हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसुंदर दिखने के लिए श्वेता तिवारी ने कराई प्लास्टिक सर्जरी? बोलीं- ये नकली है, ये प्लास्टिक है

सुंदर दिखने के लिए श्वेता तिवारी ने कराई प्लास्टिक सर्जरी? बोलीं- ये नकली है, ये प्लास्टिक है

कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली श्वेता तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. श्वेता आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 05:47 PM (IST)
कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली श्वेता तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. श्वेता आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

श्वेता तिवारी 45 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, वो बेहद ही फिट और ग्लैमरस नजर आती हैं. एक्ट्रेस अपनी फिटनेस से 25 साल की हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती नजर आती हैं.

1/7
श्वेता तिवारी की खूबसूरती को देख कुछ लोग जहां उनकी तारीफ करते हैं. वहीं, कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है.
श्वेता तिवारी की खूबसूरती को देख कुछ लोग जहां उनकी तारीफ करते हैं. वहीं, कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है.
2/7
अब ट्रोल करने वालों को श्वेता तिवारी ने करारा जवाब दिया है. श्वेता ने कहा,'लोगों की परेशानी ये है कि अगर आप नेचुरली खूबसूरत दिखते हैं तो लोग आपकी ऐसी-तैसी कर देंगे. आपका ये खराब है, आपका वो खराब है कहकर.
अब ट्रोल करने वालों को श्वेता तिवारी ने करारा जवाब दिया है. श्वेता ने कहा,'लोगों की परेशानी ये है कि अगर आप नेचुरली खूबसूरत दिखते हैं तो लोग आपकी ऐसी-तैसी कर देंगे. आपका ये खराब है, आपका वो खराब है कहकर.
3/7
आप मोटे हो, आपका ये निकल रहा है, ये सब बोलकर आपको ट्रोल किया जाता है. अगर आपने कुछ करवा लिया तो बोलेंगे आपका ये फेक है वो फेक है.
आप मोटे हो, आपका ये निकल रहा है, ये सब बोलकर आपको ट्रोल किया जाता है. अगर आपने कुछ करवा लिया तो बोलेंगे आपका ये फेक है वो फेक है.
4/7
ये नकली है, ये प्लास्टिक है. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप खुश कहां हो. परेशानी ही परेशानी है इन लोगों को हम लोगों से.
ये नकली है, ये प्लास्टिक है. मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप खुश कहां हो. परेशानी ही परेशानी है इन लोगों को हम लोगों से.
5/7
श्वेता तिवारी दो बच्चों की मां हैं, और 45 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उन्हें देख उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है.
श्वेता तिवारी दो बच्चों की मां हैं, और 45 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उन्हें देख उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है.
6/7
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं. उन्हें सबसे पहले सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखा गया था.
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं. उन्हें सबसे पहले सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखा गया था.
7/7
श्वेता तिवारी दो बार शादी कर चुकी हैं. लेकिन, उन्हें सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हो पाया. वो अपने बच्चों की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर करती हैं.
श्वेता तिवारी दो बार शादी कर चुकी हैं. लेकिन, उन्हें सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं हो पाया. वो अपने बच्चों की परवरिश सिंगल मदर के तौर पर करती हैं.
Published at : 21 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Tejas Jet Crash: 50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
राजस्थान
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Crypto Market Crash! Bitcoin और Ethereum में लगातार गिरावट | निवेशकों को $1 Trillion का नुकसान|
Infosys Buyback 2025: कितना Acceptance मिलेगा| ₹18,000 Cr का सबसे बड़ा Offer| Paisa Live
Post Office MIS: बस एक बार Invest करो हर Month Fixed Income लो| 100% Safe Govt Scheme| Paisa Live
सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं बढ़ेंगे Health Insurance Premium! जानें नए नियम| Paisa Live
मस्ती 4 इंटरव्यू| रितेश देशमुख, एलनाज नोरौजी, आफताब शिवदासानी, रूही, श्रेया, मिलाप जावेरी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tejas Jet Crash: 50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
50,000 फीट तक उड़ने की क्षमता और 13,500 Kg भार ले जाने में सक्षम, जानें स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट की खासियतें
राजस्थान
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
Rajasthan में SIR पर ग्राउंड रिपोर्ट: इन 4 मामलों से समझें BLOs का दर्द, किसी के घर 12 बजे रात आ रहे लोग, कोई 15-16 घंटे कर रहा काम
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND A vs BAN A: आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
आखिरी 3 ओवर में बने 61, सेमीफाइनल में भारतीय गेंदबाजों की धुनाई; भारत को 195 का लक्ष्य
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
भारत से कौन-कौन से देश खरीदते हैं तेजस फाइटर जेट? देख लें पूरी लिस्ट
भारत से कौन-कौन से देश खरीदते हैं तेजस फाइटर जेट? देख लें पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
आजकल के बच्चे अपग्रेड हैं... मासूम बच्चे ने पन्नी में छेद कर बना लिया फव्वारा, नहाता देख खुश हो गए यूजर्स
आजकल के बच्चे अपग्रेड हैं... मासूम बच्चे ने पन्नी में छेद कर बना लिया फव्वारा, नहाता देख खुश हो गए यूजर्स
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget