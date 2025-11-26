एक्सप्लोरर
यूट्यूबर संग ब्रेकअप के बाद 24 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हन? टीवी पर मिला हमसफर
Jannat Zubair Rahmani: जन्नत जुबैर इन दिनों रियलिटी शो लाफ्टर शेफ 3 में नजर आ रही हैं, इसी बीच शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जन्नत जुबैर के रिश्ते को लेकर बात हो रही है.
टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती है. इसी बीच एक बार फिर एक्ट्रेस चर्चा में हैं. इन दिनों जन्नत रियलिटी शो लाफ्टर शेफ में नजर आ रही हैं, इसी बीच शो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें जन्नत एक लड़के के लिए काफी एक्साइटेड नजर आई.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Tags :Jannat Zubair Rahmani
टेलीविजन
7 Photos
यूट्यूबर संग ब्रेकअप के बाद 24 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हन? टीवी पर मिला हमसफर
टेलीविजन
10 Photos
माहिरा शर्मा की 10 तस्वीरें: कभी वेस्टर्न लुक से बनाती हैं दीवाना, तो कभी साड़ी में ढहाती हैं कहर
टेलीविजन
7 Photos
फिर बर्बाद होगी अनुपमा, जुदा होंगी अरमान-अभिरा की राहें, इन टॉप 7 शो आएंगे नए ट्विस्ट
टेलीविजन
7 Photos
अंकिता लोखंडे ने शेयर की भतीजे के अन्नप्राशन की तस्वीरें, फैंस ने कहा- 'अब आपकी बारी'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'गवर्नर का पद स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राज्यसभा...', रिटायरमेंट के बाद राजनीति में एंट्री पर क्या बोले जस्टिस गवई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा यादव ने छुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैर, सैफई में एकजुट दिखा परिवार
इंडिया
चक्रवाती तूफान ने बढ़ाई टेंशन, दिल्ली-यूपी, बिहार से राजस्थान तक के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा मौसम
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, ठोका तूफानी दोहरा शतक, सिर्फ 26 गेंदों में 100 रन बना दिए
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
यूट्यूबर संग ब्रेकअप के बाद 24 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हन? टीवी पर मिला हमसफर
टेलीविजन
10 Photos
माहिरा शर्मा की 10 तस्वीरें: कभी वेस्टर्न लुक से बनाती हैं दीवाना, तो कभी साड़ी में ढहाती हैं कहर
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion