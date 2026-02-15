एक्सप्लोरर
महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना, पति संग किए महाकाल के दर्शन
Karishma Tanna: आज 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस मौके पर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी शिव भक्ति में लीन नजर आईं. उन्होंने अपने पति संग महाकाल के दर्शन किए.
आज 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व देशभर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर आम श्रद्धालुओं से लेकर सेलेब्स तक भगवान शिव की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी शिव भक्ति में डूबी दिखाई दीं. उन्होनें अपने पति के साथ शिव के दर्शन किए.
1/7
2/7
Published at : 15 Feb 2026 04:22 PM (IST)
Tags :Karishma Tanna Varun Bangera
टेलीविजन
7 Photos
महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना, पति संग किए महाकाल के दर्शन
टेलीविजन
7 Photos
शादी की सालगिरह पर गुरमीत ने देबिना को बताया अपनी ‘शक्ति’, रोमांटिक पोस्ट कर जीता फैंस का दिल
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं पत्रकार बनना चाहती थीं हिना खान, एक्टिंग डेब्यू से पहले ली थी ये डिग्री
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की लव स्टोरी है फिल्मी, म्यूजिक वीडियो के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी
टेलीविजन
7 Photos
टीवी की ‘सीधी-सादी’ अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, बीच पर शॉर्ट्स में एक्ट्रेस ने ढाया कहर
टेलीविजन
10 Photos
'नागिन' ने 'तुलसी' से लेकर 'अनपुमा' तक का छिना ताज, बना नंबर 1 शो, जानें- टॉप 10 में की लिस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'US ट्रेड डील के नाम पर भारत के किसानों के साथ विश्वासघात', राहुल गांधी ने PM मोदी से पूछे ये 5 सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा और कांग्रेस के बाद अब सपा के हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अखिलेश यादव बोले- PDA मजबूत होगा
साउथ सिनेमा
करोड़ों में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बेचेंगे अपनी शादी की स्ट्रीमिंग राइट्स?
इंडिया
‘अफसोस, साथ में नहीं...’, हार्वर्ड में प्रियंका चोपड़ा के साथ मंच शेयर नहीं करने पर थरूर का रिएक्शन वायरल
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना, पति संग किए महाकाल के दर्शन
टेलीविजन
7 Photos
शादी की सालगिरह पर गुरमीत ने देबिना को बताया अपनी ‘शक्ति’, रोमांटिक पोस्ट कर जीता फैंस का दिल
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion