैं करोड़ों की मालकिन, ऑडी और मर्सडीज से करती हैं सफर, नेटवर्थ जान हो जाएंगे हैरान

'कुमकुम भाग्य' की प्रज्ञा हैं करोड़ों की मालकिन, ऑडी और मर्सडीज से करती हैं सफर, नेटवर्थ जान हो जाएंगे हैरान

कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सृति झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 08:24 PM (IST)
कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सृति झा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है.

सृति झा टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है. वो सिर्फ अपनी एक्टिं के लिए ही नहीं बल्कि लैविश लाइफ जीने के लिए भी जानी-जाती हैं. चलिए जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में..

1/7
कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा उर्फ सृति झा टीवी की सबसे अमीर एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. आखिरी बार उन्हें कैसे मुझे तुम मिल गए शो में देखा गया था.
कुमकुम भाग्य की प्रज्ञा उर्फ सृति झा टीवी की सबसे अमीर एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. आखिरी बार उन्हें कैसे मुझे तुम मिल गए शो में देखा गया था.
2/7
सृति झा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में धूम मचाओ धूम से की थी. उसके बाद वो सौभाग्यवती भव: समेत कई शोज में नजर आईं.
सृति झा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में धूम मचाओ धूम से की थी. उसके बाद वो सौभाग्यवती भव: समेत कई शोज में नजर आईं.
3/7
कुमकुम भाग्य के अलावा सृति झा को शौर्य और सुहानी, जिया जले, ज्योति, रक्त संबंध जैसे शोज में भी वो काम कर चुकी हैं.
कुमकुम भाग्य के अलावा सृति झा को शौर्य और सुहानी, जिया जले, ज्योति, रक्त संबंध जैसे शोज में भी वो काम कर चुकी हैं.
4/7
ट्रिपल ज़ीरो बिलियनेयर के अनुसार सृति झा की नेटवर्थ 29 से 30 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है.
ट्रिपल ज़ीरो बिलियनेयर के अनुसार सृति झा की नेटवर्थ 29 से 30 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है.
5/7
रिपोर्ट के अनुसार किसी भी शो के लिए सृति प्रति एपिसोड 60 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं.
रिपोर्ट के अनुसार किसी भी शो के लिए सृति प्रति एपिसोड 60 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं.
6/7
सृति के पास ऑडी ए5 (56 लाख रुपये), हुंडई आई 20 (7 लाख रुपये) और मर्सिडीज बेंज जीएलसी (54 लाख रुपये) जैसी गाड़ियों की मालकिन हैं.
सृति के पास ऑडी ए5 (56 लाख रुपये), हुंडई आई 20 (7 लाख रुपये) और मर्सिडीज बेंज जीएलसी (54 लाख रुपये) जैसी गाड़ियों की मालकिन हैं.
7/7
सृति झा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
सृति झा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 22 Oct 2025 08:24 PM (IST)
Tags :
Kumkum Bhagya Sriti Jha

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget