दोस्त की पार्टी में हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, ऐसे हुआ प्यार, अब शादी के 14 साल बाद हुए अलग
Jay Bhanushali- Mahhi Vij Love Story: जय भानुशाली और माही विज टीवी की मशहूर जोड़ी हैं. 14 साल की शादी के बाद ये कपल अलग हो गया है. आइए आपको उनकी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.
जय भानुशाली और माही विज की जोड़ी टीवी की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिनी जाती है. दोनों की मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी, जहां से उनकी खूबसूरत लव स्टोरी की शुरुआत हुई. डेटिंग से लेकर शादी तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. लेकिन अब इस रिश्ते के टूटने की खबरें फैंस को हैरान कर रही हैं. आइए जानते है दोनों की लव स्टोरी के बारें में.
Published at : 28 Oct 2025 01:13 PM (IST)
