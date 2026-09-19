सामने आईं तस्वीरों में जिया शंकर और करण धनक एक-दूसरे पर जमकर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. कहीं करण जिया के हाथ पर किस करते दिखे रहे हैं, तो कहीं वो उन्हें प्यार भरी नजरों से निहारती नजर आ रही हैं. इस दौरान जिया अपनी रिंग भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं.