यूट्यूबर संग ब्रेकअप के बाद 24 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हन? टीवी पर मिला हमसफर

यूट्यूबर संग ब्रेकअप के बाद 24 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हन? टीवी पर मिला हमसफर

Jannat Zubair Rahmani: जन्नत जुबैर इन दिनों रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं, इसी बीच शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जन्नत जुबैर के रिश्ते को लेकर बात हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Jannat Zubair Rahmani: जन्नत जुबैर इन दिनों रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं, इसी बीच शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जन्नत जुबैर के रिश्ते को लेकर बात हो रही है.

टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती है. इसी बीच एक बार फिर एक्ट्रेस चर्चा में हैं. इन दिनों जन्नत रियलिटी शो लाफ्टर शेफ में नजर आ रही हैं, इसी बीच शो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जन्नत एक लड़के के लिए काफी एक्साइटेड नजर आई.

कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' में टीवी सितारे खाना बनाने के साथ खूब मस्ती-मजाक भी करते दिखाई दे रहे हैं. इसी बीच शो में अब करण कुंद्रा ने एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर जन्नत जुबैर के लिए लड़का ढूंढ लिया है. वो उनसे जन्नत के रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं.
कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ' में टीवी सितारे खाना बनाने के साथ खूब मस्ती-मजाक भी करते दिखाई दे रहे हैं. इसी बीच शो में अब करण कुंद्रा ने एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर जन्नत जुबैर के लिए लड़का ढूंढ लिया है. वो उनसे जन्नत के रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं.
दरअसल शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां वीडियो में शेंकी नाम का एक लड़का आग के साथ स्टंट करता है. शैंकी का स्टंट देख जन्नत जुबैर काफी एक्साइटेड दिखाई देती हैं. वो शैंकी को चिल्ला-चिल्लाकर चीयर भी करती दिखीं.
दरअसल शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां वीडियो में शेंकी नाम का एक लड़का आग के साथ स्टंट करता है. शैंकी का स्टंट देख जन्नत जुबैर काफी एक्साइटेड दिखाई देती हैं. वो शैंकी को चिल्ला-चिल्लाकर चीयर भी करती दिखीं.
जन्नत का ये अंदाज देख भारती सिंह लड़के से बोलता हैं, जन्नत आपको इस तरह देख रही थी कि मन ही मन कह रही थी यही मेरे सपनों का राजकुमार है.
जन्नत का ये अंदाज देख भारती सिंह लड़के से बोलता हैं, जन्नत आपको इस तरह देख रही थी कि मन ही मन कह रही थी यही मेरे सपनों का राजकुमार है.
शैंकी की तारीफ करते हुए जन्नत उनसे बोलीं, मैंने करण को बोला था कि आपमें स्वैग है. जन्नत से तारीफ सुनकर लड़का शरमाने लगता है.
शैंकी की तारीफ करते हुए जन्नत उनसे बोलीं, मैंने करण को बोला था कि आपमें स्वैग है. जन्नत से तारीफ सुनकर लड़का शरमाने लगता है.
जन्नत और शेंकी की केमिस्ट्री देख करण कुंद्रा फिर मजाकिया अंदाज में बोले, दोनों के रिश्ते की बात करो. हालांकि, जन्नत जवाब में कहती हैं, अब ज्यादा हो गया है. शो का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
जन्नत और शेंकी की केमिस्ट्री देख करण कुंद्रा फिर मजाकिया अंदाज में बोले, दोनों के रिश्ते की बात करो. हालांकि, जन्नत जवाब में कहती हैं, अब ज्यादा हो गया है. शो का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.
वहीं बता दें, जन्नत को लेकर कुछ वक्त पहले ऐसी चर्चा थी कि वो यूट्यूबर और एक्टर फैसल शेख जिन्हें फैजू नाम से भी जाना जाता है, संग रिश्ते में थीं. मगर कुछ सालों की डेटिंग के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया.
वहीं बता दें, जन्नत को लेकर कुछ वक्त पहले ऐसी चर्चा थी कि वो यूट्यूबर और एक्टर फैसल शेख जिन्हें फैजू नाम से भी जाना जाता है, संग रिश्ते में थीं. मगर कुछ सालों की डेटिंग के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया.
हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया था और न ही ब्रेकअप पर कभी खुलकर बात की. लेकिन फैंस आज भी उनके पैचअप की उम्मीद करते हैं.
हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियल नहीं किया था और न ही ब्रेकअप पर कभी खुलकर बात की. लेकिन फैंस आज भी उनके पैचअप की उम्मीद करते हैं.
Published at : 26 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Jannat Zubair Rahmani

टेलीविजन फोटो गैलरी

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट असकरियर्स

