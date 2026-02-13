हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकृतिका कामरा या गौरव कपूर, कौन हैं ज्यादा अमीर? जानिए कपल की नेटवर्थ

कृतिका कामरा या गौरव कपूर, कौन हैं ज्यादा अमीर? जानिए कपल की नेटवर्थ

Gaurav Kapur-Kritika Kamra Networth: कृतिका कामरा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.खबरें हैं वो अपने बॉयफ्रेंड गौरव कपूर संग शादी रचाने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कपल की नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Feb 2026 07:15 PM (IST)
मशहूर एक्ट्रेस कृतिका कामरा और गौरव कपूर ने दिसंबर में जैसे ही अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था, तभी से फैंस काफी एक्साइटेड थे. अब इस कपल को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के मुताबिक कृतिका और गौरव 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कमाई के मामले में कौन आगे हैं.

एक्ट्रेस कृतिका कामरा पिछले कुछ दिनों से अपने काम से ज्यादा डेटिंग लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने एक्टर और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर संग अपना रिश्ता कंफर्म किया था और दोनों को साथ में कई बार देखा जा चुका है.
अब डेटिंग की खबरों के बीच कृतिका और गौरव की शादी चर्चा में आ गई है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृतिका कामरा 7 साल बड़े एक्टर और क्रिकेट प्रेजेंटर गौरव कपूर संग शादी करने जा रही हैं. कहा जा रहा है कि ये शादी मुंबई में इस साल मार्च के आखिरी में या अप्रैल की शुरुआत में हो सकती है.
