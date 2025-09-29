हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम

'जूनियर जी' की 'मिस मैग्नेटो' की 10 तस्वीरें, एक्टिंग छोड़ अब करती हैं ये काम

'जूनियर जी' में 'मिस मैग्नेटो' की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अदिति मलिक किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 08:36 PM (IST)
'जूनियर जी' में 'मिस मैग्नेटो' की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अदिति मलिक किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है.

अदिति मलिक ने अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. हालांकि, अब वो एक्टिंग को अलविदा कह चुकी हैं.

अदिति मलिक ने टीवी एक्टर मोहित मलिक के संग शादी की है. अब एक्ट्रेस मां भी बन चुकी हैं. चलिए जानते हैं एक्ट्रेस अब क्या कर रही हैं.
अदिति ने शरारत, कहानी घर घर की, बात हमारी पक्की है, जूनियर जी, मिली जैसे तमाम शोज में काम किया है.
आखिरी बार अदिति को 2012 में छब्बीस बारह में देखा गया था.हालांकि, अब वो छोटे पर्दे से गायब हैं.
अदिति ने मोहित मलिक को लंबे वक्त तक डेट किया. उसके बाद उन्होंने 2010 में एक्टर संग शादी कर ली.
शादी के 10 साल बाद एक्ट्रेस ने बेटे इकबीर को जन्म दिया था.एक्ट्रेस अब टीवी की दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं.
एक्टिंग छोड़ अदिति मुंबई में एक के बाद एक रेस्टोरेंट खोल रही हैं. नतीजन आज वो 8 रेस्टोरेंट की मालकिन हैं.
अदिति का मुंबई में ओशिवारा इलाके में अपना खुद का एक लग्जरी फ्लैट भी है.इसके पहले वो गोरेगांव में रहते थे.
लेकिन, ओशिवारा में परिवार और काम से जुड़ी चीजें होने की वजह से इधर शिफ्ट हो गए थे.
अदिति की एक्टिंग में वापसी पर मोहित ने कहा था कि वो वापसी करना चाहती हैं. लेकिन, कॉमेडी करना चाहती हैं, ड्रामा नहीं और 10-15 दिन की शूटिंग करती हैं.
Published at : 29 Sep 2025 08:36 PM (IST)
MOHIT MALIK Junior G Aditi Malikk

