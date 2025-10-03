हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कसौटी जिंदगी की कोमोलिका की 10 तस्वीरें, देखकर नहीं लगतीं दो बच्चों की मां

कसौटी जिंदगी की कोमोलिका की 10 तस्वीरें, देखकर नहीं लगतीं दो बच्चों की मां

Urvashi Dholakia 10 Pictures: उर्वशी ढोलकिया, कसौटी ज़िंदगी की मशहूर कोमोलिका, आज भी इतनी ग्लैमरस दिखती हैं कि यकीन करना मुश्किल है वो दो बच्चों की मां हैं. आइए देखते हैं 10 खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 07:46 PM (IST)
Urvashi Dholakia 10 Pictures: उर्वशी ढोलकिया, कसौटी ज़िंदगी की मशहूर कोमोलिका, आज भी इतनी ग्लैमरस दिखती हैं कि यकीन करना मुश्किल है वो दो बच्चों की मां हैं. आइए देखते हैं 10 खूबसूरत तस्वीरें.

टीवी की सबसे पॉपुलर विलेन ‘कोमोलिका’ का नाम सुनते ही सबसे पहले उर्वशी ढोलकिया का चेहरा याद आता है. उन्होंने कसौटी ज़िंदगी की से घर-घर में पहचान बनाई थी. आज उर्वशी दो बच्चों की मां हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती और फिटनेस देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. उनका हर लुक अब भी उतना ही ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आता है.

उर्वशी ढोलकिया, जिन्होंने
उर्वशी ढोलकिया, जिन्होंने "कसौटी जिंदगी की" में कोमोलिका का किरदार निभाया था, आज भी अपनी फिटनेस और अट्रैक्टिव लुक के लिए जानी जाती हैं.
उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में शादी की थी.
उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में शादी की थी.
और 17 साल की उम्र में उन्होंने जुड़वां बेटे क्षितिज और सागर को जन्म दिया था.
और 17 साल की उम्र में उन्होंने जुड़वां बेटे क्षितिज और सागर को जन्म दिया था.
18 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया था. तलाक के बाद उर्वशी ने अपने बच्चों की अकेले परवरिश की.
18 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया था. तलाक के बाद उर्वशी ने अपने बच्चों की अकेले परवरिश की.
उर्वशी की तस्वीरें देखकर यह कहना मुश्किल होता है कि वह दो बच्चों की मां हैं.
उर्वशी की तस्वीरें देखकर यह कहना मुश्किल होता है कि वह दो बच्चों की मां हैं.
क्योंकि वह आज भी काफी फिट और युवा दिखती हैं, और यह उनके फैशन सेंस और लाइफस्टाइल का कमाल है.
क्योंकि वह आज भी काफी फिट और युवा दिखती हैं, और यह उनके फैशन सेंस और लाइफस्टाइल का कमाल है.
इस तस्वीरें में उर्वशी पूल के किनारे रिलैक्स करती दिख रही हैं. उनका स्विमवियर लुक बेहद ग्लैमरस है और चेहरे पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है.
इस तस्वीरें में उर्वशी पूल के किनारे रिलैक्स करती दिख रही हैं. उनका स्विमवियर लुक बेहद ग्लैमरस है और चेहरे पर कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन उनकी खूबसूरती को और निखार रहा है.
इस तस्वीर में उन्होंने शिमरी गाउन पहना है, जिसमें उनका बोल्ड और एलीगेंट अंदाज साफ नजर आ रहा है. ओपन वेवी हेयर्स और सटल मेकअप उनके इस लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बना रहे हैं.
इस तस्वीर में उन्होंने शिमरी गाउन पहना है, जिसमें उनका बोल्ड और एलीगेंट अंदाज साफ नजर आ रहा है. ओपन वेवी हेयर्स और सटल मेकअप उनके इस लुक को और ज्यादा स्टाइलिश बना रहे हैं.
इस तस्वीर में उर्वशी पेस्टल कलर के लहंगे में नजर आ रही है. उन्होंने डीप नेक ब्लाउज के साथ पर्पल कलर का दुपट्टा कैरी किया है जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है. मिनिमल मेकअप में उर्वशी बला की खूबसूरत दिख रही हैं.
इस तस्वीर में उर्वशी पेस्टल कलर के लहंगे में नजर आ रही है. उन्होंने डीप नेक ब्लाउज के साथ पर्पल कलर का दुपट्टा कैरी किया है जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है. मिनिमल मेकअप में उर्वशी बला की खूबसूरत दिख रही हैं.
इस तस्वीर में उन्होंने रेड कलर का फिश कट लहंगा पहना है जो कि बेहद स्टाइलिश है. उन्होंने बोल्ड रेड लिप्स रखे हैं और अपने बालों को कर्ली किया है. उर्वशी का ये लुक काफी क्लासी लग रहा है.
इस तस्वीर में उन्होंने रेड कलर का फिश कट लहंगा पहना है जो कि बेहद स्टाइलिश है. उन्होंने बोल्ड रेड लिप्स रखे हैं और अपने बालों को कर्ली किया है. उर्वशी का ये लुक काफी क्लासी लग रहा है.
Published at : 03 Oct 2025 07:46 PM (IST)
Embed widget