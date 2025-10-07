हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTv की 'खुशी' की 10 तस्वीरें, कर चुकी हैं जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, आमिर खान की फिल्म से चमकी थी किस्मत

Tv की 'खुशी' की 10 तस्वीरें, कर चुकी हैं जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, आमिर खान की फिल्म से चमकी थी किस्मत

'इस प्यार को क्या नाम दूं' शो में खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा बन सनाया ईरानी ने घर-घर में काफी पॉपुलैरिटी बटोरी. आलम ये है की आज भी उनके कुछ फैंस उन्हें रियल नाम से नहीं खुशी के नाम से जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 01:19 PM (IST)
'इस प्यार को क्या नाम दूं' शो में खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा बन सनाया ईरानी ने घर-घर में काफी पॉपुलैरिटी बटोरी. आलम ये है की आज भी उनके कुछ फैंस उन्हें रियल नाम से नहीं खुशी के नाम से जानते हैं.

सनाया ईरानी ने अपने करियर की शुरुआत यश राज की फिल्म 'फना' से 2006 में की थी. इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम महबूबा था. फना में आमिर खान और काजोल अहम भूमिका में नजर आए थे.

सनाया ईरानी ने 2007 में सब टीवी के शो 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' से टीवी डेब्यू किया. इस शो में उन्होंने कैडेट समीरा श्रॉफ की भूमिका निभाई थी. एक्ट्रेस को इसके बाद कसम से, मिले जब हम तुम और राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी जैसे शोज में देखा गया.
सनाया ईरानी ने 2007 में सब टीवी के शो 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' से टीवी डेब्यू किया. इस शो में उन्होंने कैडेट समीरा श्रॉफ की भूमिका निभाई थी. एक्ट्रेस को इसके बाद कसम से, मिले जब हम तुम और राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी जैसे शोज में देखा गया.
सनाया ने 2011 में 'इस प्यार को क्या नाम दूं' में खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा की भूमिका निभाई. ये शो उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुआ. लोग उनके किरदार को आज भी याद करते हैं.
सनाया ने 2011 में 'इस प्यार को क्या नाम दूं' में खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा की भूमिका निभाई. ये शो उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुआ. लोग उनके किरदार को आज भी याद करते हैं.
सनाया ने 2015 में डांस रिएलिटी शो 'झलक दिखला जा 8' में भी पार्टिसिपेट किया. इस सीजन की पहली रनर अप सनाया और उनके कोरियोग्राफर जय थे.
सनाया ने 2015 में डांस रिएलिटी शो 'झलक दिखला जा 8' में भी पार्टिसिपेट किया. इस सीजन की पहली रनर अप सनाया और उनके कोरियोग्राफर जय थे.
सनाया ने 2017 में पति मोहित सहगल के संग डांस रिएलिटी शो 'नच बलिए सीजन 8' में हिस्सा लिया.शो में इस जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया.
सनाया ने 2017 में पति मोहित सहगल के संग डांस रिएलिटी शो 'नच बलिए सीजन 8' में हिस्सा लिया.शो में इस जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया.
मोहित और सनाया इस सीजन के सेकंड रनर अप बने थे. 2019 में सनाया को विक्रम भट्ट की डायरेक्शन में बनी हॉरर फिल्म 'घोस्ट' में लीड रोल में देखा गया था.
मोहित और सनाया इस सीजन के सेकंड रनर अप बने थे. 2019 में सनाया को विक्रम भट्ट की डायरेक्शन में बनी हॉरर फिल्म 'घोस्ट' में लीड रोल में देखा गया था.
इस फिल्म में सनाया ने सिमरन सिंह की भूमिका निभाई थी.2020 में सनाया रोमांटिक-कॉमेडी शॉर्ट फिल्म 'वेद एंड आर्या' में आर्या की भूमिका निभाई थी.
इस फिल्म में सनाया ने सिमरन सिंह की भूमिका निभाई थी.2020 में सनाया रोमांटिक-कॉमेडी शॉर्ट फिल्म 'वेद एंड आर्या' में आर्या की भूमिका निभाई थी.
सनाया 2007 से 2019 तक एक्टिंग की दुनिया में काफी एक्टिव रहीं. अब एक्ट्रेस का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है.
सनाया 2007 से 2019 तक एक्टिंग की दुनिया में काफी एक्टिव रहीं. अब एक्ट्रेस का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है.
सनाया पिछले काफी वक्त से किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई हैं. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
सनाया पिछले काफी वक्त से किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई हैं. हालांकि, वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
सनाया ईरानी के इंस्टाग्राम पर 3.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
सनाया ईरानी के इंस्टाग्राम पर 3.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
सनाया ईरानी अक्सर बिकिनी में भी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फैंस उनके बिकिनी लुक को बेहद पसंद करते हैं.
सनाया ईरानी अक्सर बिकिनी में भी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फैंस उनके बिकिनी लुक को बेहद पसंद करते हैं.
Published at : 07 Oct 2025 01:05 PM (IST)
