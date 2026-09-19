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समंदर किनारे मंगेतर करण धनक संग रोमांटिक हुईं जिया शंकर, शेयर कर दी ऐसी तस्वीरें
जिया शंकर ने अपने मंगेतर करण धनक के साथ सोशल मीडिया पर कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों के साथ जिया ने दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' की कंटेस्टेंट जिया शंकर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने 5 अगस्त 2026 को अपने बचपन के दोस्त और लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण धनक से सगाई कर फैंस को सरप्राइज दिया था. सगाई के साथ ही जिया ने पहली बार अपने मंगेतर करण का चेहरा भी रिवील किया था.
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Published at : 19 Sep 2026 10:06 AM (IST)
Tags :Jiya Shankar Karan Dhanak
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