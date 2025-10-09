एक्सप्लोरर
टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, करवाचौथ से पहले किया सेलिब्रेशन
Karwa Chauth 2025: देशभर में 10 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार मनाया जाएगा. महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए बिना कुछ खाए-पिए व्रत रखती हैं. टीवी की बहुओं ने भी व्रत से पहले मेहंदी लगवा ली है.
करवाचौथ की तैयारी महिलाओं ने कर ली है. कल महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखेंगी. बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में भी ये त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. टीवी की बहुओं ने तो पहले ही पूरी तैयारी कर ली है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 09 Oct 2025 08:39 AM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, करवाचौथ से पहले किया सेलिब्रेशन
टेलीविजन
10 Photos
Karwa Chauth 2025: ये जोड़ियां मनाएंगी इस साल अपना पहला करवा चौथ, देखें पूरी लिस्ट
टेलीविजन
10 Photos
'साथ निभाना साथिया' की राशि की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जानें अब कहां हैं रूचा हसबनिस
टेलीविजन
10 Photos
महाभारत की ‘द्रौपदी’ की 10 तस्वीरें, जवानी में भी बला की खूबसूरत थीं रुपा गांगुली
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
एक कमरे का घर, पिता कसाई और बचपन की प्यास, जानें उमर यागी कैसे बने सऊदी के पहले नोबेल विजेता
छत्तीसगढ़
चिता पर रखने से पहले मनाया बिटिया का जन्मदिन, अंतिम संस्कार से पहले काटा केक, जिसने देखा रो दिया
विश्व
'मैंने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया...' कमला हैरिस ने ट्रंप पर निकाला गुस्सा, पागल तक कह डाला
स्पोर्ट्स
विराट कोहली और रोहित शर्मा के सपोर्ट में उतरे आर अश्विन, टीम मैनेजमेंट को लेकर ये क्या कह दिया
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion