हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की जोधा की 10 तस्वीरें, 11 साल में इतनी बदल चुकी हैं अकबर की सबसे प्रिय बेगम

टीवी की जोधा की 10 तस्वीरें, 11 साल में इतनी बदल चुकी हैं अकबर की सबसे प्रिय बेगम

जी टीवी के पॉपुलर शो जोधा अकबर में जोधा बेगम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली परिधि शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 04:23 PM (IST)
जी टीवी के पॉपुलर शो जोधा अकबर में जोधा बेगम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली परिधि शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

परिधि शर्मा ने वैसे तो कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन उन्हें जो पहचान जोधा अकबर से मिला वो किसी दूसरे शो से ना मिला था और ना फिर दोबारा मिल पाया.

परिधि शर्मा ने जोधा अकबर सीरियल में अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत तेरे मेरे सपने से की थी.
परिधि शर्मा ने जोधा अकबर सीरियल में अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत तेरे मेरे सपने से की थी.
हालांकि, परिधि शर्मा को पॉपुलैरिटी जोधा अकबर से मिली. इस शो में रजत टोकस के संग उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया.
हालांकि, परिधि शर्मा को पॉपुलैरिटी जोधा अकबर से मिली. इस शो में रजत टोकस के संग उनकी केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया.
परिधि शर्मा बेशक अब एक्टिंग में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर वो खूब एक्टिव रहती हैं.
परिधि शर्मा बेशक अब एक्टिंग में ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. लेकिन, सोशल मीडिया पर वो खूब एक्टिव रहती हैं.
आए दिन सोशल मीडिया पर परिधि शर्मा की तस्वीरें जमकर वायरल होती रहती हैं. एक्ट्रेस का हर अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है.
आए दिन सोशल मीडिया पर परिधि शर्मा की तस्वीरें जमकर वायरल होती रहती हैं. एक्ट्रेस का हर अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है.
परिधि इंडियन में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न आउटफिट में भी बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत लगती हैं. उनकी अदाओं पर फैंस जान छिड़कने को तैयार रहते हैं.
परिधि इंडियन में ही नहीं बल्कि वेस्टर्न आउटफिट में भी बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत लगती हैं. उनकी अदाओं पर फैंस जान छिड़कने को तैयार रहते हैं.
बीते 11 सालों में परिधि का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है.लेकिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने सालों बाद भी एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लगती हैं.
बीते 11 सालों में परिधि का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है.लेकिन, ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने सालों बाद भी एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लगती हैं.
परिधि के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं. एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स यहीं शेयर करती हैं.
परिधि के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं. एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े अपडेट्स यहीं शेयर करती हैं.
आपको बता दें परिधि ने शादी के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस जर्नी में उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया था.
आपको बता दें परिधि ने शादी के बाद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इस जर्नी में उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया था.
परिधि शर्मा ने 2009 में अहमदाबाद के बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना के संग शादी की थी.2016 में एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया.
परिधि शर्मा ने 2009 में अहमदाबाद के बिजनेसमैन तन्मय सक्सेना के संग शादी की थी.2016 में एक्ट्रेस ने बेटे को जन्म दिया.
एक इंटरव्यू में परिधि ने बताया कि टीनएज में उनके पास में कभी कोई भी मजबूत करियर प्लानिंग नहीं हुआ करती थी.
एक इंटरव्यू में परिधि ने बताया कि टीनएज में उनके पास में कभी कोई भी मजबूत करियर प्लानिंग नहीं हुआ करती थी.
Published at : 18 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Jodha Akbar Paridhi Sharma

Photo Gallery

