25 साल बाद इतनी बदल चुकी हैं 'कहानी घर-घर की' की पार्वती, तस्वीरें देख हो जाएंगे दंग

25 साल बाद इतनी बदल चुकी हैं 'कहानी घर-घर की' की पार्वती, तस्वीरें देख हो जाएंगे दंग

'कहानी घर-घर की' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली साक्षी तंवर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस के फैंस ये जानना चाहते हैं कि अब वो कैसी दिखती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 03:32 PM (IST)
'कहानी घर-घर की' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली साक्षी तंवर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस के फैंस ये जानना चाहते हैं कि अब वो कैसी दिखती हैं.

साक्षी तंवर पहले एक्टिंग की दुनिया में नहीं आना चाहती थीं. लेकिन, जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंट्री मारी तो बेहतरीन काम के अपनी अलग पहचान बनाई.

1/8
साक्षी तंवर राजस्थान के अलवर से ताल्लुक रखती हैं. एक्ट्रेस के पिता एक सीबाआई ऑफिसर थे. घर में उनके शुरू से ही पढ़ाई का माहौल था.
साक्षी तंवर राजस्थान के अलवर से ताल्लुक रखती हैं. एक्ट्रेस के पिता एक सीबाआई ऑफिसर थे. घर में उनके शुरू से ही पढ़ाई का माहौल था.
2/8
साक्षी ने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय़ विद्यालय से की. उसके बाद उन्होंने दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया.
साक्षी ने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय़ विद्यालय से की. उसके बाद उन्होंने दिल्ली से अपना ग्रेजुएशन किया.
3/8
साक्षी इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थीं. क्योंकि वो पढ़ने में काफी अच्छी हुआ करती थीं.
साक्षी इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही थीं. क्योंकि वो पढ़ने में काफी अच्छी हुआ करती थीं.
4/8
पढ़ाई के दौरान ही साक्षी एक फाइव स्टार होटल में सेल्स ट्रेनी के तौर पर काम किया करती थीं, ताकि उन्हें कुछ इनकम हो जाए.
पढ़ाई के दौरान ही साक्षी एक फाइव स्टार होटल में सेल्स ट्रेनी के तौर पर काम किया करती थीं, ताकि उन्हें कुछ इनकम हो जाए.
5/8
साक्षी जब आईएएस की तैयारी कर रही थीं, उसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें ऑडिशन के बारे में बताया.
साक्षी जब आईएएस की तैयारी कर रही थीं, उसी दौरान उनके एक दोस्त ने उन्हें ऑडिशन के बारे में बताया.
6/8
साक्षी बस यूं ही ऑडिशन देने चली गईं और उनका सलेक्शन हो गया. एक्ट्रेस का ये ऑडिशन दूरदर्शन के शो अलबेला सुर मेला के लिए हुआ था.
साक्षी बस यूं ही ऑडिशन देने चली गईं और उनका सलेक्शन हो गया. एक्ट्रेस का ये ऑडिशन दूरदर्शन के शो अलबेला सुर मेला के लिए हुआ था.
7/8
इस शो से इंडस्ट्री में उनकी एंट्री तो हो गई लेकिन पहचान उन्हें एकता कपूर के शो कहानी घर-घर की में पार्वती अग्रवाल की भूमिका निभाकर मिली.
इस शो से इंडस्ट्री में उनकी एंट्री तो हो गई लेकिन पहचान उन्हें एकता कपूर के शो कहानी घर-घर की में पार्वती अग्रवाल की भूमिका निभाकर मिली.
8/8
उसके बाद उन्होंने राम कपूर के साथ बड़े अच्छे लगते हैं शो में काम किया जिसने उनके करियर को नया बूम दिया.
उसके बाद उन्होंने राम कपूर के साथ बड़े अच्छे लगते हैं शो में काम किया जिसने उनके करियर को नया बूम दिया.
Published at : 24 Sep 2025 03:32 PM (IST)
मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
