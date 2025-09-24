एक्सप्लोरर
25 साल बाद इतनी बदल चुकी हैं 'कहानी घर-घर की' की पार्वती, तस्वीरें देख हो जाएंगे दंग
'कहानी घर-घर की' में पार्वती की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली साक्षी तंवर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस के फैंस ये जानना चाहते हैं कि अब वो कैसी दिखती हैं.
साक्षी तंवर पहले एक्टिंग की दुनिया में नहीं आना चाहती थीं. लेकिन, जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंट्री मारी तो बेहतरीन काम के अपनी अलग पहचान बनाई.
Published at : 24 Sep 2025 03:32 PM (IST)
