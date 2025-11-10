हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनईशा मालवीय भूली ब्रेकअप का दर्द? एक्स बॉयफ्रेंड के प्यार में फिर से पड़ीं, सबके सामने खुद किया खुलासा

ईशा मालवीय भूली ब्रेकअप का दर्द? एक्स बॉयफ्रेंड के प्यार में फिर से पड़ीं, सबके सामने खुद किया खुलासा

ईशा मालवीय आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 07:15 PM (IST)
ईशा मालवीय आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

ईशा मालवीय एक दौर में टीवी एक्टर अभिषेक कुमार को डेट किया करती थीं. दोनों में बेशुमार प्यार था. लेकिन, इनका रिश्ता दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गया.

ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार का बेशक ब्रेकअप हो चुका है. लेकिन, ये एक्स कपल आज भी एक-दूसरे के साथ शानदार बॉन्ड शेयर करता है.
ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार का बेशक ब्रेकअप हो चुका है. लेकिन, ये एक्स कपल आज भी एक-दूसरे के साथ शानदार बॉन्ड शेयर करता है.
ईशा और अभिषेक ब्रेकअप के बाद भी एक-दूसरे के संग काम करते हैं. पहले उन्हें पति पत्नी और पंगा शो में देखा गया. अब लाफ्टर शेफ्स 3 में नजर आ रहे हैं.
ईशा और अभिषेक ब्रेकअप के बाद भी एक-दूसरे के संग काम करते हैं. पहले उन्हें पति पत्नी और पंगा शो में देखा गया. अब लाफ्टर शेफ्स 3 में नजर आ रहे हैं.
ईशा मालवीय हाल ही में मनीषा रानी के यूट्यूब शो में पहुंची थीं. जहां, मनीषा ने उनसे पूछा कि क्या वो फिर से अभिषेक कुमार को डेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इसका करारा जवाब दिया.
ईशा मालवीय हाल ही में मनीषा रानी के यूट्यूब शो में पहुंची थीं. जहां, मनीषा ने उनसे पूछा कि क्या वो फिर से अभिषेक कुमार को डेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने इसका करारा जवाब दिया.
ईशा से मनीषा ने पूछा कि क्या ब्रेकअप के बाद फिर से अभिषेक संग काम करने पर एक-दूसरे के लिए फीलिंग आती है.
ईशा से मनीषा ने पूछा कि क्या ब्रेकअप के बाद फिर से अभिषेक संग काम करने पर एक-दूसरे के लिए फीलिंग आती है.
ईशा ने इस पर कहा कि मुझे लगता है कि अगर एक साथ मुझे इतनी सारी चीजें ऑफर हो रही हैं. हमारे पास फोन आते हैं कि दोनों को साथ कास्ट करना चाहते हैं.
ईशा ने इस पर कहा कि मुझे लगता है कि अगर एक साथ मुझे इतनी सारी चीजें ऑफर हो रही हैं. हमारे पास फोन आते हैं कि दोनों को साथ कास्ट करना चाहते हैं.
इसी वजह से मैंने पिछले एक डेढ़ साल से लाफ्टर शेफ नहीं किया था. क्योंकि मेरा मानना था कि अभिषेक के साथ नहीं करना है. लेकिन, एक एक्टर के तौर पर लगा कि मैं कब तक भागती रहूंगी और बचती रहू्ंगी. मैं ऐसी नहीं हूं और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता.
इसी वजह से मैंने पिछले एक डेढ़ साल से लाफ्टर शेफ नहीं किया था. क्योंकि मेरा मानना था कि अभिषेक के साथ नहीं करना है. लेकिन, एक एक्टर के तौर पर लगा कि मैं कब तक भागती रहूंगी और बचती रहू्ंगी. मैं ऐसी नहीं हूं और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता.
ईशा ने कहा कि मुझे लगा कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ेगा. कभी ना कभी मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा तो अभी क्यों नहीं. मेरी फीलिंग्स अब खत्म हो चुकी है. गेम ओवर.
ईशा ने कहा कि मुझे लगा कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ेगा. कभी ना कभी मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा तो अभी क्यों नहीं. मेरी फीलिंग्स अब खत्म हो चुकी है. गेम ओवर.
Published at : 10 Nov 2025 07:15 PM (IST)
Abhishek Kumar Isha Malviya

टेलीविजन फोटो गैलरी

