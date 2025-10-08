हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनइतनी बदल गई हैं कभी सौतन कभी सहेली की तनुश्री, फोटोज देख पहचानना मुश्किल

इतनी बदल गई हैं कभी सौतन कभी सहेली की तनुश्री, फोटोज देख पहचानना मुश्किल

Anita Hassanandani Transformation: अनिता हसनंदानी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. 'कभी सौतन कभी सहेली' के बाद उनका लुक काफी बदल गया है. आप भी यहां हसीना की ग्लैमरस तस्वीरें देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 10:58 PM (IST)
Anita Hassanandani Transformation: अनिता हसनंदानी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. 'कभी सौतन कभी सहेली' के बाद उनका लुक काफी बदल गया है. आप भी यहां हसीना की ग्लैमरस तस्वीरें देख सकते हैं.

अनिता हसनंदानी टीवी की जानी–मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार होती हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट सीरियल्स में काम किया है. 'कभी सौतन कभी सहेली' के बाद उनका लुक काफी बदल गया है और अब वो बेहद गॉर्जियस नजर आती हैं.

1/10
अनिता हसनंदानी ने टीवी सीरियल 'कभी सौतन कभी सहेली' में तनुश्री का किरदार निभाया था. इस सीरियल में उनके किरदार और उनकी एक्टिंग स्किल्स की काफी सराहना हुई थी और लोगों ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया था.
अनिता हसनंदानी ने टीवी सीरियल 'कभी सौतन कभी सहेली' में तनुश्री का किरदार निभाया था. इस सीरियल में उनके किरदार और उनकी एक्टिंग स्किल्स की काफी सराहना हुई थी और लोगों ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया था.
2/10
2001 में टेलीकास्ट होने वाले टीवी शो में उन्होंने अपनी मासूमियत से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई थी. लेकिन अब 24 साल बाद उनका लुक बहुत चेंज हो गया है और हसीना बेहद स्टाइलिश नजर आती हैं.
2001 में टेलीकास्ट होने वाले टीवी शो में उन्होंने अपनी मासूमियत से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई थी. लेकिन अब 24 साल बाद उनका लुक बहुत चेंज हो गया है और हसीना बेहद स्टाइलिश नजर आती हैं.
3/10
अनिता हसनंदानी अब अपने स्टाइल और ग्लैमर से सभी को पीछे छोड़ देती हैं. इन 24 सालों में उनका लुक देख आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि यही 'कभी सौतन कभी सहेली' की तनुश्री हैं.
अनिता हसनंदानी अब अपने स्टाइल और ग्लैमर से सभी को पीछे छोड़ देती हैं. इन 24 सालों में उनका लुक देख आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि यही 'कभी सौतन कभी सहेली' की तनुश्री हैं.
4/10
हसीना अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक से बढ़कर एक फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं. फैंस को भी उनका ग्लैमरस अंदाज काफी भाता है और और वो हमेशा ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.
हसीना अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक से बढ़कर एक फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं. फैंस को भी उनका ग्लैमरस अंदाज काफी भाता है और और वो हमेशा ही अपनी फेवरेट एक्ट्रेस पर प्यार लुटाते नजर आते हैं.
5/10
हर एक आउटफिट में अनीता का लुक बिल्कुल क्लासी लगता है. उनका हर फैशन और हर लुक अब स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है जिसे फैंस भी बहुत पसंद करते हैं. अक्सर देखा गया है कि महिलाएं एक्ट्रेस के लुक्स को रीक्रिएट भी करती हैं.
हर एक आउटफिट में अनीता का लुक बिल्कुल क्लासी लगता है. उनका हर फैशन और हर लुक अब स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है जिसे फैंस भी बहुत पसंद करते हैं. अक्सर देखा गया है कि महिलाएं एक्ट्रेस के लुक्स को रीक्रिएट भी करती हैं.
6/10
इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में अनीता हसनंदानी अपने हुस्न की बिजलियां गिराती हैं. सभी को एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती का मुरीद बना लेती हैं. एक्टिंग हो या फैशन अभिनेत्री हर चीज में ही अव्वल हैं.
इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में अनीता हसनंदानी अपने हुस्न की बिजलियां गिराती हैं. सभी को एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती का मुरीद बना लेती हैं. एक्टिंग हो या फैशन अभिनेत्री हर चीज में ही अव्वल हैं.
7/10
अनिता हसनंदानी ने टीवी के अलावा बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उन्हें वो नाम और शोहरत नहीं दिला पाई जो उन्हें टीवी इंडस्ट्री से मिली. अदाकारा ने 'ये है मोहब्बतें' और 'नागिन 3' से भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
अनिता हसनंदानी ने टीवी के अलावा बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री उन्हें वो नाम और शोहरत नहीं दिला पाई जो उन्हें टीवी इंडस्ट्री से मिली. अदाकारा ने 'ये है मोहब्बतें' और 'नागिन 3' से भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं.
8/10
प्रोफेशनल लाइफ के साथ–साथ अभिनेत्री अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा भी रही हैं. एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने एजाज खान को डेट किया था. लेकिन बाद में उन्होंने रोहित रेड्डी संग सात फेरे ले लिए.
प्रोफेशनल लाइफ के साथ–साथ अभिनेत्री अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा भी रही हैं. एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस ने एजाज खान को डेट किया था. लेकिन बाद में उन्होंने रोहित रेड्डी संग सात फेरे ले लिए.
9/10
फरवरी 2021 में अदाकारा ने अपने बेटे का इस दुनिया में वेलकम किया. एक्ट्रेस अपने पति रोहित रेड्डी और बेटे आरव संग काफी एंजॉय करती हैं. इसके साथ ही वो अपने स्पेशल मोमेंट को फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हैं. फैंस भी अदाकारा की इस लविंग फैमिली पर बहुत प्यार लुटाते हैं.
फरवरी 2021 में अदाकारा ने अपने बेटे का इस दुनिया में वेलकम किया. एक्ट्रेस अपने पति रोहित रेड्डी और बेटे आरव संग काफी एंजॉय करती हैं. इसके साथ ही वो अपने स्पेशल मोमेंट को फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हैं. फैंस भी अदाकारा की इस लविंग फैमिली पर बहुत प्यार लुटाते हैं.
10/10
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार अनिता हसनंदानी को जी टीवी के रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में देखा गया. हसीना ने इसमें दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ को हराकर विनर का खिताब अपने नाम किया था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार अनिता हसनंदानी को जी टीवी के रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में देखा गया. हसीना ने इसमें दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ को हराकर विनर का खिताब अपने नाम किया था.
Published at : 08 Oct 2025 10:53 PM (IST)
Tags :
Anita Hassanandani Kabhi Sautan Kabhi Saheli

Photo Gallery

View More
