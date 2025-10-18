एक्सप्लोरर
टीवी की जोधा की 10 तस्वीरें, 11 साल में इतनी बदल चुकी हैं अकबर की सबसे प्रिय बेगम
जी टीवी के पॉपुलर शो जोधा अकबर में जोधा बेगम की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली परिधि शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
परिधि शर्मा ने वैसे तो कई टीवी शोज में काम किया है, लेकिन उन्हें जो पहचान जोधा अकबर से मिला वो किसी दूसरे शो से ना मिला था और ना फिर दोबारा मिल पाया.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 18 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Tags :Jodha Akbar Paridhi Sharma
टेलीविजन
10 Photos
View More
