करण सिंह ग्रोवर की पहली पत्नी की 10 तस्वीरें, 1 साल भी नहीं चली थी शादी, जानिए अब क्या कर रही हैं एक्ट्रेस
Karan Singh Grover Ex Wife 10 Photos: एक्टर करण सिंह ग्रोवर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी पहली पत्नी के बारे में, आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर करण सिंह ग्रोवर की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है. करण की पहली शादी काफी चर्चा में रही थी लेकिन यह रिश्ता 1 साल भी नहीं टिक पाया. उस वक्त उनकी पत्नी भी ग्लैमर वर्ल्ड का जाना-पहचाना चेहरा थीं. अब लंबे वक्त बाद फैंस यह जानना चाहते हैं कि आखिर करण की पहली पत्नी क्या कर रही हैं और उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं. आइए देखते हैं उनकी कुछ तस्वीरें और जानते हैं उनके बारे में.
