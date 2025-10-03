एक्सप्लोरर
कसौटी जिंदगी की कोमोलिका की 10 तस्वीरें, देखकर नहीं लगतीं दो बच्चों की मां
Urvashi Dholakia 10 Pictures: उर्वशी ढोलकिया, कसौटी ज़िंदगी की मशहूर कोमोलिका, आज भी इतनी ग्लैमरस दिखती हैं कि यकीन करना मुश्किल है वो दो बच्चों की मां हैं. आइए देखते हैं 10 खूबसूरत तस्वीरें.
टीवी की सबसे पॉपुलर विलेन ‘कोमोलिका’ का नाम सुनते ही सबसे पहले उर्वशी ढोलकिया का चेहरा याद आता है. उन्होंने कसौटी ज़िंदगी की से घर-घर में पहचान बनाई थी. आज उर्वशी दो बच्चों की मां हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. उनका हर लुक अब भी उतना ही ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आता है.
Published at : 03 Oct 2025 07:46 PM (IST)
टेलीविजन
