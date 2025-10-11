हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकरण कुंद्रा के बर्थडे बैश की खास तस्वीरें, लेडी लव तेजस्वी संग काटा केक, टीवी सेलेब्स संग मचाया धमाल

करण कुंद्रा के बर्थडे बैश की खास तस्वीरें, लेडी लव तेजस्वी संग काटा केक, टीवी सेलेब्स संग मचाया धमाल

टीवी की पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले करण कुंद्रा आज यानी 11 अक्टूबर को अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर सेलेब्स का जमावड़ा देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 01:00 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाने वाले करण कुंद्रा आज यानी 11 अक्टूबर को अपना 41वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर सेलेब्स का जमावड़ा देखने को मिला.

करण कुंद्रा ने हर साल की तरह इस बार भी अपने बर्थडे को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनकी फैमिली और फ्रेंड से लेकर टीवी के तामम सेलेब्स ने शिरकत की.

करण कुंद्रा के बर्थडे के मौके पर शानदार पार्टी रखी गई. इस दौरान एक्टर ने लेडी लव तेजस्वी प्रकाश और अपने फ्रेंड ओमी के संग केट कट किया.
अंकिता लोखंडे भी इस खास मौके पर अपने पति विक्की जैन के संग पहुंची.दोनों ब्लैक आउटफिट में बेहद प्यारे लग रहे थे. लेकिन, इस दौरान विक्की के हाथ में प्लास्टर देखने को मिला.
करण कुंद्रा के बर्थडे बैश में जन्नत जुबैर भी शामिल हुईं. ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में एक्ट्रेस काफी स्टनिंग लगीं.
शिवांगी जोशी भी अपने फ्रेंड करण कुंद्रा के बर्थडे बैश का हिस्सा बनीं. इस मौके ब्लैक आउटफिट पहन एक्ट्रेस ने महफिल में चार चांद लगा दी.
सिंगर स्टेबिन बेन इस खास मौके पर कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन के संग पहुंचे. दोनों ने जमकर पैप्स को पोज दिए.
कऱण कुंद्रा के बर्थडे बैश में सिंगर राहुल वैद्य अपनी पत्नी दिशा परमार के साथ पहुंचे. इस दौरान ब्लैक आउटफिट में दोनों ने ट्विनिंग कर रखी थी.
करण कुंद्रा के बर्थडे पार्टी में प्रिंस निरुला भी अपनी पत्नी युविका चौधरी के साथ पहुंचे. काफी वक्त बाद इक कपल को एक साथ देख फैंस काफी खुश हुए.
करण कुंद्रा के बर्थडे बैश में जैस्मिन भसीन भी अली गोनी के साथ पहुंचीं. इस कपल ने अपने स्टाइलिश अंदाज से खूब लाइमलाइट बटोरी.
इस खास मौके पर करण कुंद्रा की फैमिली भी दिखी. एक्टर ने अपनी फैमिली के संग जमकर पोज दिया.
तेजस्वी प्रकाश के मम्मी-पापा भी करण कुंद्रा के बर्थडे बैश में शामल हुए. इस दौरान एक्ट्रेस अपने पेरेंट्स का खास ख्याल रखती नजर आईं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान ने भी करण कुंद्रा के बर्थडे बैश में शिरकत की. उन्होंने अपने स्वैग से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा.
इस खास मौके पर रीम शेख भी शामिल हुईं. ब्लैक लॉन्ग कोल्ड शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस लगीं.
कऱण कुंद्रा के बर्थडे बैश में क्रिस्टल डिसूजा ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहने नजर आईं. इस आउटफिट में वो काफी स्टनिंग लगीं.
Published at : 11 Oct 2025 12:42 PM (IST)
