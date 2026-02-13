एक्सप्लोरर
कृतिका कामरा या गौरव कपूर, कौन हैं ज्यादा अमीर? जानिए कपल की नेटवर्थ
Gaurav Kapur-Kritika Kamra Networth: कृतिका कामरा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.खबरें हैं वो अपने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर संग शादी रचाने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कपल की नेटवर्थ.
मशहूर एक्ट्रेस कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने दिसंबर में जैसे ही अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था, तभी से फैंस काफी एक्साइटेड थे. अब इस कपल को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कृतिका और गौरव 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कमाई के मामले में कौन आगे हैं.
1/7
2/7
Published at : 13 Feb 2026 07:15 PM (IST)
Tags :Kritika Kamra Gaurav Kapur
टेलीविजन
7 Photos
टीवी की ‘सीधी-सादी’ अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, बीच पर शॉर्ट्स में एक्ट्रेस ने ढाया कहर
टेलीविजन
10 Photos
'नागिन' ने 'तुलसी' से लेकर 'अनपुमा' तक का छिना ताज, बना नंबर 1 शो, जानें- टॉप 10 में की लिस्ट
टेलीविजन
8 Photos
जब प्रोड्यूसर ने किया था रुबीना दिलैक संग धोखाधड़ी, एक्ट्रेस को मजबूरी में बेचना पड़ा था घर और गाड़ी
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की सीता की 10 खूबसूरत तस्वीरें, आज भी दीपिका चिखालिया को देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं लोग
टेलीविजन
7 Photos
'सिर्फ शक्ल देख उठाकर ले आए..' जब सेट पर ऐसी बातें सुन टूट गया था शिवांगी जोशी का दिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पंडित नेहरू चीन के साथ क्यों चाहते थे पंचशील समझौता? CDS अनिल चौहान ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विधानसभा में सपा पर CM योगी का शायरना तंज, 'धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे'
इंडिया
यादों के झरोखे में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां कभी देश की तकदीर लिखी जाती थी!
क्रिकेट
इस पाकिस्तानी के आगे थर-थर कांपे कनाडाई बल्लेबाज, अकेले बजा दी पूरी टीम की बैंड, 150 पर रोका
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion