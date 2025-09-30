हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कारण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, ग्लैमरस अदाओं से बिखेरती हैं हुस्न का जलवा

कारण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, ग्लैमरस अदाओं से बिखेरती हैं हुस्न का जलवा

Tejasswi Prakash Glamorous Photos: तेजस्वी प्रकाश अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस अदाओं से हर किसी का दिल जीत लेती हैं. करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड होने के साथ-साथ वह टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस भी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 08:27 PM (IST)
Tejasswi Prakash Glamorous Photos: तेजस्वी प्रकाश अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस अदाओं से हर किसी का दिल जीत लेती हैं. करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड होने के साथ-साथ वह टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस भी हैं.

तेजस्वी प्रकाश टीवी की दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो अपनी एक्टिंग और स्टाइलिश लुक्स के लिए मशहूर हैं.अपनी खूबसूरत अदाओं और ग्लैमरस अंदाज़ से वह फैंस का दिल जीत लेती हैं. करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड होने के नाते भी वह अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं.उनकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होकर खूब पसंद की जाती है.

1/10
तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री की एक चर्चित और फेमस एक्ट्रेस हैं. वह अपनी एक्टिंग, स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.
तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री की एक चर्चित और फेमस एक्ट्रेस हैं. वह अपनी एक्टिंग, स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.
2/10
तेजस्वी ने कई हिट टीवी शोज में काम किया है, उनके करियर की शुरुआत मॉडलिंग और छोटे ऐड प्रोजेक्ट्स से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई.
तेजस्वी ने कई हिट टीवी शोज में काम किया है, उनके करियर की शुरुआत मॉडलिंग और छोटे ऐड प्रोजेक्ट्स से हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई.
3/10
तेजस्वी प्रकाश अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं.
तेजस्वी प्रकाश अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं.
4/10
वह अपने फैन्स के साथ जुड़े रहने में भी विश्वास रखती हैं और अपने पोस्ट, वीडियो और लाइव सेशंस के जरिए फैंस से इंटरैक्ट करती रहती हैं.
वह अपने फैन्स के साथ जुड़े रहने में भी विश्वास रखती हैं और अपने पोस्ट, वीडियो और लाइव सेशंस के जरिए फैंस से इंटरैक्ट करती रहती हैं.
5/10
उनकी स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा ट्रेंड सेट करता है. चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट, तेजस्वी हर बार अपने लुक से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
उनकी स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा ट्रेंड सेट करता है. चाहे ट्रेडिशनल लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट, तेजस्वी हर बार अपने लुक से लोगों का ध्यान खींचती हैं.
6/10
तेजस्वी प्रकाश की पर्सनल लाइफ भी मीडिया और फैंस के लिए हमेशा दिलचस्प रही है. वह टीवी के फेमस एक्टर करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड हैं.
तेजस्वी प्रकाश की पर्सनल लाइफ भी मीडिया और फैंस के लिए हमेशा दिलचस्प रही है. वह टीवी के फेमस एक्टर करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड हैं.
7/10
दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.
दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ समय बिताते हुए नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं.
8/10
उनकी जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं और अक्सर उनके लव लाइफ से जुड़े अपडेट्स को लेकर उत्साहित रहते हैं.
उनकी जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं और अक्सर उनके लव लाइफ से जुड़े अपडेट्स को लेकर उत्साहित रहते हैं.
9/10
तेजस्वी केवल टीवी की स्टार नहीं बल्कि सोशल मीडिया की भी पॉपुलर पर्सनालिटी बन चुकी हैं.
तेजस्वी केवल टीवी की स्टार नहीं बल्कि सोशल मीडिया की भी पॉपुलर पर्सनालिटी बन चुकी हैं.
10/10
कुल मिलाकर, तेजस्वी प्रकाश न सिर्फ अपने करियर में सफल हैं बल्कि अपने पर्सनल स्टाइल, ग्लैमर और रिलेशनशिप के कारण भी लोगों के बीच काफी फेमस हैं.
कुल मिलाकर, तेजस्वी प्रकाश न सिर्फ अपने करियर में सफल हैं बल्कि अपने पर्सनल स्टाइल, ग्लैमर और रिलेशनशिप के कारण भी लोगों के बीच काफी फेमस हैं.
Published at : 30 Sep 2025 08:27 PM (IST)
Embed widget