हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'कुमकुम भाग्य' की 'प्राची' की 10 तस्वीरें, मुग्धा चाफेकर हर आउटफिट में लगती हैं कमाल

'कुमकुम भाग्य' की 'प्राची' की 10 तस्वीरें, मुग्धा चाफेकर हर आउटफिट में लगती हैं कमाल

जी टीवी के पॉपुलर शो 'कुमकुम भाग्य' में प्राची की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली मुग्धा चाफेकर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 07:06 PM (IST)
जी टीवी के पॉपुलर शो 'कुमकुम भाग्य' में प्राची की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली मुग्धा चाफेकर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.

मुग्धा चाफेकर अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं. फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं.

1/10
कुमकुम भाग्य में सीधी साधी संस्कारी लड़की प्राची बन मुग्धा चाफेकर ने अपने भोलेपन और मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया.
कुमकुम भाग्य में सीधी साधी संस्कारी लड़की प्राची बन मुग्धा चाफेकर ने अपने भोलेपन और मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया.
2/10
रियल लाइफ में मुग्धा बेहद ही ग्लैमरस हैं. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपने नए लुक्स की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
रियल लाइफ में मुग्धा बेहद ही ग्लैमरस हैं. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपने नए लुक्स की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
3/10
मुग्धा चाफेकर ने छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था. वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं.
मुग्धा चाफेकर ने छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था. वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं.
4/10
साल 1995 में मुग्धा को आजमाइश जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र जैसे दिग्गज एक्टर के संग देखा गया था.
साल 1995 में मुग्धा को आजमाइश जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र जैसे दिग्गज एक्टर के संग देखा गया था.
5/10
मुग्धा इसके अलावा जूनियर जी, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, धरमवीर, मेरे घर आई एक नन्हीं परी जैसे शोज में देखा जा चुका है.
मुग्धा इसके अलावा जूनियर जी, क्या मुझसे दोस्ती करोगे, धरमवीर, मेरे घर आई एक नन्हीं परी जैसे शोज में देखा जा चुका है.
6/10
इसके अलावा मुग्धा कॉमेडी शोज सजन रे झूठ मत बोलो और गोल माल है भई सब गोलमाल है जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं.
इसके अलावा मुग्धा कॉमेडी शोज सजन रे झूठ मत बोलो और गोल माल है भई सब गोलमाल है जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं.
7/10
मुग्धा चाफेकर ने 16 दिसंबर 2016 को रवीश देसाई के संग शादी की थी. हालांकि, शादी के 9 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया.
मुग्धा चाफेकर ने 16 दिसंबर 2016 को रवीश देसाई के संग शादी की थी. हालांकि, शादी के 9 साल बाद कपल ने तलाक ले लिया.
8/10
मुग्धा चाफेकर फिलहाल किसी भी शो में नजर नहीं आ रही हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हैं.
मुग्धा चाफेकर फिलहाल किसी भी शो में नजर नहीं आ रही हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही हैं.
9/10
मुग्धा चाफेकर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपने पोस्ट से फैंस को एंटरटेन करती हैं.
मुग्धा चाफेकर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपने पोस्ट से फैंस को एंटरटेन करती हैं.
10/10
मुग्धा चाफेकर के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
मुग्धा चाफेकर के इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Kumkum Bhagya Mugdha Chaphekar

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कनाडा में आतंकी संगठन घोषित, सरकार बोली- 'हिंसा और आतंक फैलाने के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
शिक्षा
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी
हेल्थ
Heart Disease: क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
क्या मोटापा कम करने की दवा से जल्दी पड़ता है हार्ट अटैक? डॉक्टर से जान लें हकीकत
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget