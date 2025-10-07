एक्सप्लोरर
Tv की 'खुशी' की 10 तस्वीरें, कर चुकी हैं जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, आमिर खान की फिल्म से चमकी थी किस्मत
'इस प्यार को क्या नाम दूं' शो में खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा बन सनाया ईरानी ने घर-घर में काफी पॉपुलैरिटी बटोरी. आलम ये है की आज भी उनके कुछ फैंस उन्हें रियल नाम से नहीं खुशी के नाम से जानते हैं.
सनाया ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत यश राज की फिल्म 'फना' से 2006 में की थी. इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम महबूबा था. फना में आमिर खान और काजोल अहम भूमिका में नजर आए थे.
Published at : 07 Oct 2025 01:05 PM (IST)
