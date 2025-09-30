एक्सप्लोरर
कारण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, ग्लैमरस अदाओं से बिखेरती हैं हुस्न का जलवा
Tejasswi Prakash Glamorous Photos: तेजस्वी प्रकाश अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस अदाओं से हर किसी का दिल जीत लेती हैं. करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड होने के साथ-साथ वह टीवी की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस भी हैं.
तेजस्वी प्रकाश टीवी की दुनिया की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो अपनी एक्टिंग और स्टाइलिश लुक्स के लिए मशहूर हैं.अपनी खूबसूरत अदाओं और ग्लैमरस अंदाज़ से वह फैंस का दिल जीत लेती हैं. करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड होने के नाते भी वह अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं.उनकी हर तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होकर खूब पसंद की जाती है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Sep 2025 08:27 PM (IST)
Tags :Karan Kundra Tejasswi Prakash
टेलीविजन
10 Photos
