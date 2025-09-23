हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकरण सिंह ग्रोवर की पहली पत्नी की 10 तस्वीरें, 1 साल भी नहीं चली थी शादी, जानिए अब क्या कर रही हैं एक्ट्रेस

करण सिंह ग्रोवर की पहली पत्नी की 10 तस्वीरें, 1 साल भी नहीं चली थी शादी, जानिए अब क्या कर रही हैं एक्ट्रेस

Karan Singh Grover Ex Wife 10 Photos: एक्टर करण सिंह ग्रोवर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी पहली पत्नी के बारे में, आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 04:47 PM (IST)
Karan Singh Grover Ex Wife 10 Photos: एक्टर करण सिंह ग्रोवर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी पहली पत्नी के बारे में, आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर करण सिंह ग्रोवर की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है. करण की पहली शादी काफी चर्चा में रही थी लेकिन यह रिश्ता 1 साल भी नहीं टिक पाया. उस वक्त उनकी पत्नी भी ग्लैमर वर्ल्ड का जाना-पहचाना चेहरा थीं. अब लंबे वक्त बाद फैंस यह जानना चाहते हैं कि आखिर करण की पहली पत्नी क्या कर रही हैं और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ तस्वीरें और जानते हैं उनके बारे में.

1/10
श्रद्धा निगम इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होनें हिंदी फिल्म 'जोश' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.
2/10
इसके बाद उन्होंने 'आगाज', 'पार्टीशन', 'लाहौर' और 'कृष्णा अर्जुन' जैसी फिल्मों में भी काम किया.
3/10
एक्ट्रेस को आखिरी बार 2010 में फिल्म लाहौर में देखा गया था.
4/10
श्रद्धा निगम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं.
5/10
श्रद्धा निगम ने एक्टर करण सिंह ग्रोवर से 2 दिसंबर 2008 में शादी की थी.
6/10
हालांकि, उनकी शादी चली नहीं थी और 10 अक्टूबर 2009 में दोनों अलग हो गए थे.
7/10
करण सिंह ग्रोवर से अलग होने के बाद उन्होनें ने एक्टर मयंक आनंद संग 2012 में शादी की.
8/10
अब एक्ट्रेस पति संग मिलकर क्लोदिंग ब्रांड चलाती हैं.
9/10
आज, वह अपने क्लोथिंग और इंटीरियर डिजाइन बिजनेस में एक्टिव हैं.
10/10
वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें शेयर करते हैं.
Published at : 23 Sep 2025 04:47 PM (IST)
