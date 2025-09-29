एक्सप्लोरर
'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम
'जूनियर जी' में 'मिस मैग्नेटो' की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अदिति मलिक किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.
अदिति मलिक ने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. हालांकि, अब वो एक्टिंग को अलविदा कह चुकी हैं.
29 Sep 2025 08:36 PM (IST)
