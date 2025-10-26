एक्सप्लोरर
टीवी की 'जोधा' बॉलीवुड करने जा रही हैं बॉलीवुड डेब्यू, इस सुपरस्टार एक्टर संग आएंगी नजर
जीटीवी के पॉपुलर शो जोधा अकबर में जोधा बाई की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली परिधि शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है.
परिधि शर्मा पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से गायब हैं. लंबे वक्त से वो किसी टीवी सीरियल में दिखाई नहीं दी हैं. इसी बीच खबर है कि अब वो बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं.
Published at : 26 Oct 2025 12:59 PM (IST)
