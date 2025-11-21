एक्सप्लोरर
सुंदर दिखने के लिए श्वेता तिवारी ने कराई प्लास्टिक सर्जरी? बोलीं- ये नकली है, ये प्लास्टिक है
कसौटी जिंदगी की में प्रेरणा की भूमिका निभाकर घर-घर में पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली श्वेता तिवारी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. श्वेता आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.
श्वेता तिवारी 45 साल की हो चुकी हैं. लेकिन, वो बेहद ही फिट और ग्लैमरस नजर आती हैं. एक्ट्रेस अपनी फिटनेस से 25 साल की हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती नजर आती हैं.
Published at : 21 Nov 2025 05:47 PM (IST)
Shweta Tiwari
