कृतिका कामरा या गौरव कपूर, कौन हैं ज्यादा अमीर? जानिए कपल की नेटवर्थ

अब डेटिंग की खबरों के बीच कृतिका और गौरव की शादी चर्चा में आ गई है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृतिका कामरा 7 साल बड़े एक्टर और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर संग शादी करने जा रही हैं. कहा जा रहा है कि ये शादी मुंबई में इस साल मार्च के आखिरी में या अप्रैल की शुरुआत में हो सकती है.