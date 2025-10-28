हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दोस्त की पार्टी में हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, ऐसे हुआ प्यार, अब शादी के 14 साल बाद हुए अलग

दोस्त की पार्टी में हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, ऐसे हुआ प्यार, अब शादी के 14 साल बाद हुए अलग

Jay Bhanushali- Mahhi Vij Love Story: जय भानुशाली और माही विज टीवी की मशहूर जोड़ी हैं. 14 साल की शादी के बाद ये कपल अलग हो गया है. आइए आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Jay Bhanushali- Mahhi Vij Love Story: जय भानुशाली और माही विज टीवी की मशहूर जोड़ी हैं. 14 साल की शादी के बाद ये कपल अलग हो गया है. आइए आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.

जय भानुशाली और माही विज की जोड़ी टीवी की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी, जहां से उनकी खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत हुई. डेटिंग से लेकर शादी तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. लेकिन अब इस रिश्ते के टूटने की खबरें फैंस को हैरान कर रही हैं. आइए जानते है दोनों की लव स्टोरी के बारें में.

1/7
टीवी के फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज के तलाक की खबरों ने फैंस को चौंका दिया है. ये कपल शादी के 14 साल बाद अलग हो रहा है और उन्होंने ये कंफर्म भी कर दिया है.
टीवी के फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज के तलाक की खबरों ने फैंस को चौंका दिया है. ये कपल शादी के 14 साल बाद अलग हो रहा है और उन्होंने ये कंफर्म भी कर दिया है.
2/7
बता दें, दोनों के रिश्ते की शुरुआत काफी खूबसूरत अंदाज में हुई थी. इनकी लव स्टोरी बेहद फिल्मी है.
बता दें, दोनों के रिश्ते की शुरुआत काफी खूबसूरत अंदाज में हुई थी. इनकी लव स्टोरी बेहद फिल्मी है.
3/7
जय भानुशाली और माही विज फिल्मी स्टाइल में एक कॉमन दोस्त की शादी में पहली बार मिले थे.
जय भानुशाली और माही विज फिल्मी स्टाइल में एक कॉमन दोस्त की शादी में पहली बार मिले थे.
4/7
हालांकि, तब इनके बीच प्यार और अट्रैक्शन जैसा कोई सीन नहीं था. करीब सालभर बाद दोनों की मुलाकात एक बार फिर हुई.
हालांकि, तब इनके बीच प्यार और अट्रैक्शन जैसा कोई सीन नहीं था. करीब सालभर बाद दोनों की मुलाकात एक बार फिर हुई.
5/7
उस दौरान दोनों अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर थे. यहां से इनकी दोस्ती मजबूत हुई और फिर धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.साल 2009 में नए साल की शाम जय ने माही को प्रपोज किया.
उस दौरान दोनों अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर थे. यहां से इनकी दोस्ती मजबूत हुई और फिर धीरे-धीरे प्यार में बदल गई.साल 2009 में नए साल की शाम जय ने माही को प्रपोज किया.
6/7
जय भानुशाली और माही ने काफी वक्त तक एक-दूसरे को डेट किया. डेटिंग के दौरान इनका इश्क काफी गहरा होता गया और दोनों ने जिंदगीभर साथ रहने का फैसला लिया.
जय भानुशाली और माही ने काफी वक्त तक एक-दूसरे को डेट किया. डेटिंग के दौरान इनका इश्क काफी गहरा होता गया और दोनों ने जिंदगीभर साथ रहने का फैसला लिया.
7/7
साल 2011 में इन्होंने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच शादी रचा ली. साल 2017 में इस कपल ने दो बच्चों- खुशी और राजवीर को गोद लिया. अगस्त 2019 में कपल के घर बेटी तारा का जन्म हुआ.
साल 2011 में इन्होंने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच शादी रचा ली. साल 2017 में इस कपल ने दो बच्चों- खुशी और राजवीर को गोद लिया. अगस्त 2019 में कपल के घर बेटी तारा का जन्म हुआ.
Published at : 28 Oct 2025 01:13 PM (IST)
Tags :
Mahhi Vij Jay Bhansushali

Photo Gallery

