हिंदी न्यूज़ > फोटो गैलरी > टेलीविजन > टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, करवाचौथ से पहले किया सेलिब्रेशन

टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, करवाचौथ से पहले किया सेलिब्रेशन

Karwa Chauth 2025: देशभर में 10 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार मनाया जाएगा. महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए बिना कुछ खाए-पिए व्रत रखती हैं. टीवी की बहुओं ने भी व्रत से पहले मेहंदी लगवा ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Karwa Chauth 2025: देशभर में 10 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार मनाया जाएगा. महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए बिना कुछ खाए-पिए व्रत रखती हैं. टीवी की बहुओं ने भी व्रत से पहले मेहंदी लगवा ली है.

करवाचौथ की तैयारी महिलाओं ने कर ली है. कल महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखेंगी. बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में भी ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. टीवी की बहुओं ने तो पहले ही पूरी तैयारी कर ली है.

1/7
टीवी की बहुओं ने साथ में करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट करने का प्लान कर लिया है.
टीवी की बहुओं ने साथ में करवाचौथ का त्योहार सेलिब्रेट करने का प्लान कर लिया है.
2/7
टीवी एक्ट्रेसेस ने बुधवार को ही पति के नाम की मेहंदी हाथों में रचा ली है. दिशा परमार ने भी अपने हाथ में राहुल के नाम की मेहंदी लगाई है.
टीवी एक्ट्रेसेस ने बुधवार को ही पति के नाम की मेहंदी हाथों में रचा ली है. दिशा परमार ने भी अपने हाथ में राहुल के नाम की मेहंदी लगाई है.
3/7
श्रद्धा आर्या ने अपने दोस्तों के साथ करवाचौथ की मेहंदी लगाई है. उन्होंने इस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.
श्रद्धा आर्या ने अपने दोस्तों के साथ करवाचौथ की मेहंदी लगाई है. उन्होंने इस सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.
4/7
श्रद्धा ने अपनी मेहंदी में राहुल का नाम लिखवाया है. वो राहुल का नाम फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं.
श्रद्धा ने अपनी मेहंदी में राहुल का नाम लिखवाया है. वो राहुल का नाम फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं.
5/7
अंकित लोखंडे, नेहा स्वामी ने भी साथ में ये सेलिब्रेशन किया.
अंकित लोखंडे, नेहा स्वामी ने भी साथ में ये सेलिब्रेशन किया.
6/7
सारी एक्ट्रेसेस ने एक साथ मिलकर अपने हाथों पर मेहंदी लगाई. इस फंक्शन में एक्ट्रेसेस ज्यादातर रेड कलर की आउटफिट में नजर आईं.
सारी एक्ट्रेसेस ने एक साथ मिलकर अपने हाथों पर मेहंदी लगाई. इस फंक्शन में एक्ट्रेसेस ज्यादातर रेड कलर की आउटफिट में नजर आईं.
7/7
बेबी पिंक सूट में अंकिता लोखंडे बहुत ही प्यारी लग रही थीं. उन्होंने सृष्टि रोडे को हग करते हुए फोटो भी शेयर की.
बेबी पिंक सूट में अंकिता लोखंडे बहुत ही प्यारी लग रही थीं. उन्होंने सृष्टि रोडे को हग करते हुए फोटो भी शेयर की.
Published at : 09 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Tags :
Shraddha Arya Disha Parmar Ankita Lokhande Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

