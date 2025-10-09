हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'इश्कबाज' की गौरी की 10 तस्वीरें, सीधी-साधी लड़की से बन चुकी हैं ग्लैम डॉल, ये रहा सबूत

स्टार प्लस के पॉपुलर शो इश्कबाज में गौरी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वालीम किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 12:49 PM (IST)
श्रेनु पारिख ने इश्कबाज में सीधी-साधी गांव की रहने वाली लड़की गौरी की भूमिका निभाई थी, जिसकी शादी ओम से हो जाती है. शो में श्रेनु की एक्टिंग खूब पसंद की गई थी.

श्रेनु पारिख इन दिनों सोनी सब के शो गणेश कार्तिकेय में माता पार्वती की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं. उन्हें इस कैरेक्टर में खूब पसंद किया जा रहा है.
बता दें शादी के बाद से श्रेनु ब्रेक पर थीं. डेढ़-दो साल तक ब्रेक पर रहने के बाद एक्ट्रेस ने फिर से काम करने के बारे में सोचा.
श्रेनु ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने फिर से कमबैक के बारे में सोचा तो उन्हें गणेश कार्तिकेय शो के लिए कॉल आया.
एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें पहले भी क़ल आया था लेकिन लगा था कि शायद कास्टिंग हो चुकी होगी.
श्रेनु ने कहा कि ऑडिशन दिया और बिना ज्यादा रिसर्च किए वो तुरंत ही सेलेक्ट हो गईं.उसके बाद टीम के साथ वर्कशॉप हुई.
श्रेनु ने कहा कि उन्हें मेकर्स ने साफतौर पर कहा था कि पहले से बनी पार्वती मां की इमेज न देखें, बस अपने अंदाज से निभाएं.
श्रेनु ने बताया कि उन्होंने पार्वती के कैरेक्टर को ह्यूमन टच देने की कोशिश की है, ताकि दर्शकों को देवी के साथ-साथ मां का रूप भी दिखे.
श्रेनु ने कहा कि बहुत बार पार्वती के गेटअप में देखकर लोग उन्हें चुप हो गए, जैसे कोई दिव्य आभा महसूस कर रहे हों.
श्रेनु अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर बेहद खुश हैं. आए दिन शो से जुड़े नए अपडेट्स को फैंस से शेयर करती रहती हैं.
श्रेनु पारिख सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
श्रेनु के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी तस्वीरों पर खूब प्यार लूटाते हैं.
Published at : 09 Oct 2025 12:49 PM (IST)
