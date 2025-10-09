एक्सप्लोरर
'इश्कबाज' की गौरी की 10 तस्वीरें, सीधी-साधी लड़की से बन चुकी हैं ग्लैम डॉल, ये रहा सबूत
स्टार प्लस के पॉपुलर शो इश्कबाज में गौरी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वालीम किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और मेहनत के दम पर अलग पहचान बनाई है.
श्रेनु पारिख ने इश्कबाज में सीधी-साधी गांव की रहने वाली लड़की गौरी की भूमिका निभाई थी, जिसकी शादी ओम से हो जाती है. शो में श्रेनु की एक्टिंग खूब पसंद की गई थी.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 09 Oct 2025 12:49 PM (IST)
Tags :Ishqbaaz Shrenu Parikh
टेलीविजन
