टीवी की 'जोधा' बॉलीवुड करने जा रही हैं बॉलीवुड डेब्यू, इस सुपरस्टार एक्टर संग आएंगी नजर

टीवी की 'जोधा' बॉलीवुड करने जा रही हैं बॉलीवुड डेब्यू, इस सुपरस्टार एक्टर संग आएंगी नजर

जीटीवी के पॉपुलर शो जोधा अकबर में जोधा बाई की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली परिधि शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Oct 2025 12:59 PM (IST)
जीटीवी के पॉपुलर शो जोधा अकबर में जोधा बाई की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली परिधि शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई है.

परिधि शर्मा पिछले काफी वक्त से छोटे पर्दे से गायब हैं. लंबे वक्त से वो किसी टीवी सीरियल में दिखाई नहीं दी हैं. इसी बीच खबर है कि अब वो बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं.

परिधि शर्मा अब छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जोधा अकबर के अलावा एक्ट्रेस को' पटियाला बेब्स' और 'जग जननी मां बैष्णो' जैसे शोज में देखा जा चुका है.
परिधि शर्मा अब छोटे पर्दे के बाद बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. जोधा अकबर के अलावा एक्ट्रेस को' पटियाला बेब्स' और 'जग जननी मां बैष्णो' जैसे शोज में देखा जा चुका है.
एक लंबा ब्रेक लेकर परिधि अब नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं. रिपोर्ट के अनुसर उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म का नाम है 'हक'.
एक लंबा ब्रेक लेकर परिधि अब नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं. रिपोर्ट के अनुसर उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म का नाम है 'हक'.
परिधि शर्मा की ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जो 80 के दशक के मशहूर शाह बानो केस पर आधारित होगी.
परिधि शर्मा की ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जो 80 के दशक के मशहूर शाह बानो केस पर आधारित होगी.
फिल्म हक में परिधि शर्मा बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की बहन की भूमिका में नजर आने वाली हैं. फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार का नाम 'इरम' बताया जा रहा है.
फिल्म हक में परिधि शर्मा बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी की बहन की भूमिका में नजर आने वाली हैं. फिल्म में एक्ट्रेस के किरदार का नाम 'इरम' बताया जा रहा है.
ये किरदार उस दौर की एक ऐसी महिला को दिखाएगा जो पूरी तरह से पितृसत्ता में विश्वास रखा करती थी. एक्ट्रेस की पहली फिल्म उनके होमटाउन इंदौर की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं.
ये किरदार उस दौर की एक ऐसी महिला को दिखाएगा जो पूरी तरह से पितृसत्ता में विश्वास रखा करती थी. एक्ट्रेस की पहली फिल्म उनके होमटाउन इंदौर की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे लेकर वो बेहद एक्साइटेड हैं.
परिधि की बॉलीवुड एंट्री से साफ हो चुका है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंजो से भरे किरदारों को निभाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं.
परिधि की बॉलीवुड एंट्री से साफ हो चुका है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चैलेंजो से भरे किरदारों को निभाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं.
परिधि शर्मा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करे तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम शादी के बाद रखा था. ऐसे में वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पति को ही देती हैं.
परिधि शर्मा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करे तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कदम शादी के बाद रखा था. ऐसे में वो अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने पति को ही देती हैं.
परिधि बेशक लंबे वक्त से किसी शो में नजर नहीं आईं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
परिधि बेशक लंबे वक्त से किसी शो में नजर नहीं आईं. लेकिन, सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 26 Oct 2025 12:59 PM (IST)
Embed widget