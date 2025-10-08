इतनी बदल गई हैं कभी सौतन कभी सहेली की तनुश्री, फोटोज देख पहचानना मुश्किल

फरवरी 2021 में अदाकारा ने अपने बेटे का इस दुनिया में वेलकम किया. एक्ट्रेस अपने पति रोहित रेड्डी और बेटे आरव संग काफी एंजॉय करती हैं. इसके साथ ही वो अपने स्पेशल मोमेंट को फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हैं. फैंस भी अदाकारा की इस लविंग फैमिली पर बहुत प्यार लुटाते हैं.