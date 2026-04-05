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कृष्णा अभिषेक ने बहन आरती सिंह पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर की थ्रोबैक फोटोज
Arti Singh Birthday Special: कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक की अपनी बहन आरती सिंह आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर कृष्णा ने सोशल मीडिया पर कई थ्रोबैक तस्वीरें भी शेयर की हैं.
5 अप्रैल को टीवी एक्ट्रेस और कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस मौके पर कृष्णा ने सोशल मीडिया पर आरती के साथ कई थ्रोबैक फोटोज शेयर कीं हैं और उन्हें खास अंदाज में विश किया है.
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Published at : 05 Apr 2026 12:18 PM (IST)
Tags :Aarti Singh Krushna Abhishek
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